  • EPFO : இந்த 6 தகவல்களை யாரிடமும் பகிர வேண்டாம், பிஎப் பணம் காலி - இபிஎப்ஓ எச்சரிக்கை

EPFO : இந்த 6 தகவல்களை யாரிடமும் பகிர வேண்டாம், பிஎப் பணம் காலி - இபிஎப்ஓ எச்சரிக்கை

EPFO : இ.பி.எஃப்.ஓ கொடுத்திருக்கும் எச்சரிக்கையில் யாரிடமும் பகிரக்கூடாத 6 தகவல்களை பட்டியலிட்டுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 11, 2025, 02:50 PM IST
  • இபிஎஃப்ஓ இன்று கொடுத்த எச்சரிக்கை
  • இந்த 6 தகவல்களை யாரிடமும் பகிர வேண்டாம்
  • உங்கள் பிஎப் பணம் மொத்தமாக காலியாகிவிடும்

EPFO : இந்த 6 தகவல்களை யாரிடமும் பகிர வேண்டாம், பிஎப் பணம் காலி - இபிஎப்ஓ எச்சரிக்கை

EPFO : ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), தனது உறுப்பினர்களுக்கு சைபர் மோசடிகள் குறித்து ஒரு முக்கிய மற்றும் அவசர எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை தொலைபேசி அழைப்புகள், குறுஞ்செய்திகள் (SMS), மின்னஞ்சல் அல்லது சமூக ஊடகங்கள் வழியாகப் பகிர வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு என்ன?

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனமானது (EPFO) தனது உறுப்பினர்களிடம் இருந்து UAN (Universal Account Number), ஆதார் எண், PAN எண், வங்கி விவரங்கள், ஒருமுறை பயன்படுத்தும் கடவுச்சொல் (OTP), அல்லது கடவுச்சொற்கள் (Passwords) போன்ற தனிப்பட்ட தகவல்களை ஒருபோதும் அழைப்புகள், செய்திகள், மின்னஞ்சல்கள் அல்லது சமூக ஊடகங்கள் மூலம் கேட்காது என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது.

மோசடி ஏன் நடக்கிறது?

மோசடி செய்பவர்கள், தாங்கள் EPFO-வின் பிரதிநிதிகள் என்று கூறிக்கொண்டு, "உங்கள் KYC புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்," அல்லது "உங்கள் PF தொகை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது," போன்ற காரணங்களைக் கூறி உங்களைத் தொடர்புகொள்ள முயற்சிப்பார்கள். இவ்வாறாக, உங்களின் முக்கியமான வங்கி அல்லது தனிப்பட்ட விவரங்களைப் பெற்று, உங்கள் PF தொகையைத் திருட அல்லது வங்கிக் கணக்கைக் காலி செய்ய முயல்வார்கள்.

பகிரக் கூடாத முக்கிய விவரங்கள்

EPFO-வின் கணக்கைப் பயன்படுத்தும் அனைவரும் (ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள்) பின்வரும் முக்கியமான தகவல்களை யாருடனும் எந்த வடிவத்திலும் பகிரக் கூடாது:

UAN (Universal Account Number)

2. Aadhaar Number

3. PAN Number

4. Bank Account Details (கணக்கு எண், IFSC குறியீடு)

5. OTP (One Time Password)

6. Login Passwords

மோசடி முயற்சிகளை எதிர்கொண்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

மோசடி முயற்சி ஏதேனும் நடந்தால், பயப்படத் தேவையில்லை. நீங்கள் உடனடியாக பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்:

உள்ளூர் காவல் நிலையம்: நீங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள உள்ளூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளியுங்கள்.

சைபர் கிரைம் பிரிவு: ஆன்லைன் மூலம் பண மோசடி நடைபெற வாய்ப்புள்ளதால், உடனடியாக சைபர் கிரைம் பிராஞ்சில் (Cyber Crime Branch) புகார் அளிப்பது அவசியம்.

அதிகாரப்பூர்வ தளங்கள்: உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் (epfindia.gov.in) அல்லது உமாங் (UMANG) செயலி வழியாக மட்டுமே உங்கள் கணக்கு விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும்.

EPFO போன்ற மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் எந்தவொரு தனிப்பட்ட விவரங்களையும் கோருவதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். தெரியாத அழைப்புகள் மற்றும் செய்திகளுக்குப் பதிலளிப்பதைத் தவிர்த்து, உங்கள் பணத்தைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | EPFO புதிய விதிகள்: இனி வேலை மாறியவுடனேயே PF தொகையும் மாறிவிடும்

மேலும் படிக்க | பிஎப் பாஸ்புக் நொடியில் உங்கள் கையில்! ஈஸியாக டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | EPS Pension: 15 ஆண்டு சர்வீஸ் செய்த தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

