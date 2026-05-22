/EPFO குறைத்தீர்முகாம் - தமிழ்நாட்டு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

EPFO : PF மற்றும் ESI கணக்குகளில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்க தமிழகத்தில் மே 27 ஆம் தேதி பிரம்மாண்ட குறைதீர் முகாம் நடக்க உள்ளது.
EPFO : தமிழகத்தில் உள்ள தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் சமூகப் பாதுகாப்புத் தொடர்பான குறைகளைக் களைவதற்காக, மத்திய அரசு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் இரு பெரும் அமைப்புகளான EPFO (தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு) மற்றும் ESIC (தொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி கழகம்) ஆகியவை இணைந்து, தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த சிறப்பு குறைதீர் முகாம் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளன.
இந்த முகாம் எப்போது, எங்கு நடைபெறுகிறது? யார் யாரெல்லாம் இதில் கலந்துகொண்டு பயன்பெறலாம்? எப்படி முன்பதிவு செய்வது? போன்ற முழுமையான வழிகாட்டுதலை இந்தத் தொகுப்பில் விரிவாகக் காண்போம்.
முகாம் எப்போது மற்றும் எங்கு நடைபெறுகிறது?
இந்த ஒருங்கிணைந்த குறைதீர் முகாம் வரும் 2026 மே 27 அன்று நடைபெற உள்ளது. பொதுமக்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் எளிதாகத் தங்களின் இருப்பிடத்திற்கு அருகில் உள்ள முகாம்களை அணுகும் பொருட்டு, தமிழகத்தின் 6 முக்கிய மாவட்ட மையங்களில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை, இராமநாதபுரம், விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அல்லது இதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் தங்களின் நீண்ட நாள் குறைகளுக்கு இந்த ஒரே மேடையில் தீர்வு காண முடியும்.
யாரெல்லாம் இந்த முகாமில் பங்கேற்கலாம்?
EPFO சந்தாதாரர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள்: தற்போதைய தனியார்/பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்கள் (PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள்) மற்றும் EPFO மூலம் மாதந்தோறும் ஓய்வூதியம் பெற்று வரும் முதியவர்கள்.
ESIC பயனாளிகள்: இஎஸ்ஐ காப்பீட்டுத் திட்டம் (ESI Scheme) மற்றும் மருத்துவ அட்டை (ESI Card) பெற்றுள்ள அனைத்துத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்தம் குடும்பத்தினர்.
பொதுமக்கள் மற்றும் நிறுவனப் பணியாளர்கள்: பல்வேறு சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் தொழிலாளர் நலத் திட்டங்கள் குறித்து சந்தேகங்கள் உள்ள பொதுமக்கள்.
முகாமில் தீர்க்கப்படும் முக்கியப் பிரச்சினைகள் என்னென்ன?
EPFO / PF தொடர்பான தீர்வுகள்: ஆன்லைன் மூலம் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும்போது (PF Withdrawal) ஏற்படும் ஆன்லைன் சிக்கல்கள் மற்றும் தாமதங்கள். பிஎப் கணக்கில் (UAN Profile) பெயர், தந்தையின் பெயர் அல்லது பிறந்த தேதி தவறாக உள்ளதை மாற்றுதல். ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு மாறும்போது பிஎப் கணக்கை மாற்றுவதில் ஏற்படும் சிக்கல்கள். பிஎப் கணக்குடன் ஆதார் மற்றும் வங்கிக் கணக்கை இணைப்பதில் உள்ள பிரச்சனைகள் தீர்க்க மனு அளிக்கலாம்.
2. ESIC / ESI சார்ந்த மருத்துவக் காப்பீட்டுத் தீர்வுகள்:
இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருந்தகங்களில் சிகிச்சை பெறுவதில் உள்ள சிரமங்கள். தனியார் மருத்துவமனைகளில் அவசரச் சிகிச்சை பெற்றதற்கான மருத்துவக் கட்டணத் திருப்பி அளிப்பு கோரிக்கைகள். பெண் தொழிலாளர்களுக்கான மகப்பேறு கால நிதியுதவிகள். விபத்துக்கால இழப்பீடு மற்றும் தற்காலிக/நிரந்தர ஊனத்திற்கான நிதியுதவிகள் கேட்டு மனு கொடுக்கலாம்.
3. ஓய்வூதியம் மற்றும் பணி நிறைவுப் பலன்கள்:
ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெறுவதில் உள்ள சிக்கல்கள். ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆண்டுதோறும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் தொடர்பான சந்தேகங்கள். பணிக்காலம் முடிவடைந்த பிறகு சட்டப்பூர்வமாகக் கிடைக்க வேண்டிய இதர பலன்கள் குறித்த ஆலோசனைகள்.
முகாமிற்கு முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
முகாமிற்கு வரும் பொதுமக்களின் எண்ணிக்கையை முறைப்படுத்தவும், ஒவ்வொருவரின் புகாரையும் தனித்தனியாகக் கவனித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் முன்பதிவு அவசியமாக்கப்பட்டுள்ளது. முகாமில் கலந்துகொள்ள விரும்புவோர் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வக் குறுந்தொடுப்பைப் பயன்படுத்தி, தங்களுடைய பெயர், பிஎஃப்/இஎஸ்ஐ எண் மற்றும் புகாரின் விபரங்களை முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ளலாம். முன்பதிவு செய்வதற்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரி: https://t.ly/nPTt
தொழிலாளர்களுக்கான முக்கிய அறிவுரை:
நீங்கள் இந்த முகாமில் கலந்துகொள்ளத் திட்டமிட்டால், உங்களின் புகாருக்குத் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும், உதாரணமாக UAN எண், ESI அட்டை, ஆதார் அட்டை, பாஸ்புக் நகல், நிறுவனத்தின் பணிச் சான்றிதழ் அல்லது முந்தைய மனுக்களின் நகல்கள் மறவாமல் உடன் எடுத்துச் செல்லுங்கள். மத்திய அரசின் இந்த அரிய நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, உங்களின் பிஎப் மற்றும் இஎஸ்ஐ தொடர்பான நீண்ட நாள் குறைகளுக்கு உடனே தீர்வு காணுங்கள். இந்தத் தகவலை உங்கள் நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் சக தொழிலாளர்களுக்கும் பகிர்ந்து உதவுங்கள்.