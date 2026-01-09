EPFO : பிஎப் அதிரடி அப்டேட்! இனி ஏடிஎம் போல உடனடிப் பணம், திருநங்கைகளுக்கும் புதிய வசதி

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO : இபிஎப்ஓ இரண்டு முக்கிய அப்டேட்டுகளை வெளியிட்டுள்ளது, திருநங்கைகளுக்கும் ஒரு புதிய வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 9, 2026, 06:52 PM IST
  • இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்
  • திருநங்கைகளுக்கு புதிய அங்கீகாரம்
  • BHIM செயலியில் விண்ணப்பிக்கலாம்

EPFO : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), தனது 30 கோடிக்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களுக்குப் பயனளிக்கும் வகையில் இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஒன்று, அவசரத் தேவைகளுக்காக பிம் (BHIM) ஆப் மூலம் உடனடியாகப் பணம் எடுக்கும் வசதி, மற்றொன்று, திருநங்கைகளுக்கான அடையாள அங்கீகாரம். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

1. பிம் (BHIM) ஆப் மூலம் உடனடிப் பணம்: 

தற்போது பிஎப் கணக்கிலிருந்து முன்பணம் பெற விண்ணப்பித்தால், குறைந்தபட்சம் 3 வேலை நாட்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டும். ஆனால், இனி ஏடிஎம் மெஷினில் பணம் எடுப்பதைப் போல, மிக எளிதாகப் பணத்தைப் பெறும் புதிய வசதி இன்னும் 2 முதல் 3 மாதங்களில் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது. இபிஎப்ஓ அமைப்பு இதற்காக நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா (NPCI) உடன் இணைந்துள்ளது. உறுப்பினர்கள் 'பிம்' ஆப் மூலமாக மருத்துவம், கல்வி போன்ற அவசரத் தேவைகளுக்காக முன்பணம் கோரி விண்ணப்பிக்கலாம்.

உங்கள் விண்ணப்பம் ஆன்லைனில் சரிபார்க்கப்பட்டதும், எஸ்பிஐ (SBI) வங்கி மூலம் பணம் நேரடியாக உங்கள் யுபிஐ (UPI) இணைக்கப்பட்ட வங்கித் கணக்கிற்குத் தற்கணமே வந்து சேரும். ஆரம்பத்தில் இந்த வசதி பிம் ஆப்பில் மட்டுமே இருக்கும். மேலும், முறைகேடுகளைத் தவிர்க்கவும், ரிசர்வ் வங்கியின் யுபிஐ வரம்புகளுக்கு உட்பட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை மட்டுமே (Cap) உடனடியாக எடுக்க அனுமதிக்கப்படும்.

2. திருநங்கைகளுக்குப் புதிய அங்கீகாரம்

இபிஎப்ஓ பதிவுகளில் பெயர் மற்றும் பாலின மாற்றங்களைச் செய்ய 'திருநங்கைகளுக்கான அடையாளச் சான்றிதழை' (Transgender Identity Certificate) ஒரு அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாக இபிஎப்ஓ ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. திருநங்கைகளுக்கான தேசிய இணையதளம் (https://transgender.dosje.gov.in/) மூலம் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழைப் பயன்படுத்தி இனி மாற்றங்களைச் செய்து கொள்ளலாம். ஜனவரி 2025-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'கூட்டு அறிவிப்பு செயல்முறை' (Joint Declaration Process) பட்டியலில் இந்தச் சான்றிதழும் தற்போது இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

3. ஆன்லைன் அப்டேட்கள் இனி எளிது

டிஜிட்டல் மயமாக்கலை ஊக்குவிக்கும் வகையில், இபிஎப்ஓ தனது உறுப்பினர்களின் புரொபைலை புதுப்பிக்கும் முறையை எளிதாக்கியுள்ளது:

- ஆதார் இணைக்கப்பட்ட யுஏஎன் வைத்திருப்பவர்கள், பெயர், பிறந்த தேதி, பாலினம் மற்றும் பெற்றோர் பெயர் போன்ற விபரங்களை ஆன்லைனில் மாற்றும்போது, தாங்களாகவே ஒப்புதல் அளிக்கலாம். இதற்கு நிறுவனத்தின் அனுமதி தேவையில்லை.

- ஆவணங்களை நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியமின்றி, டிஜிலாக்கர் மூலமாகவே டிஜிட்டல் முறையில் ஆவணங்களைப் பதிவேற்றலாம்.

- 2017-க்கு முன் மற்றும் பின் யுஏஎன் பெற்றவர்கள் என உறுப்பினர்களை வகைப்படுத்தி, அதற்கேற்ப ஆவணச் சரிபார்ப்பு முறைகளை இபிஎப்ஓ எளிமைப்படுத்தியுள்ளது.

இபிஎப்ஓ-வின் இந்த மாற்றங்கள் நிர்வாகத் தாமதங்களைக் குறைப்பதோடு, அவசரக் காலத்தில் தொழிலாளர்களுக்குப் பேருதவியாக இருக்கும். குறிப்பாக, திருநங்கைகளுக்கான அங்கீகாரம் மற்றும் டிஜிட்டல் முறைப்படியான உடனடிப் பணம் வழங்கும் சேவை ஆகியவை பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

BHIM ஆப் மூலம் எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

இந்த வசதி இப்போது நடைமுறையில் இல்லை. இன்னும் 2-3 மாதங்களில் முழுமையாகத் தொடங்கும். அப்போது, இந்த வழிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும்.

- பிம் (BHIM) ஆப்பைத் திறந்து, அதில் உள்ள 'Services' அல்லது 'PF Withdrawal' பகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
- உங்களுடைய UAN (Universal Account Number) மற்றும் ஆதார் விபரங்களை உள்ளிட வேண்டும்.
- பணம் தேவைப்படும் காரணத்தைத் (எ.கா: மருத்துவம், கல்வி) தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
- விண்ணப்பித்த சில நிமிடங்களில், உங்கள் UPI இணைக்கப்பட்ட வங்கித் கணக்கிற்குப் பணம் நேரடியாக வந்து சேரும்.

இப்போது ஆன்லைனில் பிஎப் முன்பணம் எடுப்பது எப்படி?

தற்போது நீங்கள் பிஎப் இணையதளம் (Unified Portal) மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்:

- EPFO Member Portal செல்க.
- உங்கள் UAN மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) மூலம் நுழையுங்கள்.
- இதில் 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் வங்கித் கணக்கின் கடைசி 4 இலக்கங்களை உள்ளிட்டுச் சரிபார்க்கவும்.
- 'Proceed for Online Claim' கொடுத்து, தேவையான தொகையை உள்ளிட்டு விண்ணப்பிக்கவும். இது பொதுவாக 3-7 நாட்களில் உங்கள் வங்கித் கணக்கிற்கு வரும்.

கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்:

- உங்கள் ஆதார், பான் (PAN) மற்றும் வங்கித் கணக்கு விபரங்கள் ஆவணங்களுடன் சரியாக இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- உங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் கையில் இருக்க வேண்டும் (OTP பெறுவதற்கு).
- செக் புக் (Cheque leaf) அல்லது வங்கி பாஸ்புக்கின் தெளிவான புகைப்படத்தைப் பதிவேற்ற வேண்டியிருக்கும்.

