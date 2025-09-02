PF உறுப்பினர்களுக்கு EPFO பரிசு: இனி 1 மாதம் வேலை செய்தாலே ஓய்வூதிய தொகை கிடைக்கும்

EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. பணி ஓய்வுக்கு பிறகு இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு மொத்தத்தொகை கிடைக்கும் என்பது பலருக்கு தெரியும். ஆனால், இபிஎஃப் கணக்கு உள்ளவர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியமும் கிடைக்கிறது. எனினும், இதற்கு குறைந்தது 10 ஆண்டுகளாவது பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும்.
Employees Pension Scheme: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் மாற்றம்
லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு EPFO ஒரு பெரிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில் பல முக்கிய தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. முன்பு ஆறு மாதங்களுக்கு குறைவாக வேலை செய்தவர்களுக்கு இபிஎஃப் ஓய்வூதியத் தொகை கிடைக்க வாய்ப்பில்லாத நிலை இருந்தது. 6 மாதங்களுக்கு குறைவான சேவை காலம் "ஜீரோ கம்ப்ளீடட் இயர்ஸ்”, அதாவது முழுமையடையாத ஆண்டாகவே கருதப்பட்டது.
ஆனால் இப்போது 6 மாதங்களுக்கு முன்பே வேலையை விட்டு வெளியேறுபவர்களுக்கு EPS இன் பலன் கிடைக்கும். அதாவது, ஒருவர் 1 மாதம் வேலை செய்தாலும், EPS இன் பலன் அவருக்குக் கிடைக்கும். எளிமையான மொழியில், 1 மாதம் வேலை செய்தாலும், ஊழியர்கள் EPS ஓய்வூதியத்திற்கு உரிமையுடையவர்களாவார்கள். இது தொடர்பான அனைத்து முக்கிய தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPFO Rule Change: இபிஎஃப்ஓ செய்துள்ள மாற்றம் என்ன?
தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், அதன் சமூக ஊடக தளமான X இல் சில முக்கிய தகவல்களை வழங்கியுள்ளது. EPFO இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் புதிய ஊழியர்களை பணியமர்த்தி, 6 மாதங்கள் தொடர்ச்சியான வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்வதன் மூலம் பிரதம மந்திரி விகாஸ் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனாவின் கீழ் நன்மைகளைப் பெறலாம் என்று EPFO தெரிவித்துள்ளது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய மாற்றம்
- PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு EPFO ஓய்வூதியம் தொடர்பாக ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படுள்ளது.
- இந்த மாற்றத்தின் கீழ், இப்போது 1 மாதம் வேலை செய்பவர்கள் கூட ஓய்வூதியத்தின் பலனை அதாவது EPS சலுகைகளைப் பெறுவார்கள்.
- இப்போது 6 மாதங்களுக்குள் வேலையை விட்டு வெளியேறுபவர்களுக்கும் EPS சலுகை வழங்கப்படும்.
- அத்தகையவர்கள் இனி தங்கள் ஓய்வூதியத்திற்காக செலுத்தப்படும் பங்களிப்பை இழக்க வேண்டியதில்லை.
புதிய விதியின் கீழ் ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை எவ்வாறு செக் செய்வது?
- ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்து 6 மாதங்களுக்குள் நிறுவனத்தில் இருந்து ராஜினாமா செய்தாலும், EPS ஓய்வூதியத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள தகுதி பெறுவார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
- இதற்கு, https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/login என்ற பாஸ்புக்கின் இந்த அதிகாரப்பூர்வ இணைப்பில் சென்று உங்கள் பாஸ்புக்கைச் செக் செய்யலாம்.
- உங்களுக்கு ஓய்வூதியத்தில் ஒரு பங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்பதை இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.
- நிறுவனத்தால் பங்கு வழங்கப்படவில்லை என்றால், அதை பற்றி புகார் செய்யலாம்.
