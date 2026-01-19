EPFO : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! PPO எண்ணை ஆன்லைனில் கண்டறிவது எப்படி?

EPFO : தொழிலாளர்களுக்கான வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு டிஜிட்டல் சேவைகளை அறிமுகப்படுத்தியும், அப்டேட் செய்தும் வருகிறது. ஏடிஎம்மில் பணம் எடுப்பது முதல் ஓய்வூதியம் பெறுவது வரை பல அதிரடி மாற்றங்களையும், விதிமுறைகளையும் மாற்றம் செய்து அறிவித்துள்ளது. அந்த வகையில், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஆவணமான 'பிபிஓ' (PPO - Pension Payment Order) எண்ணை ஆன்லைனில் தெரிந்து கொள்வது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இப்போது கொடுத்துள்ளது. இந்த எண்ணை ஆன்லைனிலேயே எப்படி எளிதாக தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்து EPFO விளக்கமளித்துள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
PPO எண் என்றால் என்ன? ஏன் முக்கியம்?
PPO என்பது ஆங்கிலத்தில் பென்ஷன் பேமெண்ட் ஆர்டர் என்பதன் சுருக்கம் ஆகும். ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இந்த PPO எண் அவசியமாகிறது. இந்த எண் இல்லாமல் சேவைகளை பெற முடியாது. குறிப்பாக ஆண்டுதோறும் 'ஆயுள் சான்றிதழ்' (Life Certificate) சமர்ப்பிக்கவும், உங்கள் ஓய்வூதிய நிலையை அறியவும் இந்த 12 இலக்க எண் மிக முக்கியமானது. ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் PPO எண்ணை மறந்துவிட்டால், இபிஎப்ஓ அலுவலகங்களுக்கு அலைய வேண்டிய அவசியமில்லை. வீட்டிலிருந்தபடியே அதனைப் பெறலாம்.
PPO எண்ணை அறிய எளிய வழிமுறைகள்:
1. முதலில் EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான epfindia.gov.in என்ற பக்கத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.
2. இணையதளத்தின் முகப்புப் பக்கத்தில், மேல் பகுதியில் உள்ள மெனுவில் 'Pensioners' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பின்னர் தோன்றும் மெனுவில் 'Login' என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
3. இப்போது நீங்கள் 'பென்ஷனர்ஸ் போர்டல்' பக்கத்திற்குச் செல்வீர்கள். அங்கு இடதுபுறம் உள்ள மெனுவில் 'Know Your PPO No' என்ற ஆப்சன் இருக்கும். அதனை கிளிக் செய்யவும்.
4. உங்கள் PPO எண்ணை மீட்டெடுக்க இரண்டு எளிய வழிகள் உள்ளன
5. உங்கள் ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்படும் வங்கி கணக்கு எண்ணை உள்ளிட்டு 'Submit' கொடுத்தால், உங்கள் PPO எண் ஸ்கிரீனில் தோன்றும்.
6. உங்கள் பிஎப் உறுப்பினர் அடையாள எண்ணை உள்ளீடு செய்தும் உங்கள் PPO எண்ணைப் பெறலாம்.
இதேபோல் இன்னொரு அப்டேட்டையும் இபிஎப்ஓ கொடுத்துள்ளது. பிஎப் கணக்கில் தவறான தகவல்கள் இருந்தால், அதனையும் ஆன்லைனில் மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.
PF கணக்கில் தவறு உள்ளதா?
உங்கள் பிஎப் புரொபைலில் ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால், கவலைப்பட வேண்டாம் என்று இபிஎப்ஓ (EPFO) தெரிவித்துள்ளது. இப்போது உறுப்பினர்கள் தங்களின் விவரங்களை மிக எளிதாக ஆன்லைன் மூலமாகவே சரிசெய்து கொள்ள முடியும்.
என்னென்ன தவறுகள் திருத்தங்கள் செய்யலாம்?
பெயர், பாலினம், பிறந்த தேதி, நாடு, பெற்றோர் பெயர், மனைவி பெயர், திருமண நிலை, வேலையில் சேர்ந்த தேதி, விலகிய தேதி உள்ளிட்ட தகவல்களை மாற்றிக் கொள்ள முடியும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான epfo.gov.in பக்கத்தை பார்க்கவும். யூடியூப் பக்கத்திலும் இதற்கான விளக்க வீடியோ உள்ளது.
இபிஎப்ஓ இன்னொரு முக்கிய அப்டேட்டைக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. யுபிஐ செயலி மூலம் நீங்கள் பணம் எடுக்க முடியும். எவ்வளவு பணம் எடுக்கலாம்?, எப்படி பணம் எடுக்கலாம்? என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
UPI மூலம் பணம் எடுப்பது எப்படி?
தற்போது பிஎப் பணத்தை எடுக்க பல்வேறு படிவங்களை பூர்த்தி செய்து, சில நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. ஆனால், புதிய நடைமுறையின்படி, ஊழியர்கள் தங்கள் வங்கி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட UPI PIN-ஐப் பயன்படுத்தி பாதுகாப்பாக பணத்தை எடுக்கலாம். பணம் நேரடியாக வங்கி கணக்கிற்கு மாற்றப்படும். குறைந்தபட்சம் ரூ. 25,000 வரை ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு எடுக்க வழிவகை செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஓய்வூதிய கால பாதுகாப்பிற்காக, உங்கள் மொத்த பிஎஃப் தொகையில் 25 சதவீதத்தை எப்போதும் கணக்கில் வைத்திருக்க வேண்டும். மீதமுள்ள தொகையை மட்டுமே அவசரத் தேவைகளுக்காக எடுக்க முடியும். கணக்கில் இருக்கும் மீதமுள்ள 25% தொகைக்கு EPFO-வின் தற்போதைய 8.25% தொடர்ந்து கிடைக்கும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான epfo.gov.in பக்கத்தை பார்க்கவும். யூடியூப் பக்கத்திலும் இதற்கான விளக்க வீடியோ உள்ளது.
