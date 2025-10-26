EPFO : பிஎப் ஊழியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்! ரூ.7 லட்சம் பொக்கிஷம்

EPFO : ஊழியர் வைப்புத்தொகை இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டம், சுருக்கமாக EDLI (Employees Deposit Linked Insurance), இந்தியாவிலுள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நிதிப் பாதுகாப்பு வலையாகச் செயல்படுகிறது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO) இந்தத் திட்டத்தை 1976-ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியது. வேலை செய்யும் காலத்தில் ஊழியர் துரதிர்ஷ்டவசமாக மரணமடைந்தால், அவரது குடும்பத்துக்கு நிதி உதவி வழங்குவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். இது ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டத்துடன் (EPS) இணைந்து செயல்படுகிறது.
திட்டத்தின் பலன்கள் மற்றும் அம்சங்கள்
EDLI திட்டத்தின் கீழ், மறைந்த ஊழியரின் நியமனதாரர் அல்லது சட்டபூர்வ வாரிசுக்கு ஒரே தவணையில் ஒரு பெரிய தொகை வழங்கப்படும். இந்தத் தொகையானது, ஊழியரின் கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. ஏப்ரல் 28, 2021 அன்று EPFO செய்த சமீபத்திய திருத்தத்தின்படி, அதிகபட்ச காப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 7 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அடிப்படைச் சம்பளம் மாதம் ரூ. 15,000 வரை உள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இது பொருந்தும். இதன் கீழ், குறைந்தபட்ச காப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ. 2.5 லட்சம் வழங்கப்படுவது, பிப்ரவரி 15, 2020 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
EDLI காப்பீடு சிறப்பு
இந்தத் திட்டத்தின் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால், இதற்கான பிரீமியத்தை ஊழியர்கள் செலுத்தத் தேவையில்லை. ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளத்தில் 0.5% (மாதம் அதிகபட்சம் ரூ. 75) தொகையை நிறுவனமே முழுமையாகச் செலுத்துகிறது. EPF திட்டத்தில் உறுப்பினராகும் எந்தவொரு ஊழியரும், தானாகவே EDLI காப்பீட்டைப் பெற்றுவிடுகிறார். மேலும், இந்த காப்பீடு 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது; அதாவது, பணி நேரத்தில் மட்டுமல்லாமல், வெளிநாட்டில் மரணம் ஏற்பட்டாலும் குடும்பத்துக்குப் பலன்கள் கிடைக்கும். அதிகபட்ச பலனை (ரூ.7 லட்சம்) கணக்கிட, ஊழியரின் சராசரி மாதச் சம்பளத்தின் (அதிகபட்சம் ரூ. 15,000) 30 மடங்குடன், ரூ. 2.5 லட்சம் போனஸ் தொகையும் சேர்க்கப்படுகிறது.
தகுதியும் கோரும் நடைமுறையும்
20 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட அனைத்து நிறுவனங்களும் EPF சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து, தங்கள் பணியாளர்களுக்கு EDLI திட்டத்தின் பாதுகாப்பை வழங்குவது கட்டாயமாகும். மறைந்த ஊழியரின் குடும்ப உறுப்பினர்களான மனைவி/கணவர், திருமணமாகாத மகள்கள் மற்றும் 25 வயதுக்குட்பட்ட மகன்கள் ஆகியோர் இந்த பலனைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
காப்பீடு தொகை பெறுவது எப்படி?
ஊழியர் இறந்தால், நியமனதாரர் அல்லது சட்டபூர்வ வாரிசு படிவம் 5 IF-ஐ பூர்த்தி செய்து, மரணச் சான்றிதழ் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய ஆவணங்களுடன் பிராந்திய EPF அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். நிறுவனத்தின் சான்றிதழ் கிடைக்காதபட்சத்தில், நாடாளுமன்ற/சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், வங்கி மேலாளர்கள் அல்லது அரசு அதிகாரிகளிடம் (Gazetted Officers) படிவத்தில் சான்றொப்பம் பெறலாம். விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க வேண்டும் என்பது விதியாகும். இதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், நிறுவனம் ஆண்டுக்கு 12% வட்டி செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
ஊழியர்களுக்கான ஆயுள் காப்பீடு திட்டம்
நிறுவனங்கள் விரும்பினால், EDLI திட்டத்தைவிட அதிக நன்மைகளை வழங்கும் மாற்று குழு ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை ஊழியர்களுக்கு வழங்கலாம். அவ்வாறு செய்தால், அவர்கள் சட்டம் 17(2A)-ன் கீழ் EDLI திட்டத்தில் இருந்து விலக்கு பெற முடியும். ஒட்டுமொத்தமாக, EDLI திட்டம் என்பது, மிகக் குறைந்த செலவில் நிறுவனங்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்கி, நாட்டின் உழைக்கும் வர்க்கத்தினரின் குடும்பங்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் EPFO-ன் முக்கியத் தூண்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது.
