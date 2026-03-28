வேலையை விட்ட பின் PF கணக்கில் ‘Exit Date’ புதுப்பிப்பது அவசியம்: இல்லையெனில் சிக்கல்

EPFO Exit Date: இபிஎஃப் குறித்த சில முக்கிய விதிகளை இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தெரிந்துவைத்திருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். இல்லையெனில் சிக்கல்களை எதிகொள்ள நேரிடலாம். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 28, 2026, 12:17 PM IST
  • வெளியேறும் தேதியைப் புதுப்பிப்பது ஏன் அவசியம்?
  • இதை எப்போது புதுப்பிக்க வேண்டும்?
  • ஆன்லைனில் வேலையை விட்டு விலகிய தேதியைப் புதுப்பிப்பது எப்படி?

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
பக்தர்களே அலர்ட்.. பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் ரத்து.. எப்போது தெரியுமா?
camera icon6
Palani
பக்தர்களே அலர்ட்.. பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் ரத்து.. எப்போது தெரியுமா?
IPL 2026: இந்தாண்டு ஆரஞ்சு கேப் யாருக்கு...? முட்டிமோதும் 8 வீரர்கள்
camera icon8
IPL
IPL 2026: இந்தாண்டு ஆரஞ்சு கேப் யாருக்கு...? முட்டிமோதும் 8 வீரர்கள்
மார்ச் 27 தியேட்டரில் வெளியாகும் 6 திரைப்படங்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Theatre releases
மார்ச் 27 தியேட்டரில் வெளியாகும் 6 திரைப்படங்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறைகளில் இருக்கும் நபர்கள் பெரும்பாலும் மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறார்கள். இதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது. இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இதன் மூலம் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு இபிஎஃப் கார்பஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ஆகிய இரு பெரிய நன்மைகள் கிடைக்கின்றன.

இபிஎஃப் குறித்த சில முக்கிய விதிகளை இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தெரிந்துவைத்திருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். இல்லையெனில் சிக்கல்களை எதிகொள்ள நேரிடலாம். உதாரணமாக வேலையை மாற்றும்போது நாம் பின்பற்ற வேண்டிய சில முக்கிய செயல்முறைகள் உள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

இன்றைய காலகட்டத்தில் தொழில் வளர்ச்சிக்காக அடிக்கடி வேலையை மாற்றுவது ஒரு பொதுவான நடைமுறையாக உள்ளது. இருப்பினும், ஊழியர்கள் ஒரு புதிய நிறுவனத்தில் சேரும் அவசரத்தில் தங்கள் பழைய நிறுவனத்தின் PF (வருங்கால வைப்பு நிதி) கணக்கு தொடர்பான முக்கியமான நிர்வாக நடைமுறைகளை கவனிக்கத் தவறும்போது சிக்கல்கள் எழுகின்றன. குறிப்பாக, வெளியேறும் தேதியை புதுப்பிக்கும் செயல்முறையில் அதிக கவனம் தேவைப்படுகிறது.

ஒருவர் தனது முந்தைய வேலையை விட்டு விலகிய பிறகு, EPFO ​​இணையதளத்தில் தனது வெளியேறும் தேதியைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், PF பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதிலோ அல்லது அதை புதிய நிறுவனத்தின் கணக்கிற்கு மாற்றுவதிலோ சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். எனவே, இந்தச் செயல்முறை ஏன் அவசியம் என்பதையும், உங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே இதை எவ்வாறு நிறைவு செய்யலாம் என்பதையும் இந்தக் பதிவில் விரிவாக ஆராய்வோம்.

EPFO Exit Date: வெளியேறும் தேதியைப் புதுப்பிப்பது ஏன் அவசியம்?

முதலாவதாக, இந்தத் தேதி ஏன் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம். வேலையை விட்டு விலகிய தேதி உங்கள் PF கணக்கில் புதுப்பிக்கப்படாமல் இருக்கும் வரை, அந்தக் கணக்கு 'செயலில்' (active) இருப்பதாகவே கருதப்படுகிறது என EPFO கூறுகிறது. இதன் விளைவாக, நீங்கள் பல குறிப்பிடத்தக்க சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். 

- உதாரணமாக, உங்கள் முழு PF இருப்பையும் நீங்கள் திரும்பப் பெற விரும்பினால், வெளியேறும் தேதி பதிவு செய்யப்படாமல் இருந்தால், இணையதளம் உங்கள் கோரிக்கையைச் செயல்படுத்தாது.

- மேலும், உங்கள் முந்தைய நிறுவனத்தின் PF கணக்கிலிருந்து உங்கள் புதிய நிறுவனத்தின் கணக்கிற்கு நிதியை மாற்றுவதற்கு, வெளியேறும் தேதி குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது கட்டாயமாகும். 

- கூடுதலாக, உங்கள் ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகளில் பிழைகள் வரக்கூடும். ஏனெனில், நீங்கள் இன்னும் உங்கள் முந்தைய நிறுவனத்தில் தீவிரமாகப் பணியில் இருப்பதாகவே கணினி அமைப்பு கருதிக்கொள்ளும்.

EPFO Exit Date: இதை எப்போது புதுப்பிக்க வேண்டும்?

வேலையை விட்டு விலகிய சரியாக இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு, உங்கள் வெளியேறும் தேதியை நீங்களே (கையேடு முறையில்) இபிஎஃப் கணக்கில் புதுப்பிக்கலாம். ஏனெனில், இறுதிப் பங்களிப்பு விவரங்களைப் புதுப்பிக்க கணினி அமைப்புக்கு வழக்கமாக இவ்வளவு கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது.

EPFO Exit Date: புதுப்பிப்பதற்கு முன் இவற்றைத் தயாராக வைத்திருங்கள்

- உங்கள் UAN (Universal Account Number) செயலில் இருக்க வேண்டும், மேலும் அதன் கடவுச்சொல் உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். 
- கூடுதலாக, உங்கள் UAN உடன் ஆதார் அட்டை இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். மேலும், OTP (ஒரு முறை கடவுச்சொல்) பெறுவதில் எந்தச் சிக்கலும் ஏற்படாமல் இருக்க, உங்கள் ஆதார் அட்டையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அலைபேசி எண் அப்டேட் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். 
- நிறுவனத்திலிருந்து நீங்கள் விலகிய சரியான தேதியைச் சரிபார்ப்பதற்கு, உங்கள் பணிவிடுவிப்பு கடிதத்தை (Relieving Letter) கையில் தயாராக வைத்திருங்கள். 
- இணையதளத்தில் தவறான தேதி புதுப்பிக்கப்பட்டுவிட்டால், அதைச் சரிசெய்வதற்கு நீங்கள் நேரில் EPFO ​​அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டியிருக்கும். 
- நீங்கள் உள்ளிடும் வெளியேறும் தேதியானது, உங்கள் முந்தைய நிறுவனம் உங்கள் இறுதி PF பங்களிப்பைச் செலுத்திய குறிப்பிட்ட மாதத்துடன் ஒத்துப்போக வேண்டும். 
- நிறுவனம் மார்ச் மாதத்தில் இறுதி PF பங்களிப்பைச் செய்திருந்தால், நீங்கள் மார்ச் மாதத்திற்குள் எந்தத் தேதியையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

EPFO Exit Date: ஆன்லைனில் வேலையை விட்டு விலகிய தேதியைப் புதுப்பிப்பது எப்படி?

- முதலில், EPFO ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் இணையதளத்திற்குச் செல்லவும். 
- உங்கள் UAN, கடவுச்சொல் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு லாக் இன் செய்யவும்.
- லாக் இன் செய்த பிறகு, மெனு பட்டியில் உள்ள 'நிர்வகி' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். 
- இந்தப் பிரிவில், Mark Exit என்ற விருப்பத்தைக் காண்பீர்கள்.
- அதைக் கிளிக் செய்யவும். Select Employment கீழ்விரிப் பட்டியலிலிருந்து, நீங்கள் வேலையை விட்டு விலகிய தேதியைப் புதுப்பிக்க விரும்பும் முந்தைய நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 
- இப்போது ஒரு புதிய பக்கம் திறக்கும், அதில் நீங்கள் வேலையை விட்டு விலகிய தேதியைக் குறிப்பிட வேண்டும்.
- உங்கள் இறுதி PF பங்களிப்பு கழிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட மாதத்தை மட்டுமே நீங்கள் காண்பீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.
- அந்த குறிப்பிட்ட மாதத்திற்குள் நீங்கள் எந்தத் தேதியையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். 
- அடுத்து, வேலையை விட்டு விலகியதற்கான காரணத்தை வழங்கவும். 
- பொதுவாக, பயனர்கள் Short Service என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். 
- பின்னர் உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும். 
- இந்த OTP-ஐ உள்ளிட்டு, சரிபார்ப்புப் பெட்டியில் குறியிட்டு, 'சமர்ப்பி' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். 
- சமர்ப்பித்தவுடன், உங்கள் வெளியேறும் தேதி வெற்றிகரமாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு பாப்-அப் செய்தி தோன்றும்.

வெளியேறும் தேதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், அதை ஆன்லைனில் மாற்றுவது கடினம். எனவே, தேதியைக் குறிப்பிடும்போது கவனமாக இருக்கவும். இல்லையெனில், நீங்கள் ஆவண வேலைகளில் சிக்கிக்கொள்ளகூடும். மேலும் EPFO அலுவலகத்திற்கும் நேரில் செல்வ வேண்டிய நிர்பந்தமும் ஏற்படலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. EPFO மூலம் கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள் என்ன?
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு இபிஎஃப் கார்பஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் ஆகிய இரு பெரிய நன்மைகள் கிடைக்கின்றன.

2. EPFO பதிவுகளில் வெளியேறும் தேதி ஏன் அவசியம்?
வேலையை விட்டு விலகிய தேதி உங்கள் PF கணக்கில் புதுப்பிக்கப்படாமல் இருக்கும் வரை, பழைய நிறுவனத்துடனான அந்தக் கணக்கு 'செயலில்' (active) இருப்பதாகவே கருதப்படுகிறது

3. EPFO வெளியேறும் தேதியை ஆன்லைனில் அப்டேட் செய்ய முடியுமா?
ஆம், EPFO வெளியேறும் தேதியை ஆன்லைனில் அப்டேட் செய்யலாம்.

மேலும் படிக்க | இனி ATM, UPI மூலம் PF பணத்தை பெறலாம்: EPFO 3.0 அதிரடி அறிமுகம்

மேலும் படிக்க | EPF உறுப்பினர்கள் க்ளெய்ம் செய்யாமலேயே பணம் கணக்கில் வரும்: EPFO அதிரடி முடிவு

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

