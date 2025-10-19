EPFO : இண்டர்நெட் இல்லாமல் பிஎப் பேலன்ஸ் தெரிந்து கொள்வது எப்படி?

EPFO பல அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. அண்மையில் மிகப்பெரிய விதிமுறை மாற்றங்களை செய்துள்ளது. பணம் எடுப்பது, இருப்பு வைப்பது, ஓய்வூதியம் ஆகிய விதிகளில் மிகப்பெரிய திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. இதுதொடர்பான விவாதங்கள் சூடுபிடித்திருக்கும் நிலையில், ஊழியர்கள் தங்களின் இருப்பை தெரிந்து கொள்ள நடைமுறைகளை மிகவும் எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. இப்போது நீங்கள் EPFO அலுவலகத்திற்குச் செல்லாமலும், இணையம் இல்லாமலும் கூட உங்கள் பிஎஃப் கணக்கின் இருப்பை சில நிமிடங்களில் சரிபார்க்கலாம்.
1. மிஸ்டு கால் மூலம் பிஎஃப் இருப்பை அறிவது (Missed Call Service)
இணைய அணுகல் (Internet Access) இல்லாவிட்டாலும், மிக எளிதாக உங்கள் இருப்பை அறியலாம். உங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து 9966044425 என்ற எண்ணுக்கு ஒரு மிஸ்டு கால் (Missed Call) கொடுக்கவும். சில நொடிகளில், உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு குறுஞ்செய்தி (SMS) வரும். அதில், உங்கள் பிஎஃப் கணக்கின் இருப்பு மற்றும் கடைசியாகச் செய்யப்பட்ட பங்களிப்பு பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் இருக்கும்.
2. எஸ்எம்எஸ் மூலம் பிஎஃப் இருப்பை அறிவது (SMS Service)
மிஸ்டு கால் கொடுப்பதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் (SMS) மூலமாகவும் இந்தத் தகவலைப் பெறலாம். உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து EPFOHO UAN ENG வடிவத்தில் குறுஞ்செய்தியை டைப் செய்து, 7738299899 என்ற எண்ணுக்கு அனுப்பவும். ENG என்பதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் விரும்பும் மொழியின் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக: தமிழில் தகவல் பெற EPFOHO UAN TAM அல்லது ஹிந்தியில் தகவல் பெற EPFOHO UAN HIN என டைப் செய்து மெசேஜ் அனுப்பலாம். உடனடியாக, உங்கள் பிஎஃப் இருப்பு விவரங்கள் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மொழியில் குறுஞ்செய்தியாக அனுப்பப்படும். இந்த இரண்டு சேவைகளும் முற்றிலும் இலவசமானவை மற்றும் 24 மணி நேரமும் கிடைக்கும்.
3. இணையம் மற்றும் ஆப் மூலம் சரிபார்க்கும் வழிகள் (Online & App Options)
இணைய இணைப்பு இருக்கும்பட்சத்தில், இன்னும் விரிவான விவரங்களை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.
இ.பி.எஃப்.ஓ அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் (EPFO Official Website) https://www.epfindia.gov.in என்ற EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும். அங்குள்ள 'e-Passbook' (இ-பாஸ்புக்) விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும். உங்கள் UAN (Universal Account Number) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (Password) உள்ளிட்டு உள்நுழையவும். உள்நுழைந்த பிறகு, டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகை, நிறுவனத்தின் பங்களிப்புகள் மற்றும் வட்டி உட்பட உங்கள் கணக்கின் முழுமையான விவரங்களைக் காணலாம்.
உமாங் செயலி (UMANG App)
- UMANG செயலியை உங்கள் மொபைலில் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
- செயலியைத் திறந்து, 'EPFO சேவைகள்' (EPFO Services) பகுதிக்குச் செல்லவும்.
- அதில், 'View Passbook' அல்லது 'Balance' (இருப்பைக் காண்க) விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் OTP-ஐப் பயன்படுத்தி உள்நுழையவும்.
- உங்கள் பிஎஃப் கணக்கு இருப்பு மற்றும் பரிவர்த்தனை வரலாறு ஆகியவை மொபைல் திரையில் நேரடியாகக் காட்டப்படும்.
இந்த எளிய வழிகள் மூலம் நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் உங்கள் பிஎஃப் கணக்கு விவரங்களை எளிதாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | EPFO புதிய விதிகள் 'கொடூரமானவை, தொழிலாளர்களுக்கு ஆபத்தானவை' மோடி அரசை சாடிய கனிமொழி
மேலும் படிக்க | PF உறுப்பினர்கள் அலர்ட்: EPFO அறிவித்த 7 முக்கிய மாற்றங்கள் இவைதான்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ