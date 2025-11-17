EPFO: இபிஎப்ஓ முக்கிய அறிவிப்பு! டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் காலாவிதியாகிவிட்டதா?

EPFO: ஓய்வூதியதாரர்கள் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் காலாவதியாகிவிட்டால், இனி எங்கும் செல்ல வேண்டாம். அதுதொடர்பான ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை இபிஎப்ஓ உங்களுக்காக வெளியிட்டுள்ளது. இந்திய தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), அதன் கோடிக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு (EPS Pensioners) சேவை செய்வதில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அத்தியாவசிய ஆவணமான வாழ்நாள் சான்றிதழை (Life Certificate or Jeevan Pramaan) சமர்ப்பிக்கும் முறையை முற்றிலும் எளிமையாக்கியுள்ளது. இனி, உங்கள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வங்கி அல்லது EPFO அலுவலகம் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. குறிப்பாக, இப்போது இந்த சான்றிதழ் காலாவதியானவர்களும் எங்கும் அலைய வேண்டாம். வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த சான்றிதழ் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
1. இல்லத்தில் இருந்தே சான்றிதழ்:
EPFO வழங்கியுள்ள இந்த முக்கிய அறிவிப்பு, குறிப்பாக மூத்த குடிமக்களுக்கு மிகப் பெரிய நிம்மதியை அளிக்கிறது. இனிமேல், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே, நீண்ட வரிசையில் நிற்காமல், சில நிமிடங்களில் இந்தச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க முடியும். இதற்கு உங்களிடம் ஒரு ஸ்மார்ட்போன் (Smartphone), இணைய இணைப்பு (Internet Connection), UMANG செயலி மட்டும் இருந்தால்போதும். ஈஸியாக டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்தச் சேவை, வயதான மற்றும் உடல்நலக் குறைபாடுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நேரத்தையும், சிரமத்தையும், பயணச் செலவையும் மிச்சப்படுத்துகிறது.
2. முக அங்கீகாரத் தொழில்நுட்பம் (Face Authentication) - இந்தச் செயல்பாட்டின் மிக முக்கியமான அம்சம், இதில் பயன்படுத்தப்படும் அதிநவீன முக அங்கீகாரத் தொழில்நுட்பம் (Face Authentication Technology) ஆகும்.
இது எப்படிச் செயல்படுகிறது?
* ஓய்வூதியதாரர் தங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் UMANG செயலியைத் திறந்து, வாழ்நாள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கும் பகுதிக்குச் செல்ல வேண்டும்.
* தங்கள் முகத்தைப் பயன்படுத்தி, நேரடியாக ஆதார் தரவுகளுடன் ஒப்பிட்டு, அவர்களின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
* இந்தச் செயல்முறைக்காக, AadhaarFaceRD என்ற செயலியையும் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டியது அவசியம்.
* இதன் மூலம், கைரேகை சென்சார்கள் அல்லது IRIS ஸ்கேனர்கள் இல்லாமல், தங்கள் அடையாளத்தைச் சரியாக நிரூபிக்க முடியும்.
EPFO-வின் உறுதி: இந்த முக அங்கீகார முறை, அதிகப்படியான பாதுகாப்பையும், நம்பகத்தன்மையையும் உறுதி செய்கிறது. இது EPFO சேவைகளுக்கான அணுகலை எளிமைப்படுத்துவதுடன், பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்துகிறது.
3. UMANG App: வாழ்நாள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பது மட்டுமின்றி, UMANG செயலி மூலம் ஒரு EPF உறுப்பினர் அல்லது ஓய்வூதியதாரர் பின்வரும் பலன்களைப் பெறலாம்:
UAN சரிபார்ப்பு: புதிய உறுப்பினர்களுக்கு UAN-ஐ ஒதுக்குவது மற்றும் எளிதாகச் செயல்படுத்துவது.
பணப் பரிவர்த்தனை: உங்கள் EPF பாஸ் புத்தகத்தை (Passbook) எப்போது வேண்டுமானாலும் பார்வையிடலாம்.
குறை தீர்ப்பு: குறைகளை (Grievances) பதிவுசெய்து, அதன் நிலையைக் கண்காணிக்கலாம்.
இந்தத் தொழில்நுட்ப மாற்றம், EPFO-வை 'நம்பிக்கை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சேவை மனப்பான்மையின்' சின்னமாக நிலைநிறுத்துகிறது என ஓய்வூதிய தார்கள் தெரிவித்திருக்கும் நிலையில், ஓய்வூதியதாரர்களின் முகத்தில் தோன்றும் அந்த திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும், இந்த நிறுவனத்துக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய விருது என்று EPFO தெரிவித்துள்ளது.
எச்சரிக்கை: இந்த சூழலில் இபிஎப்ஓ ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை ஒன்றையும் விடுத்துள்ளது. உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் நிதித் தகவல்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். உங்கள் UAN, கடவுச்சொல், பான், ஆதார், வங்கி விவரங்கள் அல்லது OTP போன்ற எதனையும் தொலைபேசி அழைப்புகள், SMS, மின்னஞ்சல்கள் அல்லது சமூக ஊடகங்கள் மூலம் EPFO ஒருபோதும் கேட்காது என தெரிவித்துள்ளது. எனவே, எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள்.
