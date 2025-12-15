English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO : UAN பாஸ்புக்கை டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி

EPFO : UAN பாஸ்புக்கை டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி

EPFO : PF ​​கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் UAN பாஸ்புக்கை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி? என்ற ஈஸியான நடைமுறையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 15, 2025, 02:54 PM IST
  • இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்
  • பாஸ்புக் டவுன்லோடு செய்யலாம்
  • எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

EPFO : UAN பாஸ்புக்கை டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி

EPFO : ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) உறுப்பினர்கள் தங்கள் UAN பாஸ்புக்கை வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். இதைச் செய்ய இரண்டு வழிகள் உள்ளன, இதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் PF பேலன்ஸை சரிபார்க்கலாம். இதன் பொருள், உங்கள் UAN பாஸ்புக்கைப் பெற இனி எந்த அலுவலகத்திற்கும் செல்ல வேண்டியதில்லை. உமாங் செயலி அல்லது EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பங்களிப்புகள், வட்டி மற்றும் EPF இருப்பு போன்ற தகவல்களை எளிதாகப் பார்க்கலாம்.

உங்கள் UAN பாஸ்புக்கை டவுன்லோடு விரும்பினால், உங்கள் கணக்கு ஆக்டிவாக இருக்க வேண்டும். சில நேரங்களில், புதிய பங்களிப்புகள் உள்ளிடப்படுவதற்கு நேரம் ஆகலாம். மூடப்பட்ட அல்லது செயலிழக்கப்பட்ட PF கணக்குகள், அத்துடன் விலக்கு அளிக்கப்பட்ட கணக்குகள் ஆகியவற்றால் ஆன்லைனில் பாஸ்புக்கைப் பதிவிறக்கம் செய்ய முடியாது.

உமாங் செயலி மூலம் UAN பாஸ்புக்கை ஆன்லைனில் டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?

UMANG செயலி மூலமாக உங்கள் UAN பாஸ்புக்கை ஆன்லைனில் அணுகி பதிவிறக்கம் செய்யலாம். கீழே உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

1. முதலில், நீங்கள் கூகிள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரிலிருந்து உமாங் செயலியைப் டவுன்லோடு செய்ய வேண்டும். பின்னர், ஒரு கணக்கை உருவாக்கி, உங்கள் மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி லாகின் செய்யவும். 

2. இப்போது, ​​உமாங் செயலியின் Search-ல் EPFO ​​எனத் டைப் செய்து தேடவும். பின்னர், Employee Centric Services பகுதிக்குச் செல்லவும்.

3. View Passbook ஆப்சனை கிளிக் செய்யவும்.

4. அடுத்து, உங்கள் UAN எண்ணைத் டைப் செய்யவும்.

5. உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் OTP-ஐ உள்ளிட்டு Authentication செயல்முறையை முடிக்கவும்.

6. உங்கள் ஐடியைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, உங்கள் பாஸ்புக் தோன்றும், அதை நீங்கள் PDF ஆகப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

EPFO ​​வெப்சைட் மூலம் பாஸ்புக்கைப் டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?

1. UAN பாஸ்புக்கைப் பதிவிறக்கம் செய்ய, முதலில் https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ என்ற EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.

2. இப்போது உங்கள் UAN மற்றும் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு லாகின் செய்ய வேண்டும். நினைவில் கொள்ளுங்கள், இதற்கு உங்கள் UAN ஆக்டிவாக இருக்க வேண்டும். கணக்கு ஆக்டிவில் இல்லையென்றால், முதலில் EPFO ​​இணையதளம் வழியாக அதைச் ஆக்டிவேட் செய்யவும்.

3. இப்போது உங்கள் ஸ்கிரீனில் நீங்கள் பணிபுரிந்த அனைத்து முதலாளிகளின் ஐடிகளும் காட்டப்படும். எந்த நிறுவனத்தின் பாஸ்புக்கை பதிவிறக்கம் செய்ய விரும்புகிறீர்களோ, அந்த ஐடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

4. அதன் பிறகு, உங்கள் EPF பாஸ்புக்கை PDF வடிவத்தில் பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும்.

மேலும் படிக்க | EPFO : விண்ணப்பித்த 3 நாட்களில் பிஎப் பணம்! இவர்களுக்கு மட்டும் கிடைக்காது

மேலும் படிக்க | EPFO: விருப்ப ஓய்வு மற்றும் ஓய்வூதிய பலன்கள் குறித்த முக்கிய அப்டேட்

