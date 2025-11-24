English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO : PF கணக்கில் வரப்போகும் மிகப்பெரிய மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்

EPFO :  PF கணக்கில் EPFO செய்யப்போகும் மிகப்பெரிய மாற்றம், அந்த விதிமுறை மாற்றம் வந்தால் என்ன நன்மைகள் என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 24, 2025, 09:27 AM IST
EPFO : PF கணக்கில் வரப்போகும் மிகப்பெரிய மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்

EPFO :  ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கான (Pension Scheme) கட்டாயப் பங்களிப்புக்கான சம்பள வரம்பை அதிகரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. தற்போது, மாதத்திற்கு 15,000 ஆயிரம் ரூபாய் வரை சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்கள் மட்டுமே கட்டாயமாக EPFO-வில் சேர வேண்டிய நிலை உள்ளது. இந்த மாற்றம் கூட கடைசியாக 2014 ஆம் ஆண்டுதான் இந்த வரம்பு 6,500 ரூபாயிலிருந்து 15,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. இந்த மாற்றம் செப்டம்பர் 1, 2014 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. இந்த வரம்புதான் ஊழியர்கள் கட்டாயமாக EPF மற்றும் EPS ஆகியவற்றில் சேர வேண்டுமா என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது. இந்த வரம்பை உயர்த்துவது, கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் ஓய்வுக் காலப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தவும், சமூகப் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கவும் உதவும் என்று கருதப்படுகிறது.

15,000 ரூபாய் வரம்பை மறுபரிசீலனை செய்யக் காரணம் என்ன?

சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்வில் பேசிய நிதிச் சேவைகள் துறையின் (DFS) செயலர் எம். நாகராஜ், மாதத்திற்கு 15,000 ஆயிரத்துக்கு மேல் சம்பாதிக்கும் பல ஊழியர்கள் எந்தவிதமான ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்று கவலை தெரிவித்தார். நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பை விடச் சற்று அதிகமாகச் சம்பாதிக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்கள், முறையான ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேராததால், வயதான காலத்தில் தங்கள் குழந்தைகளையே சார்ந்து வாழ வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.

அடிப்படைச் சம்பளம் 15,000 ரூபாய் வரை உள்ள ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே EPF-இல் சேர்வது கட்டாயம். இதைவிட அதிகமாகச் சம்பாதிப்பவர்கள் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து விலகலாம். அவர்களைச் சேரச் சொல்லி முதலாளிகளும் சட்டப்படி வற்புறுத்த முடியாது. இதனால் நகர்ப்புறங்களில், சாதாரண அடிப்படைச் சம்பளம் கூட இந்த வரம்பைத் தாண்டி விடுவதால், ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பில் பெரிய இடைவெளி ஏற்படுகிறது.

சம்பள வரம்பு ரூ. 25,000 ஆக உயர வாய்ப்பு

EPFO இந்தச் சம்பள வரம்பை மாதத்திற்கு 25,000 ரூபாயாக உயர்த்தலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த முன்மொழிவு அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடைபெற உள்ள மத்திய அறங்காவலர் வாரியத்தின் (Central Board of Trustees) அடுத்த கூட்டத்தில் பரிசீலிக்கப்படலாம். இந்த வரம்பு 10,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டால், சுமார் 1 கோடிக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் கட்டாயமாக EPF மற்றும் EPS பாதுகாப்புக்குள் வருவார்கள் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிகரிப்பை தொழிலாளர் சங்கங்கள் பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வருகின்றன.

இந்த மாற்றத்தால் அரசு ஏன் ஆர்வம் காட்டுகிறது?

இந்த முடிவு இந்தியாவின் சமூகப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த அரசாங்கம் எடுக்கும் பெரிய முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும். EPF வரம்பை அதிகரிப்பது, தானாகவே அதிக ஊழியர்களை நீண்ட கால ஓய்வூதியச் சேமிப்பை நோக்கி இட்டுச் செல்லும். இரண்டு பங்கு இந்தியர்களுக்கு இன்னும் ஆயுள் காப்பீடு இல்லை, மேலும் பல இளம் ஊழியர்களுக்கு 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஓய்வுபெறும் போது போதுமான சேமிப்பு இருக்க வாய்ப்பில்லை. இந்தப் பிரச்சினையைச் சரிசெய்ய இது உதவும்.

EPF பங்களிப்பு இப்போது எப்படி உள்ளது?

தற்போது, ஒரு ஊழியரின் மொத்தச் சம்பளப் பங்களிப்பு என்பது அடிப்படைச் சம்பளத்தில் 12% EPF-க்குச் செல்கிறது.12% பங்களிப்பு செய்கிறார், அதாவது, ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) 8.33%, EPF (வருங்கால வைப்பு நிதி) 3.67% ஆகும். சம்பள வரம்பு அதிகரிக்கும் போது, EPF மற்றும் EPS இரண்டிற்குமான பங்களிப்புகளும் அதிகரிக்கும். இதனால் ஊழியர்களின் ஓய்வூதியச் சேமிப்பும், ஓய்வூதியத் தொகையும் உயரும்.

இந்த மாற்றம் உங்களை எப்படி பாதிக்கும்?

சம்பள வரம்பு ரூ. 25,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டால், நீங்கள் ரூ. 15,000-க்கு மேல், ஆனால் ரூ. 25,000-க்கு குறைவாகச் சம்பாதிப்பவராக இருந்தால், இனி நீங்கள் தானாகவே EPF மற்றும் EPS திட்டங்களின் கீழ் கட்டாயம் வந்துவிடுவீர்கள். நீங்கள் ஏற்கனவே EPF உறுப்பினராக இருந்து, உங்கள் பங்களிப்பு ரூ. 15,000 என்ற அடிப்படை வரம்புக்குள் இருந்தால், புதிய வரம்பால் உங்கள் மாதாந்திர பங்களிப்புத் தொகை உயரலாம். அதிக வரம்பின் காரணமாக, உங்களின் EPF கார்பஸ் மற்றும்  ஓய்வூதிய பலன்கள் நேரடியாக அதிகரிக்கும்.

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry.

EPFOPF rule changePF salaryPension SchemeEPFO Pension

