உஷார்! 5 லட்ச ரூபாய் PF பணத்தை எடுத்தால் 1.5 லட்சம் வரி கட்டணும் - முக்கிய தகவல்

EPFO : வேலை மாறும்போது கையில் கிடைக்கும் பிஎப் பணம் ஒரு வரப் பிரசாதம் போலத் தோன்றலாம். ஆனால், 5 ஆண்டுகள் முடியும் முன்பே அந்தப் பணத்தை எடுப்பது உங்கள் சேமிப்பில் ஒரு பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?. 5 லட்சம் ரூபாய் பிஎப் பணத்தை எடுக்கும்போது, உங்களுக்குத் தெரியாமலேயே சுமார் 1.5 லட்சம் ரூபாய் வரை வரி இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
இந்தியாவில் சம்பளம் வாங்கும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த சேமிப்புத் திட்டமாகும். குறிப்பாக ஐடி துறையில் இருப்பவர்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வேலை மாறுவது வழக்கம். அப்படி மாறும்போது, பழைய நிறுவனத்தில் உள்ள பிஎப் பணத்தை புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றுவதற்குப் பதிலாக, அதை எடுத்து செலவு செய்வது பலரின் பழக்கமாக உள்ளது. நம்முடைய பணம் தானே, இதற்கு ஏன் இவ்வளவு வரி?" என்ற எண்ணம் பலரிடம் உண்டு. ஆனால், வருமான வரிச் சட்டத்தின் நுணுக்கமான விதிகள் உங்கள் சேமிப்பை எப்படி கரைக்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
ஏன் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் பணம் எடுப்பது ஆபத்தானது?
வருமான வரி விதிகளின்படி, ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்திலோ அல்லது வெவ்வேறு நிறுவனங்களிலோ தொடர்ந்து 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால் மட்டுமே, அவர் எடுக்கும் பிஎப் பணத்திற்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும். 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பணத்தை எடுக்கும்போது, அந்த நிதி ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதியாக கருதப்படாது. இதனால், அதுவரை நீங்கள் பெற்ற வரிச் சலுகைகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டு, அந்தப் பணம் உங்கள் மொத்த வருமானத்தோடு சேர்க்கப்படும்.
வரி கணக்கிடப்படும் விசித்திரமான முறை:
பலர் நினைப்பது போல, பிஎப் பணத்தை எடுக்கும்போது அது சாதாரண வருமான வரி அடுக்கில் மட்டும் வருவதில்லை. அதன் பின்னணியில் மூன்று முக்கியக் காரணிகள் உள்ளன:
1. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு: உங்கள் நிறுவனம் உங்களுக்காகச் செலுத்திய தொகையும், அதற்கு ஈட்டிய வட்டியும் உங்கள் சம்பள வருமானமாகக் கருதப்பட்டு வரி விதிக்கப்படும்.
2. ஊழியர் பங்களிப்புக்கான வட்டி: நீங்கள் செலுத்திய பணத்திற்குச் சேர்ந்த வட்டியானது இதர வருமானம் என்ற பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டு வரி விதிக்கப்படும்.
பழைய வரிச் சலுகைகள் பறிபோதல்: கடந்த ஆண்டுகளில் பிஎப்பில் முதலீடு செய்ததற்காக செக்ஷன் 80Cன் கீழ் நீங்கள் வரி விலக்கு பெற்றிருந்தால், அந்தச் சலுகை இப்போது செல்லாததாகிவிடும். அந்தத் தொகையும் உங்கள் தற்போதைய வருமானத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு வரி வசூலிக்கப்படும்.
ரூ. 5 லட்சம் உதாரணம்: ரூ. 1.56 லட்சம் வரி எப்படி வருகிறது?
சமூக வலைதளமான ரெடிட்டில் பகிரப்பட்ட ஒரு உதாரணத்தின்படி, ஒரு ஊழியர் 3 ஆண்டுகளில் 5 லட்சம் ரூபாய் பிஎப் சேமித்து அதை எடுக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவர் 30% வரி அடுக்கில் இருந்தால், நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு மற்றும் அதற்குரிய வட்டிக்கு அதிக வரி செலுத்த வேண்டும். ஏற்கனவே 80C பிரிவில் பெற்ற வரி விலக்குகள் திரும்பப் பெறப்படும். இதன் விளைவாக, பி.எப் எடுக்கும்போது கைக்கு வரும் தொகையில் வரிப் பிடித்தம் போக மீதமுள்ள சுமை சுமார் ரூ. 1.56 லட்சம் வரை எகிறும்.
TDS மட்டும் வரி அல்ல
பிஎப் பணத்தை எடுக்கும்போது 50,000 ரூபாய்க்கு மேல் இருந்தால், வருமான வரித் துறை 10% TDS பிடிக்கும். 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு 50,000 ரூபாய் பிடித்தம் செய்யப்படும்போது, வரி முடிந்துவிட்டது என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அது ஒரு ஆரம்பம் தான். மீதமுள்ள வரித் தொகையை, சுமார் 1.06 லட்சம் நீங்கள் வருமான வரி தாக்கல் செய்யும்போது செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இதைச் செலுத்தத் தவறினால், வருமான வரித் துறையிடமிருந்து நோட்டீஸ் வருவதுடன், அபராத வட்டியும் சேரும்.
புத்திசாலித்தனமான வழி எது?
பணத்தை எடுப்பதற்குப் பதிலாக, வேலை மாறும்போது உங்கள் பிஎப் கணக்கை புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றம் செய்வதுதான் மிகச்சிறந்த வழி. பிஎப் பணத்தை எடுக்க பார்ம் 19 பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, பார்ம் 13 பயன்படுத்தி பணத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் மூன்று நிறுவனங்களில் வேலை மாறினாலும், பி.எப் கணக்கை மாற்றிக் கொண்டே வந்தால், உங்களது மொத்த பணிக்காலம் 5 ஆண்டுகளைத் தாண்டும்போது அந்தத் தொகை முழுமையாக வரி விலக்கு பெறும்.
அவசர பணத்தேவைக்காக பிஎப் பணத்தை எடுப்பது சுலபமான வழியாகத் தோன்றினாலும், நீண்ட கால நோக்கில் அது உங்கள் உழைப்பின் பலனைக் குறைத்துவிடும். ஒரு நண்பர் பணத்தை எடுத்து 18 மாதங்களுக்குப் பிறகு வரி நோட்டீஸ் பெற்ற கசப்பான அனுபவமே இதற்குச் சான்று. எனவே, பிஎப் பணத்தை உங்கள் ஓய்வுக்கால நிதியாகக் கருதி, அதை மாற்ற முயலுங்கள், எடுக்க முயலாதீர்கள். வரி விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவது உங்கள் சேமிப்பைப் பாதுகாக்கும்.
