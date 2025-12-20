English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO டபுள் ஜாக்பாட்: பணி மாற்றம், குறைந்தபட்ச காப்பீட்டுத் தொகை விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்

EPFO EDLI Scheme:  ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும் விதிகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பதிவில் விரிவான தகவல்களை காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 20, 2025, 09:40 AM IST
  • காப்பீட்டு சலுகைகளில் நிவாரணம்.
  • குறைந்தபட்ச காப்பீடு அதிகரிக்கப்பட்டது.
  • சனி, ஞாயிறு அல்லது அரசிதழ் விடுமுறை நாட்கள் இனி சேவை இடைவேளையாகக் கருதப்படாது.

EPFO Latest News: இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் பலர் அடிக்கடி தங்கள் வேலையை மாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்படி வேலைகளை மாற்றும்போது ஊழியர்களுக்கு உள்ள மிகப்பெரிய பயம் PF, சேவை பதிவு அல்லது காப்பீட்டு சலுகைகளில் ஏற்படும் பாதிப்புதான். பெரும்பாலும், இரண்டு அல்லது நான்கு நாட்கள் இடைவெளி அல்லது வார இறுதி விடுமுறைகள் ஊழியர்களின் குடும்பங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த கவலையை நிவர்த்தி செய்ய, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும் விதிகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு நிவாரணம்

- ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) பல விதிகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

- இது லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும். 

- EPFO, வேலை மாற்றங்கள் மற்றும் பணியாளர் வைப்புத்தொகை இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டு (EDLI) திட்டம் தொடர்பான விதிகளை எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. 

- புதிய விதிகளின் கீழ், இரண்டு வேலைகளுக்கு இடையில் 60 நாட்கள் வரை இடைவெளி இருந்தால், அது பணியாளரின் சேவையில் ஒரு இடைவெளியாக கருதப்படாது. 

- அதாவது, வேலை மாற்றத்தின் போது ஒரு சிறிய இடைவெளி இருந்தால், அதுவும் இப்போது தொடர்ச்சியான சேவையாகக் கணக்கிடப்படும்.

Insurance Cover: காப்பீட்டு சலுகைகளில் நிவாரணம்

இந்த மாற்றம் காப்பீட்டு சலுகைகளில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். புதிய விதிகளின்படி, ஒரு EPFO ​​உறுப்பினர் தனது கடைசி PF பங்களிப்பைப் பெற்ற 60 நாட்களுக்குள் இறந்து, நிறுவனத்தின் பதிவுகளில் ஒரு பணியாளராகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், அவரது குடும்பத்தினர் காப்பீட்டுப் பலன்களைப் பெறுவார்கள். முன்னதாக, இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் காப்பீட்டுக் கோரிக்கைகள் சேவை இடைவேளையைக் காரணம் காட்டி நிராகரிக்கப்பட்டன.

EPFO Rules: வார இறுதி விடுமுறை நீக்கப்பட்டது

மேலும், வேலை மாற்றத்தின் போது வரும் சனி, ஞாயிறு அல்லது அரசிதழ் விடுமுறை நாட்கள் இனி சேவை இடைவேளையாகக் கருதப்படாது. முன்பு, ஒரு ஊழியர் வெள்ளிக்கிழமை தனது முந்தைய நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறி, வார இறுதி அல்லது விடுமுறைக்குப் பிறகு புதிய நிறுவனத்தில் சேர்ந்தால், இந்தக் காலம் இடைவேளையாகக் கருதப்பட்டது. இந்தக் காலகட்டத்தில் ஊழியர் தற்செயலாக இறந்தால், அந்தக் குடும்பம் EDLI திட்டப் பலன்களைப் பெற முடியாத நிலை இருந்தது. இப்போது இந்த நிலை மாறிவிட்டது.

EPFO Rules: குறைந்தபட்ச காப்பீடு அதிகரிக்கப்பட்டது

குறைந்தபட்ச காப்பீட்டுத் தொகை குறித்து EPFO ​​ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. இப்போது, ​​இறப்பதற்கு முன் தொடர்ந்து 12 மாதங்கள் வேலை செய்யாத அல்லது PF கணக்கு இருப்பு 50,000 ரூபாய்க்கும் குறைவாக இருந்த ஊழியர்களைச் சார்ந்திருப்பவர்களுக்கும் குறைந்தது 50,000 ரூபாய் காப்பீட்டுப் பலன் கிடைக்கும். முன்னதாக, இந்த குடும்பங்களுக்கு மிகக் குறைந்த அல்லது எந்தப் பலன்களும் கிடைக்காமல் இருந்தன.

அமைச்சக முன்முயற்சி

வேலை மாறும்போது ஊழியர்கள் இறந்த பல வழக்குகள் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளன. ஆனால் தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் அவர்களது குடும்பத்திற்கு காப்பீட்டுப் பலன்கள் மறுக்கப்பட்டன. இதைத் தொடர்ந்து, விதிகளைத் திருத்த அமைச்சகம் முடிவு செய்தது. EPFO ​​வெளியிட்ட புதிய சுற்றறிக்கையின் நோக்கம், ஒரு பணியாளரின் மரணத்திற்குப் பிறகு காப்பீட்டுப் பலன்களைப் பெறுவதில் அவரது குடும்பத்தினர் தேவையற்ற சிரமங்களைச் சந்திக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதாகும். இந்த மாற்றம் உழைக்கும் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக வந்துள்ளது. மேலும் இது சமூகப் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு வலுவான படியாகக் கருதப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 36 வயதில்..கோடீஸ்வரர் ஆன இளைஞர்! அதுவும் சொத்துபத்து இல்லாமல்..எப்படி?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPFPersonal Finance

