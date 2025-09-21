English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO : பிஎப் கணக்கு விதிகளில் வரப்போகும் புதிய மாற்றங்கள்..!!

EPFO : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பகம் விரைவில் பிஎப் விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்களை செய்யப்போகிறது. அது குறித்த விவரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 21, 2025, 11:35 AM IST
  • இபிஎப்ஓ விதிகளில் பெரிய மாற்றம்
  • மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது
  • காரணம் இல்லாமலேயே பணம் எடுக்கலாம்

EPFO : பிஎப் கணக்கு விதிகளில் வரப்போகும் புதிய மாற்றங்கள்..!!

EPFO : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பகம் அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வரும் நிலையில், விரைவில் புதிய மாற்றங்களையும் செய்ய உள்ளது.  தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPFO) திட்டத்தில் புதிய விதிகள் கொண்டு வரப்படுவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஜி பிசினஸ் அறிக்கையின்படி, ஊழியர்களின் பிஎஃப் பணத்தை தேவைப்படும்போது எளிதாக எடுக்க சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட உள்ளன.

வரப்போகும் புதிய மாற்றங்கள் என்னென்ன?

இந்த புதிய விதிகளின்படி, ஊழியர்கள் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து ஓர் ஆண்டில் ஆறு முறை வரை பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இந்த வசதியைப் பெற, எந்தவிதமான காரணத்தையும் கூற வேண்டியதில்லை என்பதுதான் மிகப்பெரிய மாற்றம். அவசரத் தேவைகளுக்கு உடனடியாகப் பணம் கிடைக்கவும், பணப் புழக்கத்தை நிர்வகிக்கவும் இந்த மாற்றம் உதவியாக இருக்கும். இருப்பினும், ஒரு நிபந்தனை உண்டு. அதாவது, பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள மொத்த தொகையில் 50% மட்டுமே எடுக்க முடியும். இந்த வரம்பு, ஓய்வூதியத்திற்காகப் போதுமான நிதி இருப்பதை உறுதி செய்யும் நோக்கில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், ஊழியர்களின் பிஎஃப் சேமிப்பு முழுமையாகக் குறைந்துவிடாமல் பாதுகாக்கப்படும்.

தற்போதுள்ள பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான விதிகள் என்ன?

தற்போது, பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கு சில குறிப்பிட்ட காரணங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உள்ளன. அவை:

திருமணம்: பிஎஃப் கணக்கில் குறைந்தது 7 ஆண்டுகள் உறுப்பினராக இருந்தால், கணக்கில் உள்ள தொகையில் 50% வரை எடுக்கலாம்.

கல்வி: கல்விச் செலவுகளுக்காகவும் 50% தொகையை எடுக்கலாம். இதற்கும் குறைந்தது 7 ஆண்டுகள் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.

வீடு வாங்குதல்/கட்டுதல்: பிஎஃப் மற்றும் இபிஎஸ் (EPS) கணக்குகளிலிருந்து பணம் எடுக்கலாம். இதற்கு குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் தேவை.

மருத்துவ அவசரநிலை: மருத்துவச் செலவுகளுக்குத் தேவைக்கேற்ப பணம் எடுக்க வரம்பு எதுவும் இல்லை.

வேலைவாய்ப்பின்மை: ஒரு மாதம் வேலை இல்லாமல் இருந்தால், பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து 75% தொகையை எடுக்கலாம்.

இபிஎஃப்ஓ அமைப்பில் வேறு என்னென்ன மாற்றங்கள் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன?
மேற்கண்ட மாற்றங்களைத் தவிர, இபிஎஃப்ஓ அமைப்பில் வேறு சில மாற்றங்களும் ஆலோசனையில் உள்ளன. அவை:

இ-பரிந்துரை (E-nomination): உரிமைகோரல் செயல்முறையை குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு எளிதாக்க, இ-பரிந்துரையை கட்டாயமாக்குதல்.

பாஸ்புக் லைட்: பிஎஃப் இருப்பை எளிதாகப் பார்க்க "பாஸ்புக் லைட்" என்ற புதிய அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்.

விரைவுத் தீர்வு (Fast-track settlement): உரிமைகோரல்களை விரைவாகச் செயல்படுத்த விரைவுத் தீர்வு செயல்முறையை அமல்படுத்துதல்.

இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் ஊழியர்களுக்கு பிஎஃப் பணத்தை அணுகுவதை எளிதாக்குவதோடு, செயல்முறைகளைத் துரிதப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க | EPFO Passbook Lite: ஒரே கிளிக்கில் அனைத்தையும் பார்க்கலாம்.... PF உறுப்பினர்களுக்கு புதிய அம்சம்

மேலும் படிக்க | EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்கள் அதிகபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி?

About the Author
