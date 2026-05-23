/இனி UPI மூலம் பிஎப் பணத்தை எடுக்கலாம்! 7 கோடி சந்தாதாரர்களுக்கு EPFO அதிரடி அப்டேட்

EPFO : பிஎப் பணத்தை யுபிஐ செயலி மூலம் எடுக்கும் சோதனை ஓட்டம் நிறைவடைந்திருக்கிறது. இது குறித்த முக்கிய அப்டேட் இங்கே பார்க்கலாம்.
EPFO : நாடு முழுவதும் உள்ள 7 கோடிக்கும் அதிகமான தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த நற்செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இனி பிஎப் பணத்தை எடுப்பதற்குப் பல நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. மொபைல் போனில் ஒரே ஒரு கிளிக் செய்வதன் மூலம், UPI பணப் பரிவர்த்தனை தளம் வழியாகப் பிஎஃப் தொகையை உடனடியாகப் பெறும் புதிய வசதியை அறிமுகம் செய்ய EPFO தயாராகி வருகிறது. இதற்கான தொழில்நுட்பச் சோதனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளன. இதுகுறித்த விரிவான தகவல்கள் மற்றும் இந்த புதிய வசதி எவ்வாறு செயல்படப் போகிறது என்பது பற்றிய விவரங்கள் இங்கே பார்க்கலாம்.
தற்போதைய நடைமுறைப்படி, ஒரு யூசர் தனது பிஎப் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்க வேண்டுமானால், ஆன்லைனில் க்ளைம் செய்து, தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து, அது அதிகாரிகளால் சரிபார்க்கப்பட்டு வங்கி கணக்கிற்கு வர பல நாட்கள் அல்லது வாரங்கள் வரை ஆகும். இந்த மெதுவான மற்றும் ஆவணங்கள் நிறைந்த நடைமுறைக்கு இனி முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படவுள்ளது.
மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா இதுகுறித்துத் தெரிவிக்கையில், UPI மூலம் பிஎப் பணத்தை எடுக்கும் வசதி கொண்டுவரப்படுவதால், க்ளைம் செய்தபின் காத்திருக்கும் நாட்கள் இனி இருக்காது. சந்தாதாரர்கள் தங்களின் மொபைல் போன் மூலமாகவே சில நொடிகளில் பிஎப் தொகையைத் தங்களின் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடியாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்று கூறியுள்ளார்.
UPI அடிப்படையிலான இந்த பிஎஃப் பணப் பரிவர்த்தனை முறை பின்வரும் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்புடன் செயல்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது:
கணக்கு முடக்கம் : பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகப் பயனரின் பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள குறிப்பிட்ட பகுதித் தொகை எப்போதும் போலப் பாதுகாப்பாக முடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
பயன்படுத்தக்கூடிய தொகை: கணக்கில் மீதமுள்ள பெரும்பகுதித் தொகையை, பயனர்கள் தங்களின் UPI உடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கி கணக்குகள் மூலம் தடையின்றி எடுத்துக் கொள்ள அனுமதிக்கப்படும்.
UPI PIN பாதுகாப்பு: பயனர்கள் தங்களின் தனிப்பட்ட UPI PIN-ஐப் பயன்படுத்தி, பாதுகாப்பான முறையில் பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து வங்கி கணக்கிற்குப் பணத்தை மாற்றலாம்.
உடனடிப் பயன்பாடு: பணம் வங்கி கணக்கிற்கு வந்தவுடன், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் மூலமாகவோ அல்லது ஏடிஎம் மூலமாகவோ பயனர்கள் அதனை உடனடியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
மாதச்சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு அவசரக் காலங்களிலோ அல்லது மருத்துவத் தேவைகளின் போதோ உடனடியாகப் பணம் தேவைப்பட்டால், இந்த UPI பிஎப் வித்ராயல் சிஸ்டம் மிகப்பெரிய உதவிகரமாக இருக்கும். தற்போது இந்த சேவையை எந்தவிதத் தடங்கலும் இன்றி தடையற்று வழங்குவதற்காக, Software சார்ந்த சில இறுதி தொழில்நுட்பப் பணிகளை EPFO மேற்கொண்டு வருகிறது.
வாடிக்கையாளர்களின் வசதியை மேலும் எளிமையாக்கும் நோக்கில், வரும் ஜூன் மாதம் முதல் வாட்ஸ்அப் மூலமாகப் பல்வேறு சேவைகளை வழங்க EPFO தயாராகி வருகிறது. இதன் மூலம் பிஎப் சந்தாதாரர்கள் தங்களின் மொபைலில் இருந்தபடியே வாட்ஸ்அப் வழியாகத் தங்களின் பிஎப் கணக்கு இருப்பு, தங்களின் கடைசி 5 பணப் பரிவர்த்தனை விவரங்கள் உள்ளிட்ட முக்கியத் தகவல்களை நொடியில் அறிந்துகொள்ள முடியும்.