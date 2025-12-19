இபிஎப்ஓ குட் நியூஸ்! 10 வருஷம் வேலை பார்க்கலனாலும் பென்ஷன் உண்டு - முழு விவரம்

EPFO : பொதுவாக பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் 10 ஆண்டுகள் பணி முடித்து, 58 வயதை எட்டினால் மட்டுமே ஓய்வூதியம் (Pension) பெற முடியும் என்று பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், எதிர்பாராத நேரத்தில் ஏதேனும் விபத்தோ அல்லது உடல்நலக் குறைவோ ஏற்பட்டால், உங்கள் கையில் இருக்கும் பிஎப் கணக்கு உங்களைக் கைவிடாது. இதற்காகவே Disablement Pension என்ற சிறப்புத் திட்டம் உள்ளது. வேலை செய்யும் காலத்தில் ஊழியர்களுக்கு ஏற்படும் எதிர்பாராத உடல் ஊனங்கள் அல்லது இயலாமை காலங்களில் அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரம் வழங்க இபிஎப்ஓ இந்த முக்கிய வசதியைச் செய்து கொடுத்துள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்ப்போம்.
யாரெல்லாம் இந்த பென்ஷனைப் பெற முடியும்?
இபிஎப்ஓ விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் தான் செய்து வந்த வேலையைத் தொடர முடியாத அளவுக்கு நிரந்தரமாக உடல் அல்லது மன ரீதியாகப் பாதிக்கப்பட்டால் இந்த 'இயலாமை ஓய்வூதியத்திற்கு'( Disablement Pension) விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த ஊனம் வேலை செய்யும் இடத்தில்தான் ஏற்பட வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. சாலை விபத்து அல்லது திடீர் உடல்நல பாதிப்பு என எதுவாக இருந்தாலும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பலன் பெற முடியும். உதாரணமாக, ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யும் நபர் ஒரு விபத்தில் தனது கைகளை இழக்க நேரிட்டு, அதனால் அவரால் இனி வேலை செய்ய முடியாது என்ற நிலை ஏற்பட்டால், அவர் உடனடியாக இந்த பென்ஷன் கோரலாம்.
10 ஆண்டுகள் பணி அவசியம் இல்லை
சாதாரண பென்ஷன் திட்டத்திற்கு 10 ஆண்டுகள் பங்களிப்பு அவசியம். ஆனால், இந்த Disablement Pension திட்டத்திற்கு அத்தகைய நீண்ட காலக் கட்டுப்பாடு கிடையாது. ஒரு ஊழியர் பிஎப் திட்டத்தில் சேர்ந்து வெறும் ஒரு மாதம் அல்லது அதற்கும் குறைவான காலம் பங்களிப்பு செய்திருந்தாலே இதற்குத் தகுதி பெற்றுவிடுவார். மேலும், வயது வரம்பு எதுவும் கிடையாது. பாதிக்கப்பட்ட தேதியில் இருந்தே பென்ஷன் கணக்கிடப்படும்.
பென்ஷன் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு, சாதாரண ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டு முறையிலேயே பணம் வழங்கப்படும். இருப்பினும், இபிஎஃப்ஓ விதிகளின்படி பாதிக்கப்பட்ட ஊழியருக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ. 1,000 மாத ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஊனத்தின் தன்மை மற்றும் சேமிப்புத் தொகையைப் பொறுத்து இது அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
இந்தச் சலுகையைப் பெற விரும்பும் ஊழியர்கள், இபிஎஃப்ஓ நிர்ணயித்துள்ள படிவத்துடன் சில முக்கிய ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:
மருத்துவச் சான்றிதழ்: அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற மருத்துவ வாரியத்திடம் (Medical Board) இருந்து, "தொடர்ந்து வேலை செய்ய இயலாது" என்பதற்கான நிரந்தர ஊனச் சான்றிதழைப் பெற வேண்டும்.
விண்ணப்பப் படிவம்: முறையாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவத்தை இபிஎஃப்ஓ அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஊழியர் பாதிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து அடுத்த நாள் முதலே இந்த ஓய்வூதியம் வழங்கப்படத் தொடங்கும். இது அந்த உறுப்பினரின் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தனியார் துறை ஊழியர்களின் எதிர்காலப் பாதுகாப்பிற்கு இபிஎஃப்ஓ-வின் இந்தத் திட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாகும். இது குறித்த விழிப்புணர்வு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தேவைப்படலாம், அதனால் இந்தத் தகவலை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | EPFO : UAN பாஸ்புக்கை டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி
மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியம், கிராஜூவிட்டி குட் நியூஸ்! தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ