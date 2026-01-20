PF உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.50,000 கூடுதல் போனஸ்: EPFO அதிரடி... யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல் ஒன்று உள்ளது. இபிஎஃப் கணக்கு உள்ளவர்களுக்கு கிடைக்கும் சில கூடுதல் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF Contribution: இபிஎஃப் பங்களிப்பு
மாதா மாதம் ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தில் குறிப்பிட்ட தொகையை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 3.67% EPF இல் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.
- மீதமுள்ள தொகை 8.33% EPS (ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்) மற்றும்
- EDLI (காப்பீடு) ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.
இந்த வருங்கால வைப்பு நிதி பணம் பணி ஓய்வுக்கு பிறகான காலத்தில் நிதி ஆதரவு அளிக்கின்றது. ஒரு ஊழியர் வேலையை விட்டு வெளியேறிய பிறகு தனது வாழ்க்கைச் செலவுகளை சமாளிக்க இது உதவுகிறது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான தகவல்
EPFO அதன் சந்தாதாரர்களுக்கு அதன் PF கணக்குகளில் வட்டியை வழங்குகிறது. மேலும், இதன் மூலம் ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்பீட்டு சேவைகளும் கிடைக்கின்றன. பெரும்பாலான சந்தாதாரர்கள் இதை அறிந்திருக்கிறார்கள். இருப்பினும், EPFO இன் போனஸ் விதி மூலம் தங்கள் PF கணக்கிலிருந்து ₹50,000 வரை சம்பாதிக்க முடியும் என்பது மிகச் சிலருக்குத்தான் தெரியும்.
EPFO Bonus: இபிஎஃப்ஒ போனஸ் விதிகள்
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கு மூலம் ₹50,000 வரை போனஸ் பெற இந்த மூன்று நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
- ஊழியர்களின் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) கணக்கில் 20 ஆண்டுகளுக்கு பங்களிப்புகள் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு செய்தவுடன், EPFO அதன் சந்தாதாரர்களுக்கு லாயல்டி மற்றும் லைஃப் பெனிஃபிட் (Loyalty Cum Life Benefit) -இன் கீழ் போனஸை வழங்குகிறது. இருப்பினும், ஒரு ஊழியர் 20 வருட சேவையை முடிப்பதற்கு முன்பு ஏதேனும் காரணத்தால் ஊனமுற்றால், அவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
- போனஸைப் பெற, வேலைகளை மாற்றிய பிறகும் உங்கள் பழைய PF கணக்கைத் தொடர வேண்டும்.
- வேலையை விட்டு வெளியேறிய பிறகும் அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகும் உங்கள் முழு PF இருப்பையும் நீங்கள் திரும்பப் பெற முடியாது.
EPFO Loyalty Cum Life Benefit: இந்த போனஸ் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது?
EPF கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்களது விசுவாசத்திற்கான பரிசாக கூடுதல் போனஸைப் பெறுகிறார்கள். இது PF வைத்திருப்பவரின் அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
- ₹5,000 அடிப்படை சம்பளம் கொண்ட PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ₹30,000 கூடுதல் போனஸ் வழங்கப்படுகிறது.
- ₹5,000 முதல் ₹10,000 வரை அடிப்படை சம்பளம் உள்ளவர்களுக்கு ₹40,000 கூடுதல் போனஸ் கிடைக்கிறது.
- ₹10,000 க்கும் அதிகமான அடிப்படை சம்பளம் உள்ள ஊழியர்களுக்கு ₹50,000 கூடுதல் போனஸ் வழங்கப்படுகிறது.
நீங்கள் போனஸுக்கு தகுதியானவரா என்பதை எப்படி அறிவது?
- EPFO உறுப்பினர் போர்ட்டல் மூலமாக இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் நிலையை செக் செய்யலாம். இதற்கு உறுப்பினர்கள் தங்கள் UAN (யுனிவர்சல் கணக்கு எண்) மற்றும் கடவுச்சொல் கொண்டு லாக் இன் செய்ய வேண்டும்.
- அதன் பின்னர் பாஸ்புக் அல்லது இருப்பு பிரிவுக்குச் செல்லவும்.
- இங்கு உங்கள் ஒட்டுமொத்த PF இருப்பு மற்றும் சமீபத்திய வட்டி வரவு ஆகியவற்றை காண்பீர்கள்.
- UAN பிரிவுக்குச் சென்று உங்கள் பங்களிப்பு வரலாற்றையும் நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.
EPF Additional Bonus: கூடுதல் போனஸைப் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?
கூடுதல் போனஸைப் பெற ஊழியர்கள் தனி படிவத்தை நிரப்ப வேண்டியதில்லை. 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நீங்கள் PF பணத்தைக் கோரும் போது, EPFO உங்கள் கடைசி அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் பங்களிப்புகளின் அடிப்படையில் மொத்தத் தொகையில் வட்டி மற்றும் போனஸ் தொகையைச் சேர்க்கும். இந்தத் தொகை உங்கள் PF இருப்பைப் போலவே 7 முதல் 10 வேலை நாட்களுக்குள் வரவு வைக்கப்படும்.
EPF Interest: PF கணக்கில் தற்போது எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கிறது?
PF கணக்குகள் தற்போது 8.25% வட்டியை ஈட்டுகின்றன. 2023-24 நிதியாண்டில் வட்டி விகிதம் 8.15% இலிருந்து 8.25% ஆக 0.10% அதிகரிக்கப்பட்டது. 1952 ஆம் ஆண்டில், PF மீதான வட்டி விகிதம் 3% ஆக இருந்தது. PF வைத்திருப்பவர்களுக்கு 1989 முதல் 1999 வரை சிறந்த காலமாக இருந்தது. அப்போது PF கணக்கில் உள்ள தொகைக்கு 12% வட்டி கிடைத்தது. PF வட்டி விகிதம் நிதியாண்டின் இறுதியில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. புதிய வட்டி விகிதம் குறித்த முடிவு பிப்ரவரி 2026 இல் திட்டமிடப்பட்ட EPFO கூட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உங்கள் PF கணக்கில் வேறு என்ன சலுகைகள் கிடைக்கின்றன?
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் (EPS Pension): EPFO இன் ஓய்வூதிய பலனைப் பெற, EPS இல் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பங்களிப்பு தேவை. அதாவது ஊழியர்கள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் மற்றும் அதிகபட்சமாக 35 ஆண்டுகள் ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சேவையைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். தற்போது கருதப்படும் அதிகபட்ச ஓய்வூதிய சம்பளம் ₹15,000 ஆகும். இது அதிகபட்ச ஓய்வூதிய பங்களிப்பை மாதத்திற்கு ₹1,250 ஆக்குகிறது. EPS இல் ஓய்வூதிய கணக்கீடுகள் சூத்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை: EPS = சராசரி சம்பளம் x ஓய்வூதிய சேவை / 70.
காப்பீடு (Insurance): EPFO அதன் சந்தாதாரர்களுக்கு EDLI திட்டத்தின் கீழ் காப்பீட்டு சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. காப்பீட்டிற்கு நீங்கள் எந்த பிரீமியத்தையும் செலுத்த வேண்டியதில்லை. உங்கள் நிறுவனம் இந்தத் திட்டத்திற்கு பங்களிப்பு செய்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், இயற்கை மரணம், நோய் அல்லது விபத்தால் மரணம் ஏற்பட்டால் பாலிசிதாரரின் வேட்பாளருக்கு ஒரு மொத்தத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இந்த நன்மை நிறுவனம் மற்றும் மத்திய அரசு ஆகிய இரண்டாலும் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. முன்பு, இதன் வரம்பு ₹3.60 லட்சமாக இருந்தது. செப்டம்பர் 2015 இல், EPFO அதை ₹6 லட்சமாக உயர்த்தியது. மொத்தத் தொகை பின்னர் ₹7 லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டது.
கடன் (Loan): EPFO, ஊழியர்களின் PF இருப்பின் அடிப்படையில் கடன்களை வழங்குகிறது என்பது சிலருக்குத்தான் தெரியும். PF கடன் அடிப்படையில் ஒரு முன்பணம் போன்றது. பொதுவாக, ஊழியர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு PF நிதியைப் பெறுகிறார். ஆனால் கடன் பெறும் போது, ஓய்வு பெறும் முன்னரே அது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. PF நிதி உங்களுடையது என்பதால், நீங்கள் கடனுக்கு எந்த வட்டியும் செலுத்த வேண்டியதில்லை. இருப்பினும், இதற்கு ஒரு வரம்பு உள்ளது. கடன் தொகை வரம்பிற்கு உட்பட்டது. அந்தத் தொகையை விட அதிகமாக நீங்கள் கடன் பெற முடியாது.
