  • EPFO : இபிஎப்ஓ கொடுத்த முக்கிய வார்னிங்! இந்த தகவலை ஒருபோதும் கேட்காது

EPFO : இபிஎப்ஓ கொடுத்த முக்கிய வார்னிங்! இந்த தகவலை ஒருபோதும் கேட்காது

EPFO : PF பெயரில் நடக்கும் மோசடி குறித்து, EPFO முக்கிய எச்சரிக்கையை கொடுத்துள்ளது. சைபர் மோசடியில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி?என்பதை இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 27, 2025, 04:19 PM IST
  • இபிஎப்ஓ கொடுத்த முக்கிய எச்சரிக்கை
  • இந்த தகவலை ஒருபோதும் கொடுக்காதீர்கள்
  • ஆன்லைன் மோசடிகளில் இருந்து பாதுகாப்பு

EPFO : இன்றைய வேகமான டிஜிட்டல் உலகில், நமது வாழ்க்கை பெரும்பாலும் இணையத்துடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. சமூக ஊடகங்கள், ஆன்லைன் வங்கிச் சேவைகள், மொபைல் செயலிகள் எனப் பல தளங்களில் நமது தனிப்பட்ட மற்றும் நிதித் தகவல்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். இந்தச் சூழலில், சைபர் குற்றவாளிகளும் (Cyber Criminals) தங்கள் மோசடி முறைகளை அதிநவீனமாக்கி வருகின்றனர். எனவே, ஒவ்வொரு டிஜிட்டல் பயனரும் கூடுதல் விழிப்புடனும், எச்சரிக்கையுடனும் இருப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.

அரசு மற்றும் அவற்றின் அதிகாரப்பூர்வ நிறுவனங்களின் பெயரால் நடக்கும் மோசடிகள் குறித்து மக்கள் விழிப்புடன் இருப்பது அவசியம். அரசு நிறுவனங்கள் தனிப்பட்ட பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் வகையில் உங்கள் தகவல்களை ஒருபோதும் கேட்காது. உங்கள் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான மிக முக்கியமான வழிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

EPFO (வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம்) எச்சரிக்கை:

அடிப்படை விதி: EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) போன்ற அரசு சார்ந்த அமைப்புகள் ஒருபோதும் தொலைபேசி அழைப்பு, குறுஞ்செய்தி (SMS), அல்லது சமூக ஊடகங்கள் மூலம் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் (பிறந்த தேதி, ஆதார் எண், UAN, வங்கி விவரங்கள்) அல்லது நிதித் தகவல்களைக் (OTP, PIN) கேட்காது.

"உங்கள் பிஎஃப் கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளது," அல்லது "உங்கள் ஓய்வூதியத் தொகையை உடனடியாகப் பெற," என்று கூறி மோசடிக்காரர்கள் உங்களைத் தொடர்புகொண்டு தகவல்களைப் பெற முயற்சிப்பர். ஓய்வூதியம் அல்லது உதவி வழங்குவதாகக் கூறி யாராவது பணம் கேட்டால், அது நிச்சயமாக மோசடியே! உடனடியாக உள்ளூர் காவல்துறை அல்லது சைபர் கிரைம் கிளையில் புகாரளிக்கவும்.

2. மோசடி இணைப்புகள் (Phishing Links) மற்றும் மால்வேர் (Malware) ஆபத்து:

'ஒரு தவறான கிளிக்' உங்கள் கணக்குகளை ஆபத்தில் ஆழ்த்திவிடும். போலியான இணைப்புகள் மூலம் மால்வேரைப் பரப்பி உங்கள் தகவல்களைத் திருடும் மோசடிகள் மிகவும் ஆபத்தானவை.

வாகனப் போக்குவரத்துத் துறை (RTO) இ-சலான் மோசடி (APK Fraud): மோசடிக்காரர்கள் போலிச் சலான் (e-Challan) செலுத்தும்படி கூறி, குறுஞ்செய்தி அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலம் போலியான இணைப்புகளை அனுப்புவார்கள். இந்த இணைப்புகளை நீங்கள் கிளிக் செய்யும்போது, அது ஒரு போலியான APK (Android Package Kit) கோப்பை (அதாவது, ஒரு செயலியை) பதிவிறக்கம் செய்யத் தூண்டும். இந்தச் செயலியில் இருக்கும் தீங்கிழைக்கும் மென்பொருள் (Malware) உங்கள் மொபைலில் ஊடுருவி, OTP (ஒருமுறை கடவுச்சொல்), வங்கி விவரங்கள் (Bank Details), தொடர்பு எண்கள் (Contacts), பிற தனிப்பட்ட பைல்கள் என முக்கியமான தகவல்களைத் திருட முடியும்.

அரசின் இணையதளங்கள் (எ.கா., parivahan.gov.in) அல்லது அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செயலிகள் (DigiLocker) மூலம் மட்டுமே சலான்களைச் சரிபார்க்கவும் மற்றும் செலுத்தவும். தெரியாத எண்களிலிருந்து வரும் இணைப்புகளைத் திறக்கவே கூடாது (Pause Before You Click!). அடையாளம் தெரியாத மின்னஞ்சல்கள், பாப்-அப்கள் அல்லது சமூக ஊடக செய்திகளில் வரும் இணைப்புகள் (Links) அல்லது கோப்புகளை (Attachments) இரண்டு முறை யோசித்த பின்னரே கிளிக் செய்ய வேண்டும். ஒரு தவறான கிளிக் உங்கள் சாதனங்களில் வைரஸ்களை அல்லது மால்வேரை நிறுவ வழிவகுக்கும்.

3. சமூக ஊடகப் பாதுகாப்பு மற்றும் அடையாள மோசடி (Identity Fraud):

டிஜிட்டல் யுகத்தில் நமது தனிப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் தகவல்கள் ஆயுதங்களாக மாறாமல் பாதுகாக்க வேண்டும்.

போலிச் சமூக ஊடக ஐடிகள் (Fake Social Media IDs):

மோசடி முறை: சைபர் குற்றவாளிகள் போலியான சமூக ஊடக கணக்குகளை உருவாக்கி, மக்களை ஏமாற்றவும், பணம் பறிக்கவும், உணர்ச்சி ரீதியாகத் கையாளவும் (Emotional Manipulation) பயன்படுத்துகின்றனர்.

எச்சரிக்கை: ஆன்லைன் நபர்களின் அடையாளத்தை நம்புவதற்கு முன் எப்போதும் சரிபார்க்கவும் (Always verify before you trust). ஒருவரைத் தெரியாமல் அல்லது அடையாளம் சரிபார்க்காமல், கோரிக்கை விடுக்கும் நபர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும்.

உங்கள் பிரைவசி: சமூக ஊடகங்களில் உங்கள் தனியுரிமை அமைப்புகளை (Privacy Settings) 'நண்பர்கள்' அல்லது 'Only Me' என்று செட்டிங் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். புகைப்படங்கள், காட்சிப் படங்கள் (Display Pictures) மற்றும் தனிப்பட்ட செய்திகளைப் பகிரும் முன் கவனமாக இருங்கள். இவை மோசடிக்காரர்களுக்கு ஆயுதங்களாக மாற வாய்ப்புள்ளது.

4. போலி செயலிகள் (Fake Apps) ஆபத்து:

"இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் பல போலி செயலிகள் (Fake Apps) அதிகாரப்பூர்வமானவை போலவே உருவாக்கப்படுகின்றன. அவற்றைப் பதிவிறக்கம் செய்வது உங்கள் பணமும், தனிப்பட்ட தகவல்களும் ஆபத்துக்குள்ளாகும்." உண்மையான மற்றும் பிரபலமான செயலிகளைப் போலவே வடிவமைக்கப்பட்ட போலிச் செயலிகள், பயனர்களை ஏமாற்றிப் பதிவிறக்கச் செய்கின்றன. இந்தச் செயலிகள் மால்வேரைக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லது உள்ளீடு செய்யப்படும் தகவல்களைத் திருடலாம். அதிகாரப்பூர்வ கடைகள்: எப்போதும் கூகிள் பிளே ஸ்டோர் (Google Play Store) அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர் (Apple App Store) போன்ற அதிகாரப்பூர்வ செயலிகளைப் பதிவிறக்கவும்.

ஒரு செயலியைப் பதிவிறக்குவதற்கு முன், அதன் வெளியீட்டாளரின் பெயர் (Developer Name), மதிப்பீடுகள் (Ratings), மற்றும் பயனர் கருத்துகள் (Reviews) ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும். அதிகாரப்பூர்வ வங்கிகள் அல்லது அரசு அமைப்புகளின் செயலிகளை மட்டுமே நம்பிப் பதிவிறக்க வேண்டும்.

அனுமதிகள் (Permissions): ஒரு செயலி கேட்கும் அனுமதிகள் அதனுடைய செயல்பாட்டிற்கு அவசியமானதா என்று யோசிக்கவும் (எ.கா. ஒரு டார்ச் லைட் செயலிக்கு ஏன் உங்கள் தொடர்பு எண்கள் தேவை?). தேவையற்ற அனுமதிகளை ஒருபோதும் வழங்காதீர்கள்.

சைபர் மோசடிகள் நடந்தால் என்ன செய்வது?

சைபர் குற்றங்களுக்கு நீங்கள் பலியாகிவிட்டால், உடனடியாகப் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்:

நிதி நிறுத்தம்: வங்கி மோசடி நடந்தால், உடனடியாக உங்கள் வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தைத் தொடர்புகொண்டு கணக்கை முடக்குங்கள்.

புகார்: சைபர் குற்றங்களை உடனடியாகப் பின்வரும் வழிகளில் புகாரளிக்கவும்:

தேசிய சைபர் கிரைம் போர்ட்டல்: http://cybercrime.gov.in

உதவி எண்: 1930 (உடனடி உதவி மற்றும் புகாருக்கு)

விழிப்புடன் இருங்கள்! பாதுகாப்பாய் இருங்கள்! இணையப் பாதுகாப்பு என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்பாடு. ஒவ்வொரு அடியிலும் விழிப்புடன் இருப்பது உங்கள் டிஜிட்டல் வாழ்க்கையைக் காத்துக்கொள்ளும் ஒரே வழியாகும்.

