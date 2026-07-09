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EPF வட்டி யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? எப்படி கணக்கிடுவது? ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

EPFO Interest Calculation: பெரும்பாலான ஊழியர்கள், தங்கள் பிஎஃப் (PF) வட்டித் தொகை, மொத்த பிஎஃப் இருப்பை வட்டி விகிதத்தால் (8.25%) பெருக்கி கணகிடப்படும் என நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அது அப்படி நடப்பதில்லை.  EPFO ​​வட்டித் தொகையை நிதியாண்டின் இறுதியில் உள்ள மொத்த இருப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடுவதில்லை.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 09, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:02 AM IST
EPF வட்டி யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? எப்படி கணக்கிடுவது? ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
Image Credit: EPF Interest Calculation (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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