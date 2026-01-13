EPFO முக்கிய அப்டேட்: வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறைகள் சர்வீசில் 'பிரேக்' ஆக கருதப்படாது!!

EPFO Latest News: தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), க்ளெய்ம் வழக்குகளைத் தீர்க்கும் போது, ஊழியர்களின் வைப்புத்தொகை இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டு (EDLI) திட்டத்தின் கீழ் உள்ள க்ளெய்ம்களை ஒழுங்குபடுத்துவது தொடர்பாக சமீபத்தில் ஒரு விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
EDLI டெத் க்ளெய்ம் வழக்குகளில், பணியில் இருந்தபோது உறுப்பினரின் இறப்பிற்கு முன்னர் அவர் வழங்கிய ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பணிக்காலங்களில் உண்மையான வேலைவாய்ப்புத் தொடர்ச்சியை முறையாக மதிப்பிடாமல், சிறிய இடைவெளிகளைப் பணிக்கால இடைவெளியாகக் கருதி, 1976 ஆம் ஆண்டு EDLI திட்டத்தின் கீழ் உள்ள பலன்கள் மறுக்கப்படுவதாகவோ அல்லது குறைந்த தொகைக்குத் தீர்க்கப்படுவதாகவோ தெரிய வந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என டிசம்பர் 17, 2025 தேதியிட்ட EPFO சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
EPF & MP சட்டம், 1952-இன் கீழ் வரும் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறிய தேதிக்கும், மற்றொரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்த தேதிக்கும் இடையில் வரும் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை பணிக்கால இடைவெளியாகக் கருதிய ஒரு நிகழ்வை EPFO குறிப்பிட்டது. இதன் காரணமாக, அந்த உறுப்பினர் பணிக்காலங்களைச் சேர்த்த பிறகு 12 மாதங்களுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றியிருந்தாலும், EDLI பலன்களுக்கான தகுதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு, ஓய்வூதிய நிதி அமைப்பு பின்வருமாறு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது: இந்திய அரசின் அறிவிப்பு எண் 299(E), தேதி 29.4.2021 மூலம் தொடர்ச்சியான சேவை என்ற நோக்கம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பணிக்கால இடைவெளி அல்லது பங்களிப்பற்ற சேவை தொடர்பான முரண்பாடுகளை நீக்கி, காப்பீட்டுப் பலன்கள் மறுக்கப்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக, இது GSR எண் 476(E), தேதி 18.7.2025 மூலம் மேலும் திருத்தப்பட்டுள்ளது.
கடைசி அல்லது தற்போதைய நிறுவனத்தில் உடனடியாக வரும் சனி, ஞாயிறு அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட வார விடுமுறை நாட்கள், தேசிய விடுமுறை, அரசிதழ் விடுமுறை, மாநில விடுமுறை மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விடுமுறை நாட்கள் ஆகியவை தொடர்ச்சியான சேவையின் ஒரு பகுதியாகவே கருதப்பட வேண்டும் என்று EPFO கூறியுள்ளது. EPF & MP சட்டம், 1952-இன் கீழ் வரும் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறிய தேதிக்கும், அடுத்த நிறுவனத்தில் சேர்ந்த தேதிக்கும் இடையில் அத்தகைய விடுமுறை நாட்கள் மட்டுமே இடைவெளியாக இருந்தால் இது பொருந்தும்.
வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், கடைசி அல்லது தற்போதைய நிறுவனத்தில் உள்ள சனி, ஞாயிறு அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட வார விடுமுறை நாட்கள், தேசிய விடுமுறை, அரசிதழ் விடுமுறை, மாநில விடுமுறை மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விடுமுறை நாட்கள் ஆகியவை பணிக்கால இடைவெளியாகக் கருதப்படாது. மேலும் அந்தச் சேவை தொடர்ச்சியான சேவையாகவே கருதப்படும்.
EDLI க்ளெய்ம்களை செயல்படுத்தும்போது மேற்கூறிய வழிகாட்டுதல்கள் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு பிராந்திய வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையர்களுக்கு EPFO அறிவுறுத்தியுள்ளது. பிராந்திய அலுவலகங்கள் EDLI கோரிக்கைகளைச் செயல்படுத்தும் வகையில், EDLI தொகுப்பில் தேவையான மாற்றங்களைச் சேர்ப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு தகவல் அமைப்புப் பிரிவையும் அது கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
