/EPF வட்டி யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? எப்படி கணக்கிடுவது? ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

EPFO Interest Calculation: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) உறுப்பினர்களின் கணக்குகளில் ஜூலை 15-க்குள் இபிஎஃப் இருப்புக்கான வட்டி வரவு வைக்கப்படும். இபிஎஃப் வட்டி அனைவருக்கும் ஒரே அளவில் இருக்காது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்? வட்டி யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதை எப்படி கணக்கிடுவது? இந்த முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மையப்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் அமைப்பின் கீழ், 2026 நிதியாண்டிற்கான (FY26) வட்டி கணக்கீட்டுப் பணிகளை EPFO அமைப்பு தொடங்கியுள்ளது. மொத்த வட்டித் தொகை ரூ. 1.44 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சுமார் 34 கோடி உறுப்பினர் கணக்குகளுக்கு 8.25 சதவீத அங்கீகரிக்கப்பட்ட விகிதத்தில் வருடாந்திர வட்டி கணக்கிடப்பட்டு வருவதாக தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா புதன்கிழமையன்று தெரிவித்தார். மொத்த வட்டித் தொகை ரூ. 1.44 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்று பிடிஐ (PTI) செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த மாதமே 2026 நிதியாண்டிற்கான 8.25 சதவீத வட்டி விகிதத்திற்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்திருந்தது.
பெரும்பாலான ஊழியர்கள், தங்கள் பிஎஃப் (PF) வட்டித் தொகை, மொத்த பிஎஃப் இருப்பை வட்டி விகிதத்தால் (8.25%) பெருக்கி கணகிடப்படும் என நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அது அப்படி நடப்பதில்லை. உண்மையில், EPFO வட்டித் தொகையை நிதியாண்டின் இறுதியில் உள்ள மொத்த இருப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடுவதில்லை.
உதாரணத்திற்கு மார்ச் 31 அன்று தங்கள் பிஎஃப் (PF) கணக்கில் ரூ. 10 லட்சம் இருந்திருந்தால், வட்டியாக ரூ. 82,500-ஐப் பெறத் தங்களுக்கு உரிமை உண்டு என்று ஏராளமான ஊழியர்கள் கருதுகின்றனர். அதேபோல, மார்ச் 31 அன்று தங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் ரூ. 5 லட்சம் இருந்திருந்தால், தங்களுக்கு வட்டியாக ரூ. 41,250 கிடைத்திருக்கும் என நினைக்கிறார்கள்.
ஆனால், உண்மையில் EPFO வட்டித் தொகையை நிதியாண்டின் இறுதியில் உள்ள மொத்த இருப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடுவதில்லை. மாறாக, உங்கள் EPF கணக்கின் மாத இறுதி இருப்பின் (monthly closing balance) அடிப்படையில் வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது.
வட்டி மாதந்தோறும் கணக்கிடப்பட்டாலும், நிதியாண்டு முடிந்த பிறகு, வருடாந்திர வட்டி விகிதத்திற்கு அரசாங்கத்தின் ஒப்புதல் கிடைத்த பிறகுதான் அது உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.
ஆகையால், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இறுதியாகக் கிடைக்கும் வட்டித் தொகையானது அவர்களது மாதாந்திர பங்களிப்பு, சம்பள மாற்றங்கள் மற்றும் ஆண்டு முழுவதும் அவர்கள் கணக்கில் உள்ள இருப்புத் தொகை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.
2025-26 நிதியாண்டிற்கான EPF வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 8.25% ஆகும்.
மாதாந்திர வட்டியைத் தீர்மானிக்க, EPFO வருடாந்திர வட்டி விகிதத்திலிருந்து மாதாந்திர விகிதத்தைக் கணக்கிடுகிறது.
மாதாந்திர வட்டி விகிதம் = 8.25% / 12 = மாதம் 0.6875%.
இந்த மாதாந்திர விகிதம் மாத இறுதியில் உள்ள இருப்புத் தொகையின் மீது கணக்கிடப்படுகிறது. நிதியாண்டு முழுவதும் வட்டி சேர்க்கப்பட்டு, பின்னர் மொத்தத் தொகையாக உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
ஒரு ஊழியரின் கணக்கில் மாதம் ரூ. 10,000 முதலீடு செய்யப்படுகிறது என வைத்துக்கொள்வோம். ஏப்ரல் 2025 முதல் மாதம் ரூ. 10,000 முதலீடு செய்தால், மார்ச் 2026-ன் முடிவில் அவரது மொத்த பங்களிப்பு ரூ. 1,20,000-ஆக இருக்கும்.
அதாவது, ஒவ்வொரு மாதமும் அவரது கணக்கு இருப்பு அதிகரிக்கிறது. அதற்கேற்ப வட்டியும் அதிகரிக்கிறது.
உதாரணமாக:
ஏப்ரல் மாத இறுதி இருப்பு: ரூ. 10,000; வட்டி: ரூ. 68.75
மே மாத இறுதி இருப்பு: ரூ. 20,000; வட்டி: ரூ. 137.50
ஜூன் மாத இறுதி இருப்பு: ரூ. 30,000; வட்டி: ரூ. 206.25
இந்த வகையில் ஒவ்வொரு மாதமும் புதிய பங்களிப்புகள் வரும்போது இதே நடைமுறை மீண்டும் தொடர்கிறது.
இந்த வகையில், முழு நிதியாண்டிலும் கணக்கிடப்படும் மொத்த வட்டித் தொகை ரூ. 5,362.50 ஆக இருக்கும்.
அதன் படு, 2025-26 நிதியாண்டின் இறுதியில் அவரது EPF இருப்புத் தொகை பின்வருமாறு இருக்கும்:
மொத்தப் பங்களிப்பு: ரூ. 1,20,000
கிடைத்த வட்டி: ரூ. 5,362.50
இறுதி இருப்பு: ரூ. 1,25,362.50
தற்போதைய இந்த இறுதி இருப்புத் தொகையே 2026-27 நிதியாண்டிற்கான தொடக்க இருப்புத் தொகையாக அமையும். மேலும், இந்த உயர்ந்த இருப்புத் தொகை மற்றும் புதிய மாதாந்திரப் பங்களிப்புகள் ஆகியவற்றின் மீது வட்டி கணக்கிடப்படும்.
|மாத பங்களிப்புமாத பங்களிப்பு
|ரூ. 10,000
|12 மாத பங்களிப்பு
|ரூ. 1,20,000
|இரண்டாம் மாத தொடக்க இருப்புக்கான வட்டி
|{ரூ. 10,000 x 0.6875% (8.25%/12)} = ரூ. 68.75
|12 மாத மொத்த வட்டி
|ரூ. 5,362.50
|ஆண்டின் இறுதியில் மொத்த இருப்பு
|ரூ. 1,25,362.50
EPFO உறுப்பினர்களுக்கான செயல்திறன், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் எளிதான அணுகல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்த உருவாக்கப்பட்ட 'CITES 2.01' (மையப்படுத்தப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவைகள்) அமைப்பின் அறிமுகத்தால் இந்த ஆன்லைன் வசதி சாத்தியமாகியுள்ளது என்று அமைச்சர் கூறினார்.
EPF திட்டம், 2026-ன் கீழ் உள்ள மிக முக்கியமான மாற்றங்களில் ஒன்று, வட்டி வரவு வைக்கும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்துவதாகும். வருடாந்திர வட்டி விகிதம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதும், அந்தத் தொகையை முன்பை விட மிக விரைவாக வரவு வைக்க EPFO விரும்புகிறது; ஏனெனில், புதிய டிஜிட்டல் அமைப்பானது தாமதங்களை கணிசமாகக் குறைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.