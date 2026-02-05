EPF Corpus: 30 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம்... ஊழியர்களுக்கு இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் பங்களிக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். பணி ஓய்வுக்கு பிறகு பிறர் கையை நாடாமல், நிலையான ஆதரவு பெற இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையும், இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் ஓய்வூதியமும் உதவியாக இருக்கும்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான கார்ப்பஸ்
தனியார் துறையில் பணிபுரிந்து, இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யும் நபர்களுக்கு பணி ஓய்வின் போது எவ்வளவு கார்ப்பஸ் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் அனைவருக்கும் உள்ளது. இதை ஒரு உதாரனத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ₹50,000 என்றும், அவரது சேவை காலம் 30 ஆண்டுகள் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். அவர் ஓய்வு பெறும் நேரத்தில் அவரிடம் எவ்வளவு பணம் இருக்கும் என்று இங்கே காணலாம். இதை ஒரு எளிய கணக்கீட்டின் மூலம் புரிந்துகொள்வோம்.
|விவரங்கள்
|புள்ளிவிவரங்கள் (Figures)
|தற்போதைய வயது
|30
|ஓய்வூதிய வயது
|60
|அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படி
|₹50,000
|உங்கள் பங்களிப்பு (12%)
|₹6,000
|நிறுவன பங்களிப்பு (EPF)
|₹1,825 (மீதமுள்ள தொகை ஓய்வூதிய நிதிக்குச் செல்லும்)
|எதிர்பார்க்கப்படும் ஆண்டு சம்பள உயர்வு
|5%
|தற்போதைய வட்டி விகிதம்
|8.25%
|30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மொத்த நிதி
|₹2,59,41,394
மேலே உள்ள கணக்கீடுகள் ஓய்வுக்குப் பிறகு உங்களிடம் கணிசமான அளவு பணம் குவிந்திருக்கும் என்பதைக் காட்டுகின்றன.
EPF என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
EPF என்பது அரசாங்கத்தால் (EPFO) நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். மாதா மாதம் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் ஒரு சிறிய பகுதி இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்ய கழிக்கப்படுகிறது. நிறுவனமும் அதே அளவு பங்களிப்பை அளிக்கின்றது. இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகைக்கு தற்போது, அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு 8.25% வட்டி விகிதத்தை செலுத்துகிறது. இந்த வட்டி கூட்டு அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. அதாவது கால அளவு அதிகமானால், இதனால் கிடைக்கும் நன்மையும் அதிகமாகும்.
EPF Account: இபிஎஃப் முதலீட்டின் முழுமையான கணிதம்
- வட்டி மாதந்தோறும் கணக்கிடப்பட்டு, ஆண்டின் இறுதியில் உழியர்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
- 5 வருட தொடர்ச்சியான வேலைக்குப் பிறகு இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுத்தால், அதற்கு முற்றிலும் வரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.
- பிரிவு 80C இன் கீழ் ₹1.5 லட்சம் வரை விலக்கு கோரலாம்.
- ஒரு ஊழியரின் பங்களிப்பு ஒரு வருடத்தில் ₹2.5 லட்சத்தைத் தாண்டினால், அதன் மீது ஈட்டப்படும் வட்டிக்கு வரி விதிக்கப்படும்.
EPF Withdrawal: பணி ஓய்வுக்கு முன்னர் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்க முடியுமா?
ஆம், EPFO சில குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு, பணி ஓய்வுக்கு முன்னரே பணத்தை எடுக்க அனுமதிக்கிறது:
- மருத்துவ அவசரநிலைகளின் போது
- வீடு வாங்க / கட்ட அல்லது வீட்டுக் கடனை திருப்பிச் செலுத்த
- 2 மாதங்கள் வேலையில்லாமல் இருந்தால், முழுத் தொகையையும் எடுக்கலாம்.
- 58 வயதை எட்டும்போது முழுத் தொகையையும் எடுக்கலாம்.
எனினும், இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும் தொகையின் பலனை முழுமையாக பெற வேண்டுமானால், அதை நடுவில் அவ்வப்போது எடுக்காமல், பணி ஒய்வுக்கு பிறகு எடுப்பதே நல்லது. ஏனெனில், பணிக்காலத்தில் ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கும் போது, இபிஎஃப் கணக்கிற்கான பங்களிப்புகள் அதிகரிக்கும். மேலும் 8.25% கூட்டு வட்டி, உங்கள் சிறிய முதலீட்டை சுமார் ₹2.59 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு பெரிய நிதியாக மாற்றும்.
