EPF Interest Rate: PF கணக்கில் ரூ.5 லட்சம் இருந்தால், வட்டித்தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPF Interest Rate: 2025-26 நிதியாண்டிற்கான இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் 8.25% என்ற அளவிலேயே தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளது. இபிஎஃப் கணக்கில் எவ்வளவு தொகை இருந்தால், எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்? இது பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 23, 2026, 06:07 PM IST
  • 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான EPF வட்டி விகிதம் எவ்வளவு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது?
  • PF வட்டி எப்போது கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்?
  • ₹5 லட்சம் PF இருப்புத் தொகைக்கு எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்?

EPF Interest Rate: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இது மிக முக்கியமான பதிவாக இருக்கும். நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) மிகவும் நம்பிக்கையான சேமிப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. ஊழியர்களின் மாத ஊதியத்தின் ஒரு பகுதி PF கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. இந்தக் கணக்கில் உள்ள தொகைக்கு அரசாங்கம் ஒரு நிலையான வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது.

இபிஎஃப் வட்டி விகிதம்

2025-26 நிதியாண்டிற்கான இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் (EPF Interest Rate) 8.25% என்ற அளவிலேயே தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளது. ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) மத்திய அறங்காவலர் வாரியம் (CBT) இந்த வட்டி விகிதத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இனி மத்திய நிதி அமைச்சகம் இதற்கு இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கும். அதன் பிறகு, ஊழியர்களின் கணக்குகளில் இந்த வட்டித் தொகை வரவு வைக்கப்படும்.

ஊழியர்களுக்கு இது தொடர்பாக ஒரு முக்கியமான கேள்வி உள்ளது. இபிஎஃப் கணக்கில் எவ்வளவு தொகை இருந்தால், எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்? இது பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் இபிஎஃப் கணக்கில் ரூ.5 லட்சம் இருப்பு இருந்தால், அவருக்கு எவ்வளவு வட்டி வருமானம் கிடைக்கும்?

ஒரு ஊழியரின் EPF கணக்கில் ₹5 லட்சம் இருப்பு இருந்து, வட்டி விகிதம் 8.25% என்ற அளவிலேயே தொடர்ந்தால், அதற்கான மதிப்பிடப்பட்ட ஆண்டு வட்டி வருமானம் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படும்:

பிஎஃப் இருப்பு-ரூ.1 லட்சம், வட்டி-8.25%, ஆண்டு வட்டி-ரூ.8,250
பிஎஃப் இருப்பு-ரூ.3 லட்சம், வட்டி-8.25%, ஆண்டு வட்டி-ரூ.24,750
பிஎஃப் இருப்பு-ரூ.5 லட்சம், வட்டி-8.25%, ஆண்டு வட்டி-ரூ.41,250
பிஎஃப் இருப்பு-ரூ.10 லட்சம், வட்டி-8.25%, ஆண்டு வட்டி-ரூ.82,500

அதாவது, ஒரு ஊழியரின் PF கணக்கில் ₹5 லட்சம் வைப்புத்தொகையாக இருந்தால், ஓராண்டு காலத்தில் சுமார் ₹41,250 வட்டியாகச் சேரக்கூடும்.

ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் ஆகிய இரு தரப்பினரின் பங்களிப்புகளும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் EPF கணக்கில் சேர்க்கப்படுகின்றன என்பதை இங்கே கவனத்தில் கொள்வது அவசியம். எனவே, உண்மையில் ஈட்டப்படும் வட்டித்தொகை இந்த எண்ணிக்கையை விட அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடும்.

PF வட்டி எப்போது கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்?

EPF வட்டி உடனடியாகக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுவதில்லை. முதலில், CBT (மத்திய அறங்காவலர் வாரியம்) வட்டி விகிதத்தைத் தீர்மானிக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து, நிதி அமைச்சகத்தின் ஒப்புதல் பெறப்படுகிறது. அதன் பிறகு, EPFO ​​அந்தந்தக் கணக்குகளில் வட்டியை வரவு வைக்கிறது. கடந்த ஆண்டுகளில் காணப்பட்ட போக்குகளின் அடிப்படையில், ஊழியர்களின் கணக்குகளில் வட்டி பொதுவாக ஜூன் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வரவு வைக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, 2024-25 நிதியாண்டிற்கான வட்டி, ஜூலை 2025-இல் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், இந்தச் செயல்முறைக்கு என எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தேதியும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. ஆகையால், ஊழியர்கள் தங்கள் PF பாஸ்புத்தகங்களை அவ்வப்போது சரிபார்த்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

வட்டி தாமதமாக வரவு வைக்கப்பட்டாலும் நிதி இழப்பு ஏதும் இல்லை

வட்டித் தொகை தங்கள் கணக்குகளில் தாமதமாக வரவு வைக்கப்பட்டால், தங்களுக்கு ஏதேனும் நிதி இழப்பு ஏற்படக்கூடும் என்று பல ஊழியர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள். EPFO விதிமுறைகளின்படி பார்த்தால், அத்தகைய இழப்பு ஏதும் ஏற்படுவதில்லை. வட்டி வரவு வைக்கப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும் கூட, ஊழியர்களுக்குச் சேர வேண்டிய முழு வட்டித் தொகையையும் அவர்கள் தவறாமல் பெறுவார்கள்.

நவம்பர் 2024-இல் இதற்கான விதிகள் திருத்தப்பட்டன. தற்போது, ​​PF கணக்கு முழுமையாகத் செட்டில் செய்யப்படும் தேதி வரையிலான முழு வட்டித் தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் இதற்கு முன்பு, முந்தைய மாதத்தின் இறுதி வரையிலான வட்டி மட்டுமே கணக்கிடப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வந்தது. இந்த மாற்றம் ஊழியர்களுக்குக் கூடுதல் நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பிஎஃப் இருப்பை எப்படி செக் செய்வது?

ஊழியர்கள் தங்கள் PF இருப்பை மிக எளிதாகச் சரிபார்க்கும் வகையில், "Passbook Lite" (பாஸ்புக் லைட்) எனும் புதிய வசதியை EPFO ​​சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

PF இருப்பைச் சரிபார்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் இதோ:

- EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
- உங்கள் UAN (Universal Account Number) மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்யவும்.
- பக்கத்தின் மேற்பகுதியில் அமைந்துள்ள "View" எனும் ஆப்ஷனைக் கிளிக் செய்யவும்.
- டிராப்-டவுன் மெனுவிலிருந்து "Passbook Lite" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- இங்கே, உங்களின் கடந்த 5 பங்களிப்புகளை நீங்கள் பார்வையிடலாம்.
- உங்கள் கணக்கின் முழுமையான விவரங்களை அணுக, "View Passbook" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

மேலும், ஊழியர்கள் தங்கள் PF இருப்பை UMANG செயலி, SMS அல்லது 'மிஸ்டு கால்' சேவை மூலமாகவும் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் PF கணக்கில் எவ்வளவு வட்டி சேர்ந்துள்ளது?

EPF-க்கான வட்டி விகிதம் ஆண்டுதோறும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளில், அந்த விகிதங்கள் பின்வருமாறு இருந்துள்ளன:

2024-25: 8.25%
2023-24: 8.25%
2022-23: 8.15%
2021-22: 8.10%
2020-21: 8.50%

அதாவது, கடந்த சில ஆண்டுகளாக, PF வட்டி விகிதம் 8% முதல் 8.5% வரை நிலையாக இருந்து வருகிறது.

1952 முதல் இன்று வரை PF வட்டி விகிதங்கள் கடந்து வந்த பாதை:

- EPF திட்டம் 1952-ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. 
- அக்காலத்தில், PF மீதான வட்டி விகிதம் வெறும் 3% ஆகவே இருந்தது.
- அதன்பின்னர், வட்டி விகிதம் படிப்படியாக உயர்ந்தது:
- 1972-ஆம் ஆண்டில் இது சுமார் 6% அளவை எட்டியது.
- 1984-ஆம் ஆண்டில், இது முதன்முறையாக 10% என்ற எல்லையைக் கடந்தது.
- 1989 மற்றும் 1999-ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், இது 12% என்ற உச்சத்தை எட்டியது.
- எனினும், 2000-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு வட்டி விகிதங்கள் குறையத் தொடங்கின.
- தற்போது, ​​இந்த விகிதம் சுமார் 8% என்ற அளவில் உள்ளது.

PF வட்டி விகிதம் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது?

EPF வட்டி விகிதத்தைத் தீர்மானிக்கும் செயல்முறையானது பல கட்டங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது:

- முதலில், நிதி, முதலீடு மற்றும் தணிக்கைக் குழுவானது இத்திட்டத்தின் முதலீடுகளையும் அதிலிருந்து கிடைக்கும் வருவாயையும் மதிப்பிடுகிறது.
- அடுத்து, மத்திய அறங்காவலர் வாரியம் (CBT) வட்டி விகிதம் குறித்த முடிவை எடுக்கிறது.
- இறுதியாக, மத்திய நிதி அமைச்சகம் இதற்குத் தனது இறுதி ஒப்புதலை வழங்குகிறது.
 - இந்த ஒப்புதல் கிடைத்த பின்னரே, வட்டி விகிதம் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைக்கு வருகிறது.

இபிஎஃப் வட்டி விகிதம்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான EPF வட்டி விகிதம் எவ்வளவு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது?

2025-26 நிதியாண்டிற்கான EPF-க்கு 8.25% வட்டி விகிதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

2. PF வட்டி எப்போது கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்?

பொதுவாக, EPF வட்டி ஜூன் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.

3. ₹5 லட்சம் PF இருப்புத் தொகைக்கு எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்?

8.25% வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில், ஒருவர் ஆண்டுக்கு சுமார் ₹41,250 வட்டியாகப் பெறலாம்.

4. ஊழியர் தனது PF இருப்பை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது?

EPFO ​​இணையதளம், UMANG செயலி, குறுஞ்செய்தி (SMS) அல்லது மிஸ்டு கால் (Missed Call) ஆகியவற்றின் மூலம், தனது UAN எண்ணைப் பயன்படுத்தி PF இருப்பை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

5. PF வட்டி வரவு வைக்கப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் ஏதேனும் இழப்பு ஏற்படுமா?

இல்லை, தாமதம் ஏற்பட்டாலும் கூட, EPFO ​​முழுமையான வட்டித் தொகையையும் வழங்குகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

