  • EPFO Higher Pension: இனி முழு சம்பளத்தில் ஓய்வூதியம், வரம்பே இல்லை!! ஆனால், இவர்களுக்கு மட்டும்தான்

EPFO Higher Pension: இனி முழு சம்பளத்தில் ஓய்வூதியம், வரம்பே இல்லை!! ஆனால், இவர்களுக்கு மட்டும்தான்

EPFO Latest News: EPFO ஓய்வூதியம் தொடர்பான பழைய விதியை மீண்டும் செயல்படுத்தி வருகிறது. இனி சில EPF உறுப்பினர்கள் ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளை ஊதிய உச்சவரம்பிற்கு பதிலாக அவர்களின் முழு சம்பளத்துடன் இணைக்கலாம். இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 24, 2026, 10:10 AM IST
  • அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் உயர் ஓய்வூதியத்திற்கான நன்மை கிடைக்குமா?
  • ஊழியர்கள் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?
  • இதன் மூலம் யார் பயனடைவார்கள்?

EPFO Higher Pension: இனி முழு சம்பளத்தில் ஓய்வூதியம், வரம்பே இல்லை!! ஆனால், இவர்களுக்கு மட்டும்தான்

EPFO Higher Pension: EPFO ​​(ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு) நிர்வகிக்கும் ஊழியர் ஓய்வூதிய அமைப்பான இபிஎஸ் மூலம் அளிக்கப்படும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான விவாதங்கள் கடந்த சில மாதங்களாக தீவிரமடைந்துள்ளன. ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்ட (EPS) பங்களிப்புகளை முழு அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைப்பதற்கான முந்தைய விருப்பத்தை ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. 

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நன்மை கிடைக்குமா?

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முழு சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் வழங்கும் பழைய விருப்பம் மீண்டும் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அதிக ஓய்வூதியம் பெறுவார்கள் என்று இது பொருள்படாது. முன்னர் அதிக ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்த சந்தாதாரர்கள் இந்தப் புதிய நடவடிக்கையால் பலன் பெறுவார்கள். அதாவது, இந்த முடிவு ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு நிவாரணம் அளிக்கும்.

EPFO Pension: முழு சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம்

முழு சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் பெறும் விருப்பம் 2014 க்குப் பிறகு நிறுத்தப்பட்டதா? EPFO விதிகளின்படி, ஊழியர்களும் நிறுவனங்களும் தங்கள் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 12% ஐ EPF க்கு பங்களிக்கின்றனர். நிறுவனங்களின் பங்களிப்பில், 8.33% பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (EPS) செல்கிறது. இது ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியமாகப் பெறப்படுகிறது. 

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம், ஓய்வூதிய சம்பளத்தில் கணக்கிடப்படுகிறது. இதன் அதிகபட்ச வரம்பு ₹15,000 ஆகும். இதனால்தான் அதிக சம்பளம் பெறுபவர்கள் கூட பெரும்பாலும் குறைந்த ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள். செப்டம்பர் 1, 2014 க்கு முன்பு, ஊழியர்கள் தங்கள் உண்மையான சம்பளத்தின் அடிப்படையில் அதிக ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளைச் செய்யும் விருப்பத்தைக் கொண்டிருந்தனர். இது குறிப்பாக பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு பயனளித்தது. இருப்பினும், 2014 இல் சம்பள உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிறகு, இந்த உயர் ஓய்வூதிய விருப்பம் நிறுத்தப்பட்டது. ஏற்கனவே இந்த விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்த ஊழியர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது.

2014 இல் என்ன மாறியது?

- 2014 இல், அரசாங்கம் ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பள வரம்பை மாதத்திற்கு ₹15,000 ஆக நிர்ணயித்தது.
- முன்னர், ஊழியர்கள் தங்கள் உண்மையான சம்பளத்தின் அடிப்படையில் தங்கள் ஓய்வூதியத்திற்கு அதிகமாக பங்களிக்க முடியும் என்ற நிலை இருந்தது.
- புதிய வரம்பு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, ஓய்வூதிய கணக்கீடுகள் ₹15,000 ஆக வரையறுக்கப்பட்டன.
- இது குறிப்பாக அதிக ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களைப் பாதித்துள்ளது.

EPF மற்றும் EPS எவ்வாறு செயல்படுகின்றன?

- EPFO இன் கீழ், ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் என இரு தரப்பும் அடிப்படை சம்பளத்தில் 12% ஐ PF க்கு பங்களிக்கின்றனர்.
- நிறுவனத்தின் பங்கில், 8.33% ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (EPS) செல்கிறது.
- EPS இன் கீழ் ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகள் ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளம் மற்றும் மொத்த சேவை ஆண்டுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
- சம்பள வரம்பு ₹15,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டபோது, ​​அந்த வரம்பின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியங்கள் கணக்கிடப்படத் தொடங்கின.

உயர் ஓய்வூதியத்திற்கான பழைய அமைப்பு எப்படி இருந்தது?

2014 க்கு முன்பு, சில ஊழியர்கள், குறிப்பாக பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (PSU) பணிபுரிபவர்கள், தங்கள் முழு சம்பளத்தின் அடிப்படையில் அதிக ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளைத் தேர்வு செய்யலாம் என்ற நிலை இருந்தது. இது அவர்களுக்கு ஓய்வு பெறும்போது அதிக மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்கியது. விதி மாற்றத்திற்குப் பிறகு, இந்த அம்சம் கிட்டத்தட்ட நீக்கப்பட்டது. முன்னர் அதிக ஓய்வூதிய விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தவர்களுக்கும் கூட குழப்பம் நீடித்தது. பல இடங்களில், அவர்களின் கூடுதல் பங்களிப்புகளும் குறைக்கப்பட்டன.

இப்போது செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன?

- முழு சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளை செலுத்துவதற்கான பழைய விருப்பம் மீண்டும் நிலைநிறுத்தப்படுவதாக EPFO ​​தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

- இது ஒரு புதிய திட்டம் அல்ல, மாறாக, முன்னர் இருந்த ஏற்பாடு மீண்டும் செயலுக்கு வருகிறது.

- 2014 க்கு முன்பு அதிக ஓய்வூதியத்தைத் தேர்ந்தெடுத்த ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே இந்த நன்மை கிடைக்கும்.

- இந்த அம்சம் அனைத்து EPFO ​​உறுப்பினர்களுக்கும் தானாகவே பொருந்தாது.

EPS Pension: அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் நன்மை கிடைக்குமா?

இல்லை, அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இந்த நன்மை கிடைக்காது. 2014 க்கு முன்பு நீங்கள் அதிக ஓய்வூதியத்தைத் தேர்வு செய்யவில்லை என்றால், இந்த அம்சத்தை நீங்கள் நேரடியாகப் பெற முடியாது. இந்த ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்க நிறுவனத்தின் ஒப்புதலும் தேவை. ஊழியர்கள் தாங்களாகவே அதிக பங்களிப்பைத் தேர்வு செய்ய முடியாது.

இதன் மூலம் யார் பயனடைவார்கள்?

இந்த மாற்றம் முதன்மையாக, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அல்லது அதிக பங்களிப்பைத் தேர்ந்தெடுத்த பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். PF பங்களிப்புகள் சம்பள வரம்பிற்குள் மட்டுமே உள்ள பெரும்பாலான தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு, ஓய்வூதியத்தில் பெரிய மாற்றம் இருக்காது.

ஊழியர்கள் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?

- ஒரு ஊழியர் 2014 க்கு முன்பு அதிக ஓய்வூதியத்தைத் தேர்ந்தெடுத்திருந்தால், அவர் தனது EPFO ​​பதிவுகளை சரிபார்த்து நிறுவனத்திடமிருந்து தகவலை பெற வேண்டும். ஊழியர்கள், தங்கள் பங்களிப்புகள் சரியாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்: முக்கிய மாற்றம் இதுதான்

முழு சம்பளத்தில் ஓய்வூதியம் கிடைப்பது பற்றிய செய்தி குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் அனைத்து ஊழியர்களும் இதனால் பயனடைய மாட்டார்கள். இந்த நடவடிக்கை பழைய சிக்கல்களைத் தீர்த்து, முன்னர் தகுதியுள்ள ஊழியர்களாக இருந்தவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ஆகையால், வதந்திகளை நம்பாமல்,  உங்கள் EPFO ​​பதிவுகள் மற்றும் விதிகளின் அடிப்படையில் நிலைமையைப் புரிந்து கொள்வது அவர்சியம். துல்லியமான தகவல்கள் மட்டுமே ஓய்வூதியத்தை சிறப்பாகத் திட்டமிட உதவும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி பொதுவான தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்ககுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)

மேலும் படிக்க | EPS ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? 3 மடங்கா, 9 மடங்கா? விரைவில் முக்கிய அப்டேட்!

மேலும் படிக்க | EPF முக்கிய அப்டேட்: 8.25% வட்டி விகிதமே தொடருமா? மார்ச் 2 CBT கூட்டத்தில் முடிவு

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPF Higher PensionHigher pensionEPSEps Pension

