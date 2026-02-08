English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்: ரூ.6 லட்சம் பேலன்ஸ், ரூ.52,000 வட்டி? கணக்கிடுவது எப்படி?

EPFO: உங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் 6 லட்சம் ரூபாய் இருந்தால் 52,000 ரூபாய் வட்டி கிடைக்குமா? பிஎப் வட்டி கணக்கிடும் முறை மற்றும் பேலன்ஸ் செக் செய்யும் 4 எளிய வழிகள் இதோ

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 8, 2026, 12:03 PM IST
  • இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்
  • ரூ.6 லட்சம் பேலன்ஸ், ரூ.52,000 வட்டி
  • பிஎப் வட்டியை கணக்கிடுவது எப்படி?

PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்: ரூ.6 லட்சம் பேலன்ஸ், ரூ.52,000 வட்டி? கணக்கிடுவது எப்படி?

EPFO: மில்லியன் கணக்கான தனியார் துறை ஊழியர்களின் நீண்டகால எதிர்பார்ப்பான பிஎப் (PF) வட்டித் தொகை விரைவில் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட உள்ளது. உங்கள் பிஎப் கணக்கில் உள்ள பணத்தைப் பொறுத்து வட்டித் தொகை மாறுபடும். குறிப்பாக 6 லட்சம் ரூபாய் வரை சேமிப்பு வைத்திருப்பவர்களுக்கு சுமார் 52,000 ரூபாய் வரை வட்டி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது குறித்த விரிவான கணக்கீட்டை இங்கே காண்போம்.

இந்த 52,000 ரூபாய் கணக்கு எப்படி வந்தது?

சமூக வலைதளங்களிலும் செய்திகளிலும் பரவலாகப் பேசப்படும் 52,000 ரூபாய் என்பது ஒரு உதாரணக் கணக்கீடு மட்டுமே. இது அனைவருக்கும் பொருந்தாது. கடந்த நிதியாண்டில் வழங்கப்பட்ட 8.25 விழுக்காடு வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால்:

உங்கள் கணக்கில் ரூ.6,00,000 இருந்தால், தோராயமாக ரூ.49,500 முதல் ரூ.52,000 வரை வட்டி கிடைக்கலாம்.

உங்கள் கணக்கில் ரூ.5,00,000 இருந்தால், தோராயமாக ரூ.41,000 முதல் ரூ.43,000 வரை வட்டி கிடைக்கலாம்.

உங்கள் கணக்கில் ரூ.1,00,000 இருந்தால், தோராயமாக ரூ.8,250 வட்டி கிடைக்கும்.

வட்டி விகிதம் எப்போது முடிவாகும்?

ஒவ்வொரு ஆண்டும் இபிஎப்ஓ-வின் (EPFO) மத்திய அறங்காவலர் குழு வட்டி விகிதத்தைத் தீர்மானிக்கும். பின்னர் மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, ஊழியர்களின் கணக்குகளில் வட்டி வரவு வைக்கப்படும். நடப்பு ஆண்டிற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

PF வட்டி கணக்கீடு முறை (Compound Interest):

பிஎஃப் வட்டி என்பது மாதந்தோறும் உங்கள் கணக்கில் சேரும் தொகையைக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்டாலும், அது நிதியாண்டின் இறுதியில் மொத்தமாகவே வரவு வைக்கப்படும். உதாரணமாக, ஒவ்வொரு மாதமும் ஊழியர் மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு சேரும்போது, அந்த மாதத்தின் இறுதி இருப்பின் மீது வட்டி கணக்கிடப்படும். ஆனால், இந்த வட்டித் தொகை அனைத்தும் திரட்டப்பட்டு ஆண்டின் இறுதியில் உங்கள் கணக்கில் சேர்க்கப்படும்.

வட்டி மட்டுமா? PF-ன் மற்ற 3 முக்கிய நன்மைகள்:

பல ஊழியர்கள் பிஎப் கணக்கை வெறும் சேமிப்பாக மட்டுமே பார்க்கிறார்கள். ஆனால் இதில் கூடுதல் நன்மைகளும் உள்ளன:

இலவச ஆயுள் காப்பீடு (EDLI): பிஎஃப் கணக்கு வைத்திருக்கும் ஊழியர் பணியில் இருக்கும்போது உயிரிழந்தால், அவரது குடும்பத்திற்கு ₹7 லட்சம் வரை காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்கும். இதற்கு ஊழியர் எந்தப் பிரீமியமும் செலுத்தத் தேவையில்லை.

ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS): உங்களின் மொத்தப் பங்களிப்பில் ஒரு பகுதி பென்ஷன் திட்டத்திற்குச் செல்கிறது. 10 ஆண்டுகள் பணி முடித்தவர்களுக்கு 58 வயதுக்குப் பிறகு வாழ்நாள் முழுவதும் பென்ஷன் கிடைக்கும்.

அவசரகாலப் பணம் (Partial Withdrawal): வீடு கட்டுதல், திருமணம், மருத்துவம் அல்லது குழந்தைகளின் கல்வி போன்ற தேவைகளுக்காகப் பிஎஃப் பணத்தின் ஒரு பகுதியைத் திரும்பப் பெறலாம்.

உங்கள் PF பேலன்ஸை சரிபார்ப்பது எப்படி? 4 எளிய வழிகள்

வட்டி வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை ஊழியர்கள் பின்வரும் முறைகளில் சரிபார்க்கலாம்:

EPFO போர்டல்: epfindia.gov.in இணையதளத்தில் உங்களது UAN எண் மற்றும் பாஸ்வேர்டு கொண்டு லாகின் செய்து பாஸ்புக்கை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

SMS: உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து 'EPFOHO UAN LAN' (LAN என்பது உங்கள் மொழி - எ.கா: TAM) என டைப் செய்து 7738299899 என்ற எண்ணிற்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பலாம்.

மிஸ்டு கால்: 011-22901406 என்ற எண்ணிற்கு மிஸ்டு கால் கொடுப்பதன் மூலம் பேலன்ஸ் விவரத்தைப் பெறலாம்.

UMANG ஆப்: மத்திய அரசின் உமாங் செயலியில் 'EPFO' பிரிவில் சென்று உங்களது பிஎப் விவரங்களைச் சரிபார்க்கலாம்.

குறிப்பு: பிஎப் சேமிப்பு என்பது ஊழியர்களின் ஓய்வுக்காலத்திற்குப் பிந்தைய பாதுகாப்பான முதலீடாகும். வட்டி விகிதங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை என்பதால், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை காத்திருப்பது அவசியமாகும்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

