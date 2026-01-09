English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPF உறுப்பினர்களுக்கு சூப்பர் அப்டேட்: 15 வருட பழைய கணக்குகளையும் எளிதில் டிராக் செய்யலாம்

EPF உறுப்பினர்களுக்கு சூப்பர் அப்டேட்: 15 வருட பழைய கணக்குகளையும் எளிதில் டிராக் செய்யலாம்

EPF Withdrawal News: உங்கள் பழைய இபிஎஃப் கணக்கு எண்ணை மறந்துவிட்டீர்களா? இது தொடர்பாக EPFO ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 9, 2026, 11:22 AM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான வழிகாட்டுள்தல்கள்.
  • இபிஎஃப் எண்ணை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?
  • 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த நடைமுறை என்ன?

EPF உறுப்பினர்களுக்கு சூப்பர் அப்டேட்: 15 வருட பழைய கணக்குகளையும் எளிதில் டிராக் செய்யலாம்

EPFO Latest News: மாத சம்பளம் வாங்கும் பெரும்பாலான நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) என்பது அவர்கள் கடினமாக உழைத்து சம்பாதித்த பணத்திற்கான பாதுகாப்பான ஆதாரமாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், வேலை மாறிய பிறகு, ஊழியர்கள் பலர் தங்கள் பழைய PF எண்ணை அப்படியே மறந்துவிடுவதும் உண்டு. 2014-க்கு முன்பு பணிபுரிந்தவர்களுக்கு இந்தச் சிக்கல் மிகவும் கடுமையாக உள்ளது. ஏனெனில் அந்த நேரத்தில் யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பர் (UAN) அமைப்பு நடைமுறையில் இல்லை. 

15 ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த நடைமுறை என்ன?

அந்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் வெவ்வேறு PF எண்ணை வழங்கியது. மேலும் ஒவ்வொரு முறை வேலையை மாற்றும்போதும் ஒரு புதிய PF கணக்கு உருவாக்கப்பட்டது. எனவே, 15 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய PF கணக்கைக் கண்டுபிடிப்பது ஒரு சவாலான காரியமாக இருக்கலாம்.

EPF Number: இபிஎஃப் எண்ணை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

EPFO இப்போது இபிஎஃப் எண்ணை கண்டறியும் சிக்கலுக்கு ஒரு தீர்வை வழங்கியுள்ளது. அந்த அமைப்பின்படி, உறுப்பினர்களிடம் அவர்களது பழைய PF எண் இல்லாவிட்டாலும், அவர்களால் தங்கள் கணக்கைக் கண்டறிய முடியும். இதற்கு,

- முதலில், ஊழியர்கள் ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் போர்ட்டலுக்கு (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) செல்ல வேண்டும். 
- மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி பதிவு செய்த பிறகு அல்லது லாக் இன் செய்த பிறகு, ‘Track Claim Status’ அல்லது ‘One Member One EPF Account’ என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

- உறுப்பினர்கள் தங்கள் ஆதார், பான் மற்றும் பழைய PF எண்ணை உள்ளிட்டால், 2010 ஆம் ஆண்டு வரையிலான பழைய பதிவுகளைக் கூட கணினி தானாகவே தேடும். 

- ஊழியர்களின் KYC புதுப்பிக்கப்பட்டு, அவர்களது ஆதார் UAN உடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், உடனடி பாஸ்புக் சரிபார்ப்பு சாத்தியமாகும். 

- முக்கியமாக, EPFO ​​​​3.0-இன் கீழ், 2026 முதல் ATM -கள் மற்றும் UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்க முடியும்.

- அதாவது வங்கிக் கிளைக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இனி இருக்காது.

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்:

ஒரு ஊழியர் 2011-ல் ஒரு தனியார் நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறினார் என வைத்துக்கொள்வோம். அவர் தனது புதிய வேலையில் ஒரு புதிய PF கணக்கைத் தொடங்கி, தனது பழைய கணக்கை மறந்துவிட்டார். பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அவருக்குத் தனது திருமணத்திற்காகப் பணம் தேவைப்படுகிறது. பழைய கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்? 

- முதலில் அவர் UMANG செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து, ‘Forgot UAN’ என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

- பின்னர், தனது பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் ஆதாரை உள்ளிட்டு ஒரு புதிய UAN-ஐ உருவாக்க வேண்டும்

- அதை அந்த ஊழியர் தனது பழைய கணக்குடன் இணைக்க வேண்டும். 

- வெறும் 10 நாட்களில், வட்டியுடன் சேர்த்து அவருக்கு  ரூ.3 லட்சம் கிடைத்துவிடும்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள்

2014-க்கு முன்பு பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு இந்த செயல்முறை மிகவும் முக்கியமானது என்று EPFO ​​​​கூறுகிறது. அந்த நேரத்தில், வெவ்வேறு நிறுவனங்கள் வெவ்வேறு PF எண்களைக் கொண்டிருந்தன. மேலும் ஊழியர்கள் வேலை மாறும்போது தங்கள் பழைய கணக்குகளை மறந்துவிடுவது வழக்கம். இப்போது, ​​UAN வசதியுடன், அனைத்து கணக்குகளும் ஒரே எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இது கண்காணிப்பதை எளிதாக்குகிறது. 

இந்த நடவடிக்கை, தங்கள் பழைய PF கணக்குகளை மறந்துவிட்ட மில்லியன் கணக்கான ஊழியர்களுக்கு நிம்மதியை அளித்துள்ளதாக நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். பெரும்பாலும், ஒரு ஊழியருக்கு திடீரென்று பணம் தேவைப்பட்டு, பழைய PF கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால் எண் இல்லாததால் செயல்முறை தேங்கி நிற்கிறது. இப்போது, ​​EPFO-வின் புதிய வழிகாட்டுதல்கள் இந்த சிக்கலை நீக்கும்.

ஊழியர்கள் தங்கள் பழைய PF கணக்குகள் அனைத்தையும் தங்கள் UAN உடன் இணைக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இது கண்காணிப்பை எளிதாக்குவது மட்டுமல்லாமல், எதிர்காலத்தில் பணத்தை எடுப்பதையும் வேறு கணக்கிற்கு மாற்றும் செயல்முறையையும் எளிதாக்கும்.

