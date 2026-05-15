/EPFO ECR தாக்கல், PF செலுத்தலுக்கு இன்றே கடைசி நாள்: தவறவிட்டால் சிக்கல்

EPFO ECR Deadline: ECR தாக்கல் செய்வதிலோ அல்லது பங்களிப்புகளை செலுத்துவதிலோ ஏற்படும் தாமதங்கள், வட்டி கட்டணங்கள், அபராதங்கள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ இணக்கம் தொடர்பான செயல்பாட்டுச் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
EPFO ECR Deadline: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), முறையான ஒழுங்கு மற்றும் இணக்கத்தை உறுதி செய்வதற்கும், ஊழியர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் வருங்கால வைப்பு நிதி நிலுவைத் தொகையை வரவு வைப்பதற்கும், இணக்கம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளைத் தவிர்ப்பதற்கும், ஏப்ரல் 2026 மாதத்திற்கான மின்னணு சலான்-கம்-ரிட்டர்ன் (Electronic Challan-cum-Return - ECR) -ஐ தாக்கல் செய்யவும், EPF மற்றும் EPS பங்களிப்புகளை மே 15, 2026-க்குள் செலுத்தவும் நிறுவனங்களை வலியுறுத்தியுள்ளது.
EPFO -வின் அதிகாரப்பூர்வ X பக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு பதிவில், ECR தாக்கல் செய்வதிலோ அல்லது பங்களிப்புகளை செலுத்துவதிலோ ஏற்படும் தாமதங்கள், வட்டி கட்டணங்கள், அபராதங்கள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ இணக்கம் தொடர்பான செயல்பாட்டுச் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்று நினைவூட்டப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஏலக்ட்ரானிக் சலான்-கம்-ரிட்டர்ன் (ECR) என்பது ஒரு மாதாந்திர அறிவிப்பு முறையாகும். இதன் மூலம் நிறுவனங்கள் ஊழியர் வாரியான சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் வருங்கால வைப்பு நிதி பங்களிப்பு விவரங்களை EPFO போர்ட்டலில் பதிவேற்றுகிறார்கள்.
மேலும், ECR சரிபார்க்கப்பட்டவுடன், நிறுவனங்கள் ஒரு சலானை உருவாக்கி, முழு கட்டண செயல்முறையையும் ஆன்லைனில் முடிக்கிறார்கள். இப்போது, இந்த குறிப்பிட்ட தாக்கல் முக்கியமானது, ஏனெனில் EPF, EPS மற்றும் EDLI பலன்கள் ECR சமர்ப்பிப்பு அமைப்பு மூலம் பதிவேற்றப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகின்றன. தாக்கல் செய்வதில் ஏற்படும் தவறுகள், தாமதங்கள் அல்லது அதுபோன்ற சிக்கல்கள் ஊழியர்களின் PF இருப்புகள், ஓய்வூதிய பங்களிப்புகள், பரிமாற்ற கோரிக்கைகள் மற்றும் நிதியை திரும்பப் பெறுவதைக் கூட பாதிக்கலாம்.
EPFO வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் விதிகளின்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பள மாதத்திற்கான வருங்கால வைப்பு நிதிப் பங்களிப்புகள் பொதுவாக அடுத்த மாதத்தின் 15 ஆம் தேதிக்குள் செலுத்தப்பட வேண்டும். காலக்கெடுவைத் தவறவிடும் நிறுவனங்கள், EPF சட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி அபராதங்களையும் வட்டிப் பொறுப்புகளையும் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். பிழைகள், தவறுகள் மற்றும் முரண்பாடுகளைக் குறைப்பதற்காக, தகராறுகளைக் குறைத்து சுமூகமான தீர்வை எளிதாக்கும் வகையில், EPFO தனது ECR முறையையும் நவீனமயமாக்கி வருகிறது.
சுருக்கமாக....
|அம்சம்
|விவரம்
|ECR என்றால் என்ன?
|இது ஊழியர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் PF பங்களிப்பு விவரங்களை EPFO போர்ட்டலில் பதிவேற்றும் மாதாந்திர முறையாகும்.
|பதிவேற்றப்படும் தரவுகள்
|ஊழியர் வாரியான வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF), ஓய்வூதியம் (EPS) மற்றும் காப்பீடு (EDLI) பங்களிப்புகள்.
|காலக்கெடு
|ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பள மாதத்திற்கான பங்களிப்புகள், அடுத்த மாதத்தின் 15 ஆம் தேதிக்குள் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
|தாக்கலில் தாமதம் ஏற்பட்டால்?
|ஊழியர்களின் PF இருப்பு, ஓய்வூதிய பலன்கள், நிதி பரிமாற்றம் மற்றும் பணம் பெறுதல் ஆகியவை பாதிக்கப்படலாம்.
|விளைவுகள்
|நிறுவனங்கள், EPF சட்டத்தின்படி அபராதங்கள் மற்றும் வட்டி பொறுப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடும்
|நன்மைகள்
|நிறுவனங்கள் சலானை உருவாக்கி, கட்டண செயல்முறை முழுவதையும் ஆன்லைனில் எளிதாக முடிக்க முடியும்.
EPFO என்பது இந்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள இரண்டு முக்கிய சமூகப் பாதுகாப்பு முகமைகளில் ஒன்றாகும். இது EPF, EPS மற்றும் EDLI திட்டங்கள் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான சம்பளதாரர்களின் ஓய்வூதிய சேமிப்பு மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்களை ஒழுங்குபடுத்தும் மற்றும் நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை வகிக்கிறது. சிறந்த இணக்கத்தை உறுதி செய்ய, நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் இருவரும் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம்.
காலக்கெடு பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):
1. ஏப்ரல் 2026-க்கான ECR-ஐத் தாக்கல் செய்யவும், PF நிலுவைத் தொகையைச் செலுத்தவும் நிறுவனங்களுக்கான காலக்கெடு என்ன?
வருங்கால வைப்பு நிதி நிலுவைத் தொகைகள் உரிய நேரத்தில் வரவு வைக்கப்படுவதை உறுதி செய்யவும், அபராதங்களைத் தவிர்க்கவும், நிறுவனங்கள், ஏப்ரல் 2026-க்கான ECR -ஐ சமர்ப்பித்து, EPF மற்றும் EPS பங்களிப்புகளை செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு மே 15, 2026 ஆகும்.
2. ECR-ஐ தாக்கல் செய்வதையோ அல்லது PF நிலுவைத் தொகையைச் செலுத்துவதையோ நிறுவனங்கள் தாமதப்படுத்தினால் என்ன நடக்கும்?
ECR-ஐத் தாக்கல் செய்வதிலோ அல்லது PF நிலுவைத் தொகையைச் செலுத்துவதிலோ தாமதம் ஏற்பட்டால், வட்டி மற்றும் அபராதக் கட்டணங்கள் மட்டுமின்றி இணக்கம் சார்ந்த சிக்கல்களுக்கும் எழக்கூடும். இது ஊழியர்களின் PF இருப்பு மற்றும் சலுகைகளைப் பாதிக்கக்கூடும்.
3. ECR என்றால் என்ன?
ECR என்பது ஒரு மாதாந்திர அறிவிப்பு முறையாகும். இதன் மூலம் நிறுவனங்கள் ஊழியர் வாரியான சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் வருங்கால வைப்பு நிதி பங்களிப்பு விவரங்களை EPFO போர்ட்டலில் பதிவேற்றுகிறார்கள்.