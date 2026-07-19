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UAN எண்ணை ஆக்டிவேட் செய்ய புதிய டிஜிட்டல் முறை! இபிஎப்ஓ அதிரடி அப்டேட்!

EPFO பிக் அப்டேட்: உமங் செயலி மற்றும் பேஸ் ஆதென்டிகேஷன் மூலம் UAN எண்ணை ஆக்டிவேட் செய்வது எப்படி? முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 19, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:16 PM IST
UAN எண்ணை ஆக்டிவேட் செய்ய புதிய டிஜிட்டல் முறை! இபிஎப்ஓ அதிரடி அப்டேட்!
Image Credit: EPFO Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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