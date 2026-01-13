ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு EPFO குட் நியூஸ்: வீட்டு வாசலில் கிடைக்கும் முக்கிய சேவை

EPFO Latest News: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உதவ, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) மூலம் 'வீட்டு வாசலில் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (DLC) இலவச சேவையை' சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அறிமுகப்படுத்தியது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உதவுவதற்காக DLC -க்கான வீட்டு வாசல் சேவை 2020 இல் தொடங்கப்பட்டது.
Doorstep DLC Service: வீட்டு வாசலில் DLC சேவை என்றால் என்ன?
சமீப காலங்களில், EPFO முக அங்கீகார தொழில்நுட்பம் (FAT) மூலம் DLC (ஜீவன் பிரமான்) சமர்ப்பிப்பதை ஊக்குவித்து வருகிறது. இதனால் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஸ்மார்ட்போன்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே தங்கள் DLC -களை எளிதாக சமர்ப்பிக்க முடியும். இருப்பினும், அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஸ்மார்ட்போன்கள் அணுகல் இருப்பதில்லை. மேலும் சிலரால் தங்களது DLC -களை சமர்ப்பிக்க வங்கிகள் அல்லது EPFO அலுவலகங்களுக்கு கூட செல்ல முடியாமல் போகலாம். அத்தகைய ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, வீட்டு வாசலில் கிடைக்கும் இந்த சேவையை வழங்குவதற்காக EPFO இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கியுடன் (IPPB) ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது.
Digital Life Certificate: இந்த சேவை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
இந்த சேவையின் கீழ், தபால்காரர்கள் / டாக் சேவகர்கள், DLC சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஓய்வூதியதாரர்கள் இருக்கும் இடங்களுக்கே சென்று அவர்களது DLC ஐ பதிவு செய்ய உதவுவார்கள். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்தச் சேவை இப்போது முற்றிலும் இலவசமாக கிடைக்கும். ஏனெனில் கட்டணங்கள் CPPRC, EPFO ஆல் மையமாக செலுத்தப்படும் என்றும் வெற்றிகரமான DLC களுக்கு மட்டுமே இது செலுத்தப்படும் என்றும் EPFO ஜனவரி 9, 2025 அன்று ஒரு வெளியீட்டில் தெரிவித்துள்ளது.
வெற்றிகரமான DLC என்றால் என்ன?
DLC எப்போது வெற்றிகரமான DLC ஆகிறது?
- IPPB ஆல் செய்யப்படும்போது.
- ஓய்வூதியதாரரின் விவரங்களைச் சரிபார்த்த பிறகு EPFO ஆல் இது அங்கீகரிக்கப்படும்போது.
ஓய்வூதியதாரர்கள் 'ஹோம் விசிட்' கோர முடியுமா?
ஆம், ஓய்வூதியதாரர்கள் 033-22029000 என்ற எண்ணில் கஸ்டமர் சப்போர்ட்டை தொடர்பு கொண்டு IPPB இன் ஹோம் விசிட்டை கோரலாம். ஓய்வூதியதாரர்கள் எந்த IPPB சேனல் மூலமாகவும் வீட்டு வாசலில் கிடைக்கும் சேவைகளைக் கோரலாம் என்றாலும், தபால்காரர்கள் மற்றும் டாக் சேவர்கள் EPFO பட்டியலின்படி DLC நிலுவையில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களையும் அணுக வேண்டும்.
Free Doorstep DLC: தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்
- தபால்காரர்கள் / டாக் சேவர்கள் DLC உருவாக்கத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன், ஓய்வூதியக் கட்டண ஆணை (PPO) மற்றும் ஆதாரில் உள்ள பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதி பொருந்துகிறதா என்பதை உறுதிசெய்து, DLC உருவாக்கத்தை உறுதிசெய்வார்கள்.
- FAT ஐப் பயன்படுத்தி DLC பதிவு நடக்கும். FAT தோல்வியுற்றால், ஜீவன் பிரமான் விண்ணப்பம் மூலம் பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி பதிவு செய்ய முயற்சிக்கலாம்.
- எதிர்காலத்தில், ஆயுள் சான்றிதழ்களை தாமாக உருவாக்கும் வகையில் தபால்காரர்கள் / டாக் சேவர்கள் FAT மற்றும் DLC உருவாக்கம் குறித்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழிகாட்டுவார்கள்.
- ஓய்வூதியதாரர் காலமானால், தபால் ஊழியர்கள் அவரது இறப்பு மற்றும் பிறந்த தேதியைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- ஓய்வூதியதாரர்களிடமிருந்து எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது.
EPFO, அனைத்து மண்டல அலுவலகங்களையும் கள அலுவலகங்களில் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள் பின்பற்றப்படுவதைக் கண்காணிக்கவும், நிலுவையில் உள்ள டிஎல்சி (DLC) விண்ணப்பங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும், முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கவும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. மேலும், ஜீவன் பிரமாண் அல்லது உமங் செயலி மூலம் ஸ்மார்ட்போன்களைப் பயன்படுத்தி ஓய்வூதியதாரர்கள் தாங்களாகவே டிஎல்சி-யைச் சமர்ப்பிக்க, அவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுத்து வழிகாட்டும்படி பிராந்திய அலுவலகங்களையும் அது கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
"ஏதேனும் ஒரு ஓய்வூதியதாரர் தாமாகவே டிஎல்சி சமர்ப்பிப்பதில் சிரமம் இருப்பதாகத் தெரிவித்தாலோ அல்லது வங்கிகள்/EPFO அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல முடியாத நிலையிலோ இருந்தாலோ, அந்த ஓய்வூதியதாரர் அல்லது அவரது குடும்பத்தினருக்கு, தபால்காரர்/தபால் ஊழியர் மூலம் அவரது வீட்டிலேயே இலவச டிஎல்சி வசதியைப் பெற வழிகாட்டப்பட வேண்டும்," என்று EPFO தெரிவித்துள்ளது.
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டிஎல்சி நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு அதிக முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
"ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டிஎல்சி நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு அதிக முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். அதன் பிறகு, இரண்டு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை டிஎல்சி நிலுவையில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களின் பட்டியல் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். மார்ச் 2026-க்குள் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள அனைத்து டிஎல்சி வழக்குகளையும் புதுப்பிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும்," என்று ஒழுங்குமுறை அமைப்பு கூறியுள்ளது.
ஒரு ஓய்வூதியதாரரின் இறப்பு தெரிவிக்கப்பட்டால், அடுத்த பயனாளியின் ஓய்வூதியத்தைத் தொடங்க உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் பயனாளிகள் இல்லாத பட்சத்தில், PPO நிரந்தரமாக மூடப்பட்டதாகக் குறிக்கப்படும் என்று அந்த வெளியீடு தெரிவித்துள்ளது.
பல ஆண்டுகளாக டிஎல்சி நிலுவையில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த இலவச வீட்டு வாசல் சேவையைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில், இந்த நடவடிக்கைகளை விரைவில் முடிக்குமாறு தங்களது அலுவலகங்களை EPFO கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
