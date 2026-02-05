English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPF Corpus: 30 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம்... ஊழியர்களுக்கு இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPF Corpus: 30 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம்... ஊழியர்களுக்கு இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Corpus Calculation: இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யும் நபர்களுக்கு பணி ஓய்வின் போது எவ்வளவு கார்ப்பஸ் கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீடு என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 5, 2026, 11:08 AM IST
  • EPF என்றால் என்ன?
  • அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
  • பணி ஓய்வுக்கு முன்னர் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்க முடியுமா?

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு, கிரேடு பே 1800-4600 அரசு ஊழியர்கள்: சம்பள உயர்வு, HRA, TA.... யாருக்கு எவ்வளவு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு, கிரேடு பே 1800-4600 அரசு ஊழியர்கள்: சம்பள உயர்வு, HRA, TA.... யாருக்கு எவ்வளவு?
சர்வதேச டி20ல் அதிவேகமாக அரைசதம் அடித்த 5 இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon6
Fastest fifty
சர்வதேச டி20ல் அதிவேகமாக அரைசதம் அடித்த 5 இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
EPFO 3.0: PF பணம் எடுக்கும் முறை, பண பரிமாற்றம், ஓய்வூதிய விநியோகம்.... பல விதிகளில் மாற்றம்
camera icon9
EPFO
EPFO 3.0: PF பணம் எடுக்கும் முறை, பண பரிமாற்றம், ஓய்வூதிய விநியோகம்.... பல விதிகளில் மாற்றம்
சர்வதேச டி20ல் சதம் அடித்த இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 2 CSK வீரர்கள்!
camera icon10
T20I Centuries
சர்வதேச டி20ல் சதம் அடித்த இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 2 CSK வீரர்கள்!
EPF Corpus: 30 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம்... ஊழியர்களுக்கு இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் பங்களிக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். பணி ஓய்வுக்கு பிறகு பிறர் கையை நாடாமல், நிலையான ஆதரவு பெற இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையும், இபிஎஸ் மூலம் கிடைக்கும் ஓய்வூதியமும் உதவியாக இருக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான கார்ப்பஸ்

தனியார் துறையில் பணிபுரிந்து, இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யும் நபர்களுக்கு பணி ஓய்வின் போது எவ்வளவு கார்ப்பஸ் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் அனைவருக்கும் உள்ளது. இதை ஒரு உதாரனத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ₹50,000 என்றும், அவரது சேவை காலம் 30 ஆண்டுகள் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். அவர் ஓய்வு பெறும் நேரத்தில் அவரிடம் எவ்வளவு பணம் இருக்கும் என்று இங்கே காணலாம். இதை ஒரு எளிய கணக்கீட்டின் மூலம் புரிந்துகொள்வோம்.

விவரங்கள் புள்ளிவிவரங்கள் (Figures)
தற்போதைய வயது 30
ஓய்வூதிய வயது 60
அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படி ₹50,000
உங்கள் பங்களிப்பு (12%) ₹6,000
நிறுவன பங்களிப்பு (EPF) ₹1,825 (மீதமுள்ள தொகை ஓய்வூதிய நிதிக்குச் செல்லும்)
எதிர்பார்க்கப்படும் ஆண்டு சம்பள உயர்வு 5%
தற்போதைய வட்டி விகிதம் 8.25%
30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மொத்த நிதி ₹2,59,41,394

மேலே உள்ள கணக்கீடுகள் ஓய்வுக்குப் பிறகு உங்களிடம் கணிசமான அளவு பணம் குவிந்திருக்கும் என்பதைக் காட்டுகின்றன.

EPF என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

EPF என்பது அரசாங்கத்தால் (EPFO) நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். மாதா மாதம் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் ஒரு சிறிய பகுதி இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்ய கழிக்கப்படுகிறது. நிறுவனமும் அதே அளவு பங்களிப்பை அளிக்கின்றது. இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகைக்கு தற்போது, ​​அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு 8.25% வட்டி விகிதத்தை செலுத்துகிறது. இந்த வட்டி கூட்டு அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. அதாவது கால அளவு அதிகமானால், இதனால் கிடைக்கும் நன்மையும் அதிகமாகும்.

EPF Account: இபிஎஃப் முதலீட்டின் முழுமையான கணிதம்

- வட்டி மாதந்தோறும் கணக்கிடப்பட்டு, ஆண்டின் இறுதியில் உழியர்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.

- 5 வருட தொடர்ச்சியான வேலைக்குப் பிறகு இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுத்தால், அதற்கு முற்றிலும் வரி விலக்கு அளிக்கப்படும். 

- பிரிவு 80C இன் கீழ் ₹1.5 லட்சம் வரை விலக்கு கோரலாம்.

- ஒரு ஊழியரின் பங்களிப்பு ஒரு வருடத்தில் ₹2.5 லட்சத்தைத் தாண்டினால், அதன் மீது ஈட்டப்படும் வட்டிக்கு வரி விதிக்கப்படும்.

EPF Withdrawal: பணி ஓய்வுக்கு முன்னர் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்க முடியுமா?

ஆம், EPFO ​​சில குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு, பணி ஓய்வுக்கு முன்னரே பணத்தை எடுக்க அனுமதிக்கிறது:

- மருத்துவ அவசரநிலைகளின் போது
- வீடு வாங்க / கட்ட அல்லது வீட்டுக் கடனை திருப்பிச் செலுத்த
- 2 மாதங்கள் வேலையில்லாமல் இருந்தால், முழுத் தொகையையும் எடுக்கலாம்.
- 58 வயதை எட்டும்போது முழுத் தொகையையும் எடுக்கலாம்.

எனினும், இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும் தொகையின் பலனை முழுமையாக பெற வேண்டுமானால், அதை நடுவில் அவ்வப்போது எடுக்காமல், பணி ஒய்வுக்கு பிறகு எடுப்பதே நல்லது. ஏனெனில், பணிக்காலத்தில் ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கும் போது, ​​இபிஎஃப் கணக்கிற்கான பங்களிப்புகள் அதிகரிக்கும். மேலும் 8.25% கூட்டு வட்டி, உங்கள் சிறிய முதலீட்டை சுமார்  ₹2.59 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு பெரிய நிதியாக மாற்றும்.

மேலும் படிக்க | PF வட்டி விகிதம் குறைக்கப்படுமா? காரணம் என்ன? மார்ச் மாதம் CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு

மேலும் படிக்க | PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்குப் புதிய ஜாக்பாட்! வருமான வரி விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFEPSEps PensionEPF Corpus

Trending News