English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO : PF பயனாளிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி அமல்

EPFO : PF பயனாளிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி அமல்

EPFO : இபிஎப்ஓ விதிமுறைகளில் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் அமலுகு வரப்போகும் மாற்றங்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 7, 2026, 10:45 AM IST
  • இபிஎப்ஓ லேட்டஸ்ட் விதிமுறைகள்
  • ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி தேதி முதல் முக்கிய மாற்றம்
  • பிஎப் ஊழியர்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ளவும்

Trending Photos

இனி இவர்களுக்கு 31 நாள் கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்
camera icon7
Tamil Nadu government
இனி இவர்களுக்கு 31 நாள் கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்
ரூ. 80 கோடி சொத்தை தானம் செய்த நடிகை! தமிழில் கொடிகட்டி பறந்தவர்..யார் தெரியுமா?
camera icon6
Cinema
ரூ. 80 கோடி சொத்தை தானம் செய்த நடிகை! தமிழில் கொடிகட்டி பறந்தவர்..யார் தெரியுமா?
இன்றைய ராசிபலன் : சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Tamil Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு? மேஷம் முதல் மீனம் வரை
வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
camera icon7
Lawyer
வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
EPFO : PF பயனாளிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி அமல்

இபிஎப்ஓ அண்மைக்காலமாக பல நிர்வாக சீர்த்திருத்தங்களை செய்து வருகிறது. ஏடிஎம்மில் பணம் எடுப்பது முதல் பிஎப் பணம் எடுப்பதற்கான காரணங்களை மாற்றியமைத்தது முதல் பல அதிரடி விதிமுறை மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வர இருக்கின்றன. அந்தவகையில், மத்திய அரசும் தனது பங்கிற்கு பிஎப் விதிமுறையில் முக்கிய சீர்த்திருத்தத்தை பட்ஜெட் தாக்கலின்போது அறிவித்தது. இந்த புதிய விதிமுறை ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வர இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

குறிப்பாக, தனியார் துறை ஊழியர்களின் பிஎப் மற்றும் இஎஸ்ஐசி கணக்குகளில் சேரும் பணம் தொடர்பாக மத்திய அரசு மிக முக்கியமான மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. இந்த விதிமுறை மாற்றம் ஊழியர்களின் வரிச் சேமிப்பை உறுதி செய்யப் போகிறது.

இபிஎப்ஓ விதிமுறை மாற்றம் - ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்

பொதுவாக, ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் இருந்து பிடிக்கப்படும் பிஎப் தொகைக்கு வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் வரி விலக்கு உண்டு. இதுவரை இருந்த விதிகளின்படி, ஊழியர்கள் பணியாற்றும் நிறுவனம் அந்தப் பணத்தை மாதந்தோறும் 15 ஆம் தேதிக்குள் டெபாசிட் செய்யத் தவறினால், அந்தத் தொகைக்கான வரிச் சலுகையை ஊழியர்கள் பெறுவதில் சிக்கல் இருந்தது. இனி இந்த விதிமுறையில் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இனி சிக்கல் இருக்காது.

புதிய விதிமுறை என்ன? ஊழியர்களுக்கு என்ன நன்மைகள்?

ஊழியர்கள் பணியாற்றும் நிறுவனம் பிஎப் தொகையைச் செலுத்துவதில் சில நாட்கள் தாமதம் செய்தாலும், வருமான வரித் தாக்கல் செய்யும் தேதிக்கு முன்னதாகச் செலுத்திவிட்டால், உங்களால் வரி விலக்கை முழுமையாகப் பெற முடியும். பிஎப் தொகையைச் செலுத்த கூடுதல் அவகாசம் கிடைப்பதால், கடைசி நேரத்தில் வரிச் சலுகை பறிபோகும் என்ற பயம் இனி ஊழியர்களுக்குத் தேவையில்லை. மேலும், ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யும் போது, பிஎப் பங்களிப்புத் தொகை முறையாகக் கணக்கில் காட்டப்படுவதை இது உறுதி செய்கிறது.

பிஎப் விதிமுறை மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டது ஏன்?

பல நேரங்களில் சிறு நிறுவனங்கள் நிதி நெருக்கடி காரணமாக 15 ஆம் தேதிக்குள் பணத்தைச் செலுத்த முடியாமல் போவதை வாடிக்கையாக இருந்தது. இதன் தாக்கம் நேரடியாக ஊழியர்களின் தலையில் விழுந்தது. அதாவது, தவறு செய்த நிறுவனங்களுக்குப் பதில் ஊழியர்கள் தங்கள் வரிச் சலுகையை இழக்க நேரிட்டது. இந்த அநீதியைக் களையவே மத்திய அரசு பிஎப் டெபாசிட் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை வருமான வரித் தாக்கல் தேதி வரை நீட்டித்துள்ளது.

ஊழியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்

இந்த விதி மாற்றம் வரிச் சலுகைக்கு மட்டுமே பொருந்தும். ஊழியர்களின் கணக்கில் சேர வேண்டிய வட்டி மற்றும் பாதுகாப்பு கருதி, நிறுவனங்கள் வழக்கம்போல மாதாந்திர அடிப்படையில் தொகையைச் செலுத்துவதே சிறந்தது. இதேபோல் இன்னொரு முக்கிய தகவலையும் இபிஎப்ஓ வெளியிட்டுள்ளது. அது என்னவென்றால் புதிதாக வேலைக்கு சேரும் ஊழயர்கள் கட்டாயம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயங்களை பட்டியலிட்டுள்ளது. 

வேலையில் சேரும்போது கவனிக்க வேண்டியவை

நீங்கள் ஒரு புதிய நிறுவனத்தில் வேலையில் சேரும்போது, அந்த நிறுவனம் பிஎப் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை முதலில் உறுதி செய்ய வேண்டும். வேலையில் சேர்ந்தவுடன் 'படிவம் 11'-ஐ சரியாகப் பூர்த்தி செய்து வழங்க வேண்டியது ஊழியரான உங்களின் கடமையாகும்.

UAN கணக்கை ஆக்டிவேட் செய்யுங்கள்

பிஎப் திட்டத்தில் சேர்ந்தவுடன் வழங்கப்படும் UAN எண்ணை உடனடியாக ஆக்டிவேட் செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் உங்களால் ஆன்லைன் மூலம் பிஎப் இருப்பைச் சரிபார்க்கவோ அல்லது பணம் எடுக்கவோ முடியும்.

KYC மற்றும் ஆவண சரிபார்ப்பு

உங்கள் UAN கணக்கில் ஆதார், பான், வங்கி விவரங்கள் மற்றும் மொபைல் எண் ஆகியவற்றை இணைப்பது கட்டாயமாகும். மேலும், உங்கள் பெயர், தந்தை பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவை உங்கள் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களில் உள்ளது போலவே பிஎப் கணக்கிலும் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.

வாரிசுதாரர் நியமனம்

பிஎப் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களது கணக்கிற்கு 'இ-நாமினேஷன்' செய்வது மிக அவசியம். எதிர்பாராத சூழலில் உங்கள் குடும்பத்தினர் சிரமமின்றி பணத்தைப் பெறுவதற்கு இது உதவும்.

மேலும், உங்கள் பிஎப் கணக்கின் பாஸ்வேர்டு, மற்றும் மொபைலுக்கு வரும் OTP எண்களை யாரிடமும் பகிர வேண்டாம். பிஎப் தொடர்பான சேவைகளுக்கு www.epfindia.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தையும், UMANG செயலியை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | EPFO: பழைய கம்பெனி HR தொல்லையா? இனி வீட்டிலிருந்தே 5 நிமிடத்தில் PF டிரான்ஸ்பர் செய்யலாம்

மேலும்  படிக்க | டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் அப்டேட் : இபிஎப்ஓ, அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

EPFOEPFO new rulePF ruleIncome TaxEPF latest updates

Trending News