EPFO : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வெளியான மிகப்பெரிய குட் நியூஸ்!

EPFO : மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்பு அமைச்சகத்தின் கீழ், அஞ்சல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி (IPPB), ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) கையெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 1995 (EPS’95) இன் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகளுக்கு, அவர்களின் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (Digital Life Certificate - DLC) சேவையை வீட்டிற்கே சென்று வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் சேவை ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
EPFO-வின் 73வது நிறுவன தினத்தை முன்னிட்டு, IPPB-யின் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஆர். விஸ்வேஸ்வரன் மற்றும் EPFO-வின் மத்திய வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையர் ரமேஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோரால் இந்த ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தானது.
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் சேவை சேவையின் விவரங்கள்:
பரந்த அஞ்சல் நெட்வொர்க்: IPPB தனது பரந்து விரிந்த 1.65 லட்சத்துக்கும் அதிகமான அஞ்சல் அலுவலகங்கள் மற்றும் 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட அஞ்சல் சேவை வழங்குநர்களான தபால்காரர்கள் மற்றும் கிராமின் டாக் சேவக்குகள் நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தும்.
வீட்டிற்கே வங்கிச் சேவை: இச்சேவையை வழங்க, தபால்காரர்கள் வீட்டிற்கே வந்து, கைபேசி சாதனங்கள் மூலம் ஆதார் அடிப்படையிலான முகம் அங்கீகாரம் (Face Authentication) மற்றும் விரல்ரேகை பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம் போன்ற டிஜிட்டல் செயல்முறைகளைப் பயன்படுத்துவார்கள். இதன் மூலம், ஓய்வூதியதாரர்கள், குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் உள்ளவர்கள், தங்கள் ஓய்வூதியச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வங்கி கிளைகளுக்கோ அல்லது EPFO அலுவலகங்களுக்கோ நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இனி இருக்காது.
கட்டணமில்லா சேவை: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை வழங்கும் முழுச் செலவையும் EPFO ஏற்கும் என்பதால், இந்தச் சேவை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முற்றிலும் இலவசம்.
டிஜிட்டல் இந்தியா முன்னெடுப்பு
இந்த ஒத்துழைப்பு குறித்துப் பேசிய IPPB-யின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி விஸ்வேஸ்வரன் பேசும்போது, "EPFO-வுடனான இந்த கூட்டாண்மை, இந்தியாவின் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் அத்தியாவசியமான நிதி மற்றும் குடிமக்கள் சேவைகளைக் கொண்டு செல்லும் IPPB-யின் நோக்கத்தை வலுப்படுத்துகிறது. கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள், கண்ணியத்துடனும் வசதியுடனும் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க முடியும். இது மத்திய அரசின் 'டிஜிட்டல் இந்தியா' மற்றும் 'எளிதாக வாழ்வது' (Ease of Living) என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையை சரியான நேரத்தில் அடைய உதவுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
IPPB ஆனது, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஜீவன் பிரமாண் (Jeevan Pramaan) உருவாக்கத்திற்காக, ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி, டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் சேவையை வீட்டிற்கே வழங்கும் சேவையை 2020 ஆம் ஆண்டிலேயே அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த புதிய ஒப்பந்தம், அந்தச் சேவையின் தொடர்ச்சியாக, EPFO ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான வசதியை மேலும் குறைக்கிறது.
ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்தச் சேவையைப் பெற மிகவும் எளிமையான வழிமுறையைப் பின்பற்றலாம்:
தங்கள் தபால்காரர் / கிராமின் டாக் சேவக்-ஐ தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அல்லது அருகிலுள்ள அஞ்சல் அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு ஆதார் எண் மற்றும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான விவரங்களை வழங்க வேண்டும். ஆதார் இணைக்கப்பட்ட முகம் அங்கீகாரம் (Face Authentication) அல்லது விரல்ரேகை பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம் மூலம் தங்கள் கோரிக்கையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். சான்றிதழ் உருவாக்க செயல்முறை முடிந்ததும், ஓய்வூதியதாரரின் மொபைல் எண்ணுக்கு உறுதிப்படுத்தல் SMS அனுப்பப்படும். அடுத்த நாள், https://jeevanpramaan.gov.in/v1.0/next என்ற இணையதளத்தில் சான்றிதழை ஆன்லைனில் பார்க்கலாம்.
