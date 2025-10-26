English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO : பிஎப் ஊழியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்! ரூ.7 லட்சம் பொக்கிஷம்

EPFO : பிஎப் ஊழியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்! ரூ.7 லட்சம் பொக்கிஷம்

EPFO : பிஎப் ஊழியர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் 7 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான காப்பீடு பெறுவது தொடர்பான முக்கிய தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 26, 2025, 07:29 AM IST
  • இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்
  • ரூ.7 லட்சம் காப்பீடு பொக்கிஷம்
  • ஊழியர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

முக்கிய வீரரை டிரேடிங் செய்யும் சிஎஸ்கே! அதுவும் இந்த ஒரு வீரருக்காக? அனல் பறக்கும் ஏலம்!
camera icon6
CSK
முக்கிய வீரரை டிரேடிங் செய்யும் சிஎஸ்கே! அதுவும் இந்த ஒரு வீரருக்காக? அனல் பறக்கும் ஏலம்!
2 மாதங்களே.. 3 ராசிகளுக்கு புதிய வேலை, பணம், அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்; சுக்கிரனால் உருவாகும் மாளவ்ய ராஜயோகம்
camera icon6
Venus Transit
2 மாதங்களே.. 3 ராசிகளுக்கு புதிய வேலை, பணம், அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும்; சுக்கிரனால் உருவாகும் மாளவ்ய ராஜயோகம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : 14 மாவட்ட பெண்கள் இனி விண்ணப்பிக்க முடியாது
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : 14 மாவட்ட பெண்கள் இனி விண்ணப்பிக்க முடியாது
ரஜினி-கமல் நடிக்கும் படத்தை எடுக்கப்போகும் இயக்குநர்..லோகேஷ் இல்லை! யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி-கமல் நடிக்கும் படத்தை எடுக்கப்போகும் இயக்குநர்..லோகேஷ் இல்லை! யார் தெரியுமா?
EPFO : பிஎப் ஊழியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்! ரூ.7 லட்சம் பொக்கிஷம்

EPFO : ஊழியர் வைப்புத்தொகை இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டம், சுருக்கமாக EDLI (Employees Deposit Linked Insurance), இந்தியாவிலுள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நிதிப் பாதுகாப்பு வலையாகச் செயல்படுகிறது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO) இந்தத் திட்டத்தை 1976-ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியது. வேலை செய்யும் காலத்தில் ஊழியர் துரதிர்ஷ்டவசமாக மரணமடைந்தால், அவரது குடும்பத்துக்கு நிதி உதவி வழங்குவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். இது ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டத்துடன் (EPS) இணைந்து செயல்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

திட்டத்தின் பலன்கள் மற்றும் அம்சங்கள்

EDLI திட்டத்தின் கீழ், மறைந்த ஊழியரின் நியமனதாரர் அல்லது சட்டபூர்வ வாரிசுக்கு ஒரே தவணையில் ஒரு பெரிய தொகை வழங்கப்படும். இந்தத் தொகையானது, ஊழியரின் கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. ஏப்ரல் 28, 2021 அன்று EPFO செய்த சமீபத்திய திருத்தத்தின்படி, அதிகபட்ச காப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 7 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அடிப்படைச் சம்பளம் மாதம் ரூ. 15,000 வரை உள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இது பொருந்தும். இதன் கீழ், குறைந்தபட்ச காப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ. 2.5 லட்சம் வழங்கப்படுவது, பிப்ரவரி 15, 2020 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.

EDLI காப்பீடு சிறப்பு

இந்தத் திட்டத்தின் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால், இதற்கான பிரீமியத்தை ஊழியர்கள் செலுத்தத் தேவையில்லை. ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளத்தில் 0.5% (மாதம் அதிகபட்சம் ரூ. 75) தொகையை நிறுவனமே முழுமையாகச் செலுத்துகிறது. EPF திட்டத்தில் உறுப்பினராகும் எந்தவொரு ஊழியரும், தானாகவே EDLI காப்பீட்டைப் பெற்றுவிடுகிறார். மேலும், இந்த காப்பீடு 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது; அதாவது, பணி நேரத்தில் மட்டுமல்லாமல், வெளிநாட்டில் மரணம் ஏற்பட்டாலும் குடும்பத்துக்குப் பலன்கள் கிடைக்கும். அதிகபட்ச பலனை (ரூ.7 லட்சம்) கணக்கிட, ஊழியரின் சராசரி மாதச் சம்பளத்தின் (அதிகபட்சம் ரூ. 15,000) 30 மடங்குடன், ரூ. 2.5 லட்சம் போனஸ் தொகையும் சேர்க்கப்படுகிறது.

தகுதியும் கோரும் நடைமுறையும்

20 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட அனைத்து நிறுவனங்களும் EPF சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து, தங்கள் பணியாளர்களுக்கு EDLI திட்டத்தின் பாதுகாப்பை வழங்குவது கட்டாயமாகும். மறைந்த ஊழியரின் குடும்ப உறுப்பினர்களான மனைவி/கணவர், திருமணமாகாத மகள்கள் மற்றும் 25 வயதுக்குட்பட்ட மகன்கள் ஆகியோர் இந்த பலனைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.

காப்பீடு தொகை பெறுவது எப்படி?

ஊழியர் இறந்தால், நியமனதாரர் அல்லது சட்டபூர்வ வாரிசு படிவம் 5 IF-ஐ பூர்த்தி செய்து, மரணச் சான்றிதழ் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய ஆவணங்களுடன் பிராந்திய EPF அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். நிறுவனத்தின் சான்றிதழ் கிடைக்காதபட்சத்தில், நாடாளுமன்ற/சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், வங்கி மேலாளர்கள் அல்லது அரசு அதிகாரிகளிடம் (Gazetted Officers) படிவத்தில் சான்றொப்பம் பெறலாம். விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க வேண்டும் என்பது விதியாகும். இதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், நிறுவனம் ஆண்டுக்கு 12% வட்டி செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

ஊழியர்களுக்கான ஆயுள் காப்பீடு திட்டம்

நிறுவனங்கள் விரும்பினால், EDLI திட்டத்தைவிட அதிக நன்மைகளை வழங்கும் மாற்று குழு ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை ஊழியர்களுக்கு வழங்கலாம். அவ்வாறு செய்தால், அவர்கள் சட்டம் 17(2A)-ன் கீழ் EDLI திட்டத்தில் இருந்து விலக்கு பெற முடியும். ஒட்டுமொத்தமாக, EDLI திட்டம் என்பது, மிகக் குறைந்த செலவில் நிறுவனங்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்கி, நாட்டின் உழைக்கும் வர்க்கத்தினரின் குடும்பங்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் EPFO-ன் முக்கியத் தூண்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | EPF Advance Withdrawal: இனி விரைவாக பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து முன்பணம் பெறலாம்... 

மேலும் படிக்க | EPFO : லஞ்சம் கொடுத்தாலோ, வாங்கினாலோ கடும் நடவடிக்கை!

மேலும் படிக்க | PF உறுப்பினர்களுக்கு குட் நியூஸ்: வீடு வாங்க, கட்ட அட்வான்ஸ் கொடுக்கும் EPFO, எளிய செயல்முறை இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
EPFOEPFEDLI SchemeInsurancePF death insurance

Trending News