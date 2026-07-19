/UAN எண்ணை ஆக்டிவேட் செய்ய புதிய டிஜிட்டல் முறை! இபிஎப்ஓ அதிரடி அப்டேட்!

EPFO : இந்தியாவில் பணிபுரியும் சம்பள வர்க்கத்தினரின் எதிர்காலப் பாதுகாப்பிற்கு மிக முக்கிய முதலீடாக விளங்குவது தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி ஆகும். ஓய்வூதியக் காலத்தை நிதியாதாரத்துடன் பாதுகாக்கும் இந்த அமைப்பில், தற்போது இபிஎப்ஓ நிறுவனம் ஒரு மிகப்பெரிய டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்களின் யுனிவர்சல் கணக்கு எண்ணை ஆக்டிவேட் செய்வதற்கும், புதிய UAN உருவாக்குவதற்கும் இதுவரை பயன்படுத்தி வந்த அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்க வசதி தற்போது முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இபிஎஃப்ஓ நிறுவனம் தனது தரவுத்தளத்தை மேலும் பலப்படுத்தவும், மென்பொருளை மேம்படுத்தவும் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் ஆன்லைன் சேவைகள் முன்பை விட கூடுதல் பாதுகாப்புடனும், வேகமாகவும், நம்பகத்தன்மையுடனும் பயனர்களுக்குக் கிடைக்கும். இனிமேல் போர்ட்டலுக்குப் பதிலாக, Umang செயலி மற்றும் ஆதார் அடிப்படையிலான முகம் அடையாளம் காணும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை மட்டுமே சந்தாதாரர்கள் பயன்படுத்த முடியும்.
புதிய டிஜிட்டல் முறையில் உங்களது UAN எண்ணை ஆக்டிவேட் செய்ய கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றவும்:
1. முதலில் உங்களது ஸ்மார்ட்போனில் கூகுள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர் மூலம் Umang செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.
2. செயலியை ஓப்பன் செய்து, உங்களுடைய ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்திப் பதிவு செய்ய வேண்டும். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, எதிர்காலத்தில் லாகின் செய்யப் பயன்படும் வகையில் நான்கு இலக்க எம்-பின் எண்ணை செட் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
3. செயலியினுள் நுழைந்த பிறகு, தேடுபொறியில் EPFO என்று டைப் செய்ய வேண்டும். அதில் தோன்றும் சேவைகளில் UAN Services through Face Auth என்ற விருப்பத்தின் கீழ் உள்ள UAN Activation என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்.
4. இப்போது திறக்கும் பக்கத்தில் உங்களது UAN எண், ஆதார் எண் மற்றும் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் ஆகியவற்றைச் சரியாக உள்ளிட்டு 'Send OTP' என்ற பொத்தானை அழுத்த வேண்டும்.
5. மொபைலுக்கு வரும் OTP-யை உள்ளிட்டதும், முகம் கண்டறியும் வசதிக்காக 'Aadhaar Face RD app' என்ற செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யக் கோரும். அதைத் தரவிறக்கம் செய்தவுடன் மொபைல் கேமரா ஆன் ஆகும். கேமராவின் முன்னால் முகத்தை நேராகக் காட்ட வேண்டும். திரையில் பச்சை நிற வட்டம் தோன்றினால் உங்களது முகம் வெற்றிகரமாக ஸ்கேன் செய்யப்பட்டுவிட்டது என்று அர்த்தம்.
முகம் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டதும், உங்களது பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதி உள்ளிட்ட விவரங்கள் திரையில் தோன்றும். அவற்றைச் சரிபார்த்து 'Submit' பொத்தானை அழுத்தினால் போதும். உங்களது UAN எண் வெற்றிகரமாக ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்டு, தற்காலிக கடவுச்சொல் (Temporary Password) உங்களது பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.
உங்களது UAN எண் ஆக்டிவேட் ஆகிவிட்டதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள:
உமங் செயலியில் மீண்டும் 'UAN Services through Face Auth' பிரிவிற்குச் செல்லவும்.
அங்கு 'UAN Allotment and Activation' என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உங்கள் UAN, ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் எண்களைப் பூர்த்தி செய்து பாக்ஸை டிக் செய்துவிட்டு 'Send OTP' என்பதை அழுத்தவும்.
ஒருவேளை உங்கள் கணக்கு ஏற்கனவே ஆக்டிவேட் ஆகியிருந்தால், "உங்களால் உள்ளிடப்பட்ட UAN ஏற்கனவே ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்டுள்ளது"என்ற செய்தி திரையில் காண்பிக்கப்படும்.
யாரெல்லாம் தகுதியானவர்கள்?: ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) சேர்த்து 15,000 ரூபாய் வரை இருந்தால், அவர்கள் இபிஎஃப் கணக்குத் தொடங்கத் தகுதியானவர்கள். 15,000 ரூபாய்க்குக் மேல் சம்பளம் பெறுபவர்கள் விபிஎப் முறையைத் தேர்ந்தெடுத்து, தங்களின் பங்களிப்பைத் தாங்களாகவே உயர்த்தி வழங்கலாம்.
அதிகரித்த வட்டி விகிதம்: தற்போதைய நிதி ஆண்டுக்கு இபிஎஃப் மற்றும் விபிஎஃப் சேமிப்புகளுக்கு 8.25 சதவீத வட்டி விகிதத்தை மத்திய நிதி அமைச்சகம் அங்கீகரித்துள்ளது. இது தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக இபிஎஃப் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 8.25% வட்டி வழங்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
வரி விலக்கு விவரங்கள்: பழைய வரி நடைமுறையின்படி, பிரிவு 80C-ன் கீழ் ஊழியர்கள் தங்களின் ஆண்டுச் சேமிப்பில் 1.5 லட்சம் ரூபாய் வரை வரி விலக்கு பெறலாம். மேலும், நிறுவனத்தின் 12 சதவீதப் பங்களிப்புத் தொகையானது (ஆண்டுக்கு 7.5 லட்சம் ரூபாய்க்குக் குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில்) புதிய மற்றும் பழைய வரி நடைமுறைகள் இரண்டிலுமே முழுமையாக வரி விலக்கு பெறுகிறது.
தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ள இப்புதிய முறையைப் பயன்படுத்தி, பிஎஃப் சந்தாதாரர்கள் தங்களின் யுஏஎன் எண்களை எளிய முறையில் ஆக்டிவேட் செய்து பயன்பெறலாம்.