English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPF வட்டி விகிதம் வெளியானது: உங்கள் PF கணக்கில் ரூ.1 லட்சம் இருந்தால், வட்டித் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPF வட்டி விகிதம் வெளியானது: உங்கள் PF கணக்கில் ரூ.1 லட்சம் இருந்தால், வட்டித் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Interest Rate: இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் மாற்றப்படாமல் 8.25% ஆகவே நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் EPFO ​​கணக்கில் ₹1 லட்சம், ₹5 லட்சம் அல்லது ₹10 லட்சம் இருந்தால், உங்களுக்கு எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும் என்பதை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 6, 2026, 06:18 PM IST
  • நாட்டில் 6 கோடிக்கும் அதிகமான EPFO ​​சந்தாதாரர்கள் உள்ளனர்.
  • இபிஎஃப் வட்டி தொடர்பான அறிவிப்பு இவர்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.
  • அரசாங்கம் உங்கள் PF கணக்கில் வட்டியாக எவ்வளவு தொகையை டெபாசிட் செய்யும்?

Trending Photos

மார்ச் 6: தென் மாவட்டங்களின் வானிலை அப்டேட்... மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கா?
camera icon8
Tamilnadu
மார்ச் 6: தென் மாவட்டங்களின் வானிலை அப்டேட்... மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கா?
IND vs ENG: இந்த 3 வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடினால்... இந்திய அணி பைனல் போகும்!
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
IND vs ENG: இந்த 3 வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடினால்... இந்திய அணி பைனல் போகும்!
விடியல் பயண திட்டம் : பெண்களுக்கான இலவச பயணம் - 10 முக்கிய தகவல்கள்
camera icon11
Tamil Nadu Free Bus Scheme
விடியல் பயண திட்டம் : பெண்களுக்கான இலவச பயணம் - 10 முக்கிய தகவல்கள்
அடுத்த 6 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கும்.. நீலகிரி, சேலம் வானிலை அப்டேட் இதோ
camera icon7
Tamil Nadu weather
அடுத்த 6 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கும்.. நீலகிரி, சேலம் வானிலை அப்டேட் இதோ
EPF வட்டி விகிதம் வெளியானது: உங்கள் PF கணக்கில் ரூ.1 லட்சம் இருந்தால், வட்டித் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னர் முக்கியமான ஒரு செய்தி கிடைத்தது. இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் மாற்றப்படாமல் 8.25% ஆகவே நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பணியாளர்கள் அதிகம் கவனம் செலுத்தும் ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) அறிவிப்புகளில் இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் தொடர்பான அறிவிப்பும் ஒன்று. 

Add Zee News as a Preferred Source

அரசாங்கம் அவர்களின் PF கணக்குகளுக்கு எவ்வளவு வட்டி செலுத்தும் என்ற கேள்வி அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இருக்கும். நடப்பு நிதியாண்டு 2025-26 க்கு, அரசாங்கம் தற்போதுள்ள வட்டி விகிதத்தை குறைக்கவில்லை, அதை 8.25% ஆக தொடர்வதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

6 கோடிக்கும் அதிகமான EPFO ​​சந்தாதாரர்கள் 

நாட்டில் 6 கோடிக்கும் அதிகமான EPFO ​​சந்தாதாரர்கள் உள்ளனர். இபிஎஃப் வட்டி தொடர்பான அறிவிப்பு இவர்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. அரசாங்கம் உங்கள் PF கணக்கில் வட்டியாக எவ்வளவு தொகையை டெபாசிட் செய்யும்? இதை எப்படி கணக்கிடுவது? இந்த கணக்கீட்டை மிக எளிதாக புரிந்துகொள்ளலாம்.

EPF Interest Calculation: இபிஎஃப் வட்டி கணக்கீடு

சில உதாரணங்களின் மூலம் இதை கணக்கிடலாம். உங்கள் EPFO ​​கணக்கில் ₹1 லட்சம், ₹5 லட்சம் அல்லது ₹10 லட்சம் இருந்தால், உங்களுக்கு எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். EPFO-வில் வட்டி மாதந்தோறும் கணக்கிடப்படுகிறது, ஆனால் அது ஆண்டின் இறுதியில் PF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. வட்டி PF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டவுடன், அது அசல் தொகையாக மாறும். அதற்கும் சேர்த்து அடுத்த ஆண்டு வட்டி ஈட்டப்படும். PF கணக்கில் இருப்பு அதிகமாகவும், காலம் அதிகமாகவும் இருந்தால், பலன் அதிகமாகும். இந்தக் காரணத்தினால், PF ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் வலுவான நீண்ட கால சேமிப்பாகக் கருதப்படுகிறது.

PF இருப்புக்கான வட்டி விகிதம்: 8.25%

மார்ச் 31, 2026 நிலவரப்படி ஒருவரின் PF கணக்கில் ரூ. 1 லட்சம் இருந்தால், அவர்கள் 8.25% வட்டி விகிதத்தில் ரூ. 8,250 வட்டியைப் பெறுவார்கள். அதாவது ஏப்ரல் 1, 2026 அன்று, அவர்களின் PF கணக்கில் உள்ள மொத்தத் தொகை ரூ. 1,08,250 ஆக அதிகரிக்கும். அடுத்த நிதியாண்டில் இந்தத் தொகைக்கு மீண்டும் வட்டி சேரும், அதாவது இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் கூட்டு வட்டியிலிருந்து பயனடைவார்கள்.

மறுபுறம், ஒரு ஊழியரின் PF கணக்கில் ரூ.5 லட்சம் டெபாசிட் செய்யப்பட்டிருந்தால், அவர்கள் ஆண்டுக்கு 8.25% வட்டி விகிதத்தில் ரூ. 41,250 கூடுதலாகப் பெறுவார்கள். அதாவது, அவர்கள் ஆண்டுதோறும் தோராயமாக ரூ. 41,250 வட்டியைப் பெறுவார்கள். இருப்பினும், EPFO ​​மாதாந்திர ரன்னிங் பேலன்சில் வட்டியைக் கணக்கிடுகிறது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனவே, நீங்கள் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் பணத்தை எடுத்தாலோ அல்லது டெபாசிட் செய்தாலோ, வட்டி அதற்கேற்ப மாறும்.

ரூ. 10 லட்சம் தொகைக்கு எவ்வளவு வட்டி கிடைக்கும்?

மார்ச் 31, 2026 நிலவரப்படி ஒரு ஊழியரது பிஎஃப் கணக்கில் ₹10 லட்சம் டெபாசிட் செய்யப்பட்டிருந்தால், வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி தற்போதைய 8.25% வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தில் ₹82,500 ஆக இருக்கும். அதாவது அடுத்த நிதியாண்டின் ஏப்ரல் 1 முதல் பிஎஃப் கணக்கில் இருப்பு ₹10,82,500 ஆக அதிகரிக்கும். இந்த அதிகரித்த தொகைக்கு அடுத்த ஆண்டு வட்டி வழங்கப்படும். இருப்பினும், வருடாந்திர ஊழியர் பங்களிப்பு ₹2.5 லட்சத்தைத் தாண்டினால், அதிகப்படியான தொகைக்கு ஈட்டப்படும் வட்டிக்கு வரி விதிக்கப்படலாம்.

EPF Interest Rate: கடந்த ஆண்டுகளின் முக்கிய வட்டி விகிதங்கள்

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் PF வட்டி விகிதம் ஏற்ற இறக்கங்களைக் கண்டுள்ளது.

- 2023-24 இல், விகிதம் 8.15% இலிருந்து 8.25% ஆக உயர்த்தப்பட்டது. 
- 2021-22 இல், இது 8.10% ஆகக் குறைந்தது, இது கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளில் மிகக் குறைந்த புள்ளியைக் குறிக்கிறது. 
- 2020-21 இல், வட்டி விகிதம் 8.5% ஆக இருந்தது. 
- தற்போது விகிதத்தை 8.25% ஆக வைத்திருப்பது ஊழியர்களுக்கு ஒரு நேர்மறையான வளர்ச்சியாகக் கருதப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | 7 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு காத்திருக்கும் குட் நியூஸ்: நிதி அமைச்சக அறிவிப்பு எப்போது?

மேலும் படிக்க | PF இருப்பில் வட்டி எப்படி சேர்க்கப்படுகிறது? இடையில் பணம் எடுத்தால் வட்டி கிடைக்காதா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPFEPF InterestPersonal Finance

Trending News