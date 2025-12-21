English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO பென்ஷன்: 58 வயது வரை காத்திருக்க வேண்டுமா? ஓய்வூதியம் குறித்த முழு விவரம்

EPFO பென்ஷன்: 58 வயது வரை காத்திருக்க வேண்டுமா? ஓய்வூதியம் குறித்த முழு விவரம்

EPFO: இபிஎப்ஓ பென்ஷன் பெறுவதற்கு 58 வயது வரை காத்திருக்க வேண்டுமா? என்பது குறித்தும், ஓய்வூதியம் குறித்த கூடுதல் தகவல்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 21, 2025, 06:54 PM IST
  • இபிஎப்ஓ பென்சன் அப்டேட்
  • ஓய்வூதிய விதிமுறைகளில் மாற்றம்
  • எப்போது ஓய்வூதியம் பெறுவது நல்லது?

Trending Photos

டாப் 7 பணக்கார பெண்கள்.. உலக பட்டியலில் ஒரே ஒரு இந்தியர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
world Richest Women
டாப் 7 பணக்கார பெண்கள்.. உலக பட்டியலில் ஒரே ஒரு இந்தியர்! யார் தெரியுமா?
டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் 11... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?
camera icon8
Team India
டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் 11... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! பாடத்திட்டத்தில் மாற்றமா? வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலெர்ட்! பாடத்திட்டத்தில் மாற்றமா? வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு நம்பர் 1! அறிவுசார் மாநிலம் என்ற அந்தஸ்து - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Tamil nadu
தமிழ்நாடு நம்பர் 1! அறிவுசார் மாநிலம் என்ற அந்தஸ்து - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
EPFO பென்ஷன்: 58 வயது வரை காத்திருக்க வேண்டுமா? ஓய்வூதியம் குறித்த முழு விவரம்

EPFO: மத்திய அரசின் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் , தனது உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கும் ஓய்வூதியப் பலன்கள் குறித்த முக்கியத் தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது. தொழிலாளி ஒருவர் தனது பணிக்காலத்தில் பிஎப் (PF) பங்களிப்பைச் செலுத்துவது போலவே, ஒரு பகுதி தொகையை ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கும் (EPS) செலுத்துகிறார். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான தகுதிகள் மற்றும் கணக்கீட்டு முறைகள் குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஓய்வூதியம் பெற அடிப்படைத் தகுதிகள்

EPFO விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் ஓய்வூதியம் பெற வேண்டுமானால் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பிஎஃப் திட்டத்தில் உறுப்பினராக இருந்து பங்களிப்பு செய்திருக்க வேண்டும். இந்த 10 ஆண்டுகள் என்பது ஒரே நிறுவனத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை; வெவ்வேறு நிறுவனங்களில் வேலை பார்த்திருந்தாலும், அந்த மொத்த பணிக்காலத்தையும் சேர்த்து 10 ஆண்டுகள் இருந்தால் போதுமானது. பொதுவாக, 58 வயது நிறைவடைந்தவுடன் ஒரு உறுப்பினர் தனது ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம். இதில் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், 58 வயதை எட்டிய ஒருவர் இன்னும் வேலையில் தொடர்ந்தாலும் கூட, அவர் தனது ஓய்வூதியத்தைப் பெற விண்ணப்பிக்க முடியும்.

முன்கூட்டியே ஓய்வூதியம் பெற முடியுமா?

ஒருவர் 58 வயது வரை காத்திருக்க விரும்பவில்லை எனில், 50 வயது முடிந்த உடனேயே 'முன்கூட்டிய ஓய்வூதியத்திற்கு' (Early Pension) விண்ணப்பிக்கலாம். ஆனால், இதற்கு ஒரு நிபந்தனை உள்ளது. அவர் 10 ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும் மற்றும் வேலையை விட்டு விலகி இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு முன்கூட்டியே ஓய்வூதியம் பெறும் போது, 58 வயதிற்கு முன்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் 4% என்ற விகிதத்தில் ஓய்வூதியத் தொகை குறைக்கப்படும். உதாரணமாக, ஒருவர் 55 வயதில் ஓய்வூதியம் கேட்டால், அவருக்கு வழக்கமாக கிடைக்க வேண்டிய தொகையை விட 12% குறைவாகவே கிடைக்கும்.

ஓய்வூதியத்தை தள்ளிப்போட்டால் லாபமா?

மாறாக, ஒரு உறுப்பினர் தனது ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதை 58 வயதிற்குப் பிறகும் தள்ளிப்போடலாம். 60 வயது வரை ஓய்வூதியத்தைப் பெறாமல் தள்ளிவைத்தால், அவருக்கு கூடுதல் பலன்கள் கிடைக்கும். 59 வயதில் ஓய்வூதியம் பெறத் தொடங்கினால் 4% கூடுதல் தொகையும், 60 வயதில் தொடங்கினால் 8% கூடுதல் தொகையும் வாழ்நாள் முழுவதும் கிடைக்கும்.

ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? கணக்கிடுவது எப்படி?

ஒரு ஊழியருக்குக் கிடைக்கும் ஓய்வூதியத் தொகை, அவர் எவ்வளவு காலம் பங்களிப்பு செய்துள்ளார் (Pensionable Service) மற்றும் ஓய்வு பெறுவதற்கு முந்தைய 60 மாதங்களின் சராசரி சம்பளம் (Pensionable Salary) ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமையும். உங்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள EPFO இணையதளத்தில் (www.epfindia.gov.in) உள்ள 'Pension Calculator' வசதியைப் பயன்படுத்தலாம். இதில் உங்களின் பிறந்த தேதி, பணியில் சேர்ந்த தேதி மற்றும் சம்பள விவரங்களை உள்ளீடு செய்வதன் மூலம் உத்தேசமான பென்ஷன் தொகையை அறியலாம். மேலும், 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றியவர்களுக்கு 2 ஆண்டுகள் கூடுதல் போனஸ் பணிக்காலமாகச் சேர்க்கப்படும் என்பது கூடுதல் மகிழ்ச்சியான செய்தி. இந்தத் திட்டம் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், உறுப்பினரின் மறைவிற்குப் பிறகு அவரது குடும்பத்தினருக்கும் அல்லது வாரிசுதாரர்களுக்கும் நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது

EPFO EDLI இன்சூரன்ஸ்

தனியார் இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் என்ன நடக்கும்? ஒரு நிறுவனம் தனது ஊழியர்களுக்கு EDLI திட்டத்திற்குப் பதிலாக, அதைவிடச் சிறந்த பலன்களைத் தரும் தனியார் குழு காப்பீட்டை வழங்கியிருந்தால், அவர்கள் EDLI-யிலிருந்து விலக்கு பெறலாம். ஆனால், அந்த காப்பீடு EPFO வழங்கும் பலன்களை விடக் குறைவாக இருக்கக் கூடாது.

நாமினி இல்லையென்றால்? ஒருவேளை ஊழியர் யாரையும் வாரிசுதாரராக நியமிக்காமல் இறந்துவிட்டால், அந்தத் தொகை அவரது மனைவி, திருமணமாகாத மகள்கள் மற்றும் மைனர் மகன்களுக்குச் சமமாகப் பிரித்து வழங்கப்படும். இவர்கள் யாரும் இல்லையெனில் மட்டுமே மற்ற சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்குச் செல்லும்.

சுய விருப்ப ஓய்வு: ஒரு ஊழியர் VRS பெற்றுச் சென்றாலும், அவர் பணியில் இருந்தவரை செலுத்திய பங்களிப்பின் அடிப்படையில் EDLI பலன்களைப் பெறத் தகுதியுடையவர் ஆவார்.

EPFO பென்ஷன் (EPS) : பத்து ஆண்டுகளுக்குக் குறைவான சேவை: உங்கள் மொத்த பணிக்காலம் 10 ஆண்டுகளுக்குக் குறைவாக இருந்தால், உதாரணமாக 7 அல்லது 8 ஆண்டுகள், நீங்கள் பென்ஷனுக்குத் தகுதி பெற மாட்டீர்கள். ஆனால், அந்த பென்ஷன் தொகையை மொத்தமாக 'Withdrawal Benefit' ஆக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஆனால் 10 ஆண்டுகள் தாண்டிவிட்டால் பணமாக எடுக்க முடியாது, பென்ஷனாக மட்டுமே பெற முடியும்.

பென்ஷன் ஸ்கீம் சான்றிதழ் (Scheme Certificate): நீங்கள் ஒரு வேலையை விட்டுவிட்டு, நீண்ட காலம் வேலைக்குச் செல்லப் போவதில்லை என்றால், EPFO-விடம் இருந்து 'ஸ்கீம் சான்றிதழ்' பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இது உங்கள் முந்தைய பணிக்காலத்தைப் பாதுகாக்கும். மீண்டும் எப்போது வேலையில் சேர்ந்தாலும் இதை இணைத்து உங்கள் பென்ஷன் காலத்தைத் தொடரலாம்.

பென்ஷன் கணக்கீடு : வீடியோவில் குறிப்பிட்டது போல, கடைசி 60 மாதங்களின் சராசரி சம்பளமே பென்ஷனைத் தீர்மானிக்கிறது. எனவே, உங்கள் பணிக்காலத்தின் கடைசி ஆண்டுகளில் அதிக சம்பளம் பெறுவது உங்கள் மாத பென்ஷன் தொகையை அதிகரிக்க உதவும்.

மேலும் படிக்க | இபிஎப்ஓ குட் நியூஸ்! 10 வருஷம் வேலை பார்க்கலனாலும் பென்ஷன் உண்டு - முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | EPFO : விண்ணப்பித்த 3 நாட்களில் பிஎப் பணம்! இவர்களுக்கு மட்டும் கிடைக்காது

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

EPFOEPFO Pension RulesEPFO EPS pensionEPFO pension age limitEPFO early pension

Trending News