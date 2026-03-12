EPFO மாஸ் அறிவிப்பு: செயல்படாத PF கணக்கில் உள்ள பணம் நேராக உங்கள் வங்கிக்கணக்கிற்கு வரும்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) சிறிய செயல்படாத கணக்குகளுக்கான ஒரு முன்னோடித் திட்டத்தை அங்கீகரித்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாக சிறிய இருப்புகளைக் கொண்டு செயல்படாமல் இருக்கும் கணக்குகளைக் கொண்டுள்ள லட்சகணக்கான ஊழியர்களுக்கு இந்திய அரசாங்கம் குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது. இந்த திட்டத்தால் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
EPF Amount: உரிமை கோரப்படாத இபிஎஃப் தொகை
நீண்டகாலமாக உரிமை கோரப்படாத நிதியை உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குவதை விரைவுபடுத்துவதும், உரிமை கோரும் செயல்பாட்டில் தாமதங்களைக் குறைப்பதும் இந்த புதிய திட்டத்தின் நோக்கமாகும். புதிய முயற்சியின் கீழ், ₹1,000 அல்லது அதற்கும் குறைவான இருப்பு உள்ள கணக்குகளுக்கான க்ளெய்ம்கள் தானாகவே செயல்படுத்தப்படும். கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான முறையான கோரிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டியதில்லை. முதல் கட்டத்தில், சுமார் ₹5.68 கோடி மொத்த இருப்பு உள்ள சுமார் 1.33 லட்சம் கணக்குகள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்படும்.
Inoperative EPF Account: செயல்படாத EPF கணக்கு என்றால் என்ன?
- EPF விதிகளின்படி, ஒரு உறுப்பினருக்கு 55 வயதானவுடன் அல்லது அவரது ஓய்வு தேதிக்குப் பிறகு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ச்சியான பங்களிப்புகள் எதுவும் இல்லை என்றால், அந்தக் கணக்கு செயல்படாததாகக் கருதப்படுகிறது.
- வாரியத் தரவுகளின்படி, மார்ச் 31, 2025 நிலவரப்படி, 31.83 லட்சம் செயல்படாத கணக்குகள் உள்ளன.
- இவற்றில் உள்ள மொத்த இருப்பு ₹10,181 கோடி.
- இதில் வெளிநாட்டு தொழிலாளர் கணக்குகள் இல்லை.
- இந்த PF கணக்குகளைச் செயல்படுத்தவும் உறுப்பினர்களுக்கு விரைவான நிதி பரிமாற்றத்தை உறுதி செய்யவும் இந்தப் புதிய முயற்சி செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Automatic Claim Process: தானியங்கி முறை மூலம் விரைவாகும் க்ளெய்ம் செயல்முறை
இந்த முன்னோடித் திட்டத்தின் கீழ், EPFO உறுப்பினர்களின் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு (Aadhaar Linked Bank Accounts) நேரடியாக நிதியை வரவு வைக்கும். இதற்கு புதிய க்ளெய்ம்களோ அல்லது ஆவணங்களோ தேவையில்லை. இந்த முயற்சி பணம் எடுக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்கும். மேலும் இது உறுப்பினர்கள் தங்கள் நிலுவைத் தொகையை விரைவாகப் பெற அனுமதிக்கும். முன்னோடி திட்டத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, ₹1,000 க்கும் அதிகமான இருப்பு உள்ள கணக்குகளுக்கும் இந்த வசதி நீட்டிக்கப்படலாம்.
நிலுவையில் உள்ள PF இருப்பை உறுப்பினர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைப்பதை விரைவுபடுத்துவதற்கும், செயலாக்க தாமதங்களைக் குறைப்பதற்கும், சேவை வழங்கலை மேம்படுத்துவதற்கும் இது கணிசமாக உதவும் என்று EPFO கூறுகிறது.
EPF UPI Withdrawal: UPI மூலம் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை
மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சகம், EPFO சுமார் 8 கோடி உறுப்பினர்கள் UPI மூலம் நேரடியாக நிதியை எடுக்க அனுமதிக்கும் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி வருவதாக தெரிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 2026 க்குள் இதை வெளியிடுவதே EPFO -இன் இலக்காக உள்ளது. இந்த முயற்சி இபிஎஃப் தொகையை விரைவாக அணுகவும், பணம் எடுக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்கவும், சேவையை மேம்படுத்தவும் உதவும். EPFO தற்போதுள்ள மென்பொருளில் உள்ள குறைபாடுகளையும் சரிசெய்து வருகிறது. இது கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள க்ளெய்ம் செயல்முறையிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும். ஏப்ரல் 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என நம்பப்படும் EPFO 3.0 -வின் ஒரு பகுதியாக இது அறிமுகம் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
EPFO Update: இந்த நடவடிக்கை யாருக்கு அதிகமாக உதவும்?
இந்த நடவடிக்கை, வேலையை மாற்றும்போது முந்தைய நிறுவனங்களை விட்டு வெளியேறிய பிறகு தங்கள் சிறிய PF இருப்புகளை எடுக்க மறந்தவர்களுக்கும், சிக்கலான நடைமுறைகள் காரணமாக அவற்றை கைவிட்டவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். EPFO அமைப்பில் சிக்கியுள்ள இந்த உரிமை கோரப்படாத பணத்தை அதன் சரியான பயனாளிகளுக்கு பாதுகாப்பாக மாற்றுவதே அரசாங்கத்தின் முதன்மையான குறிக்கோள்.
மேலும் படிக்க | EPFO, SSY, SCSS, PPF, FD: பல திட்டங்கள் இருந்தாலும், வட்டி விகிதத்தில் பாஸ் இதுதான்...காரணம் இதோ!!
மேலும் படிக்க | EPS ஓய்வூதிய க்ளெய்ம்கள் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன? மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ