EPFO : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் புதிய ECR வசதி! தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

EPFO : ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), நிறுவனங்கள் மற்றும் முதலாளிகள் தங்கள் மாதாந்திர வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) ரிட்டர்ன்களை தாக்கல் செய்வதை எளிதாக்கும் நோக்கில், மேம்படுத்தப்பட்ட மின்னணு சலான்-கம்-ரிட்டர்ன் (Electronic Challan-cum-Return - ECR) வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. செப்டம்பர் மாத சம்பளத்திற்கான ரிட்டர்ன் தாக்கல் முதல் இந்த புதிய வசதி நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இது ஊழியர்களுக்கும், முதலாளிகளுக்கும் பல முக்கிய பலன்களை அளிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய ECR-இன் முக்கிய அம்சங்கள்
EPFO-ன் இந்த புதிய அம்சம், ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்யும் முறையை ஒழுங்குபடுத்துவதிலும், தவறான தரவுகளை உள்ளிடுவதைத் தடுப்பதிலும் கவனம் செலுத்துகிறது.
1. ரிட்டர்ன் தாக்கல்
முன்னதாக, ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்வதும், பணம் செலுத்துவதற்கான சலானை உருவாக்குவதும், ஒரே நேரத்தில் ஒன்றாக செய்யக்கூடிய செயல்முறையாக இருந்தது. தற்போது, இந்தப் புதிய வசதி ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்வதையும், பணம் செலுத்துவதையும் தனித்தனியே பிரித்துள்ளது. இதன் மூலம், முதலாளிகள் முதலில் ரிட்டர்ன் கோப்புகளைப் பதிவேற்றி, அவற்றைச் சரிபார்த்து, அதன் பின்னரே பணம் செலுத்துவதற்கான சலானை உருவாக்க முடியும். இது பணம் செலுத்தும் நிலையில் ஏற்படும் பிழைகளைக் குறைக்கும்.
2. கணினி அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு
தவறான ECR-கள் சமர்ப்பிக்கப்படுவதைத் தடுக்க, இந்த புதிய அமைப்பில் கணினி அடிப்படையிலான சரிபார்ப்புகள் (System-based Validations) சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக, ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (EPS) பங்களிக்கத் தகுதியற்றவர்களுக்கு, அதாவது, மாத ஊதியம் 15,000 ரூபாய்க்கும் மேல் உள்ளவர்கள் அல்லது 58 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள், தவறுதலாகப் பங்களிப்பு செய்யப்படும்போது, புதிய ECR அமைப்பு அதை உடனடியாகக் கண்டறிந்து, தாக்கல் செய்வதற்கு முன்னரே முதலாளியை எச்சரிக்கும்.
3. அபராதம் மற்றும் வட்டி தானாகவே கணக்கிடுதல்
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி சட்டம், பிரிவு 7Q-இன் படி, EPF நிலுவைத் தொகையை தாமதமாக செலுத்தினால், நிலுவைத் தேதி முதல் பணம் செலுத்தும் தேதி வரையிலான வட்டியை முதலாளிகள் செலுத்த வேண்டும். பிரிவு 14B-இன் கீழ், தவறு செய்த முதலாளிகளுக்கு அபராதம் விதிக்க EPFO-க்கு அதிகாரம் உள்ளது. இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட ECR-இல், தாமதமாகச் செலுத்தப்படும் பட்சத்தில், அபராதம் மற்றும் வட்டி ஆகியவற்றை கணக்கிடுவதற்கான வசதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பிரிவு 7Q-இன் கீழ் உள்ள வட்டித் தொகையை மாதாந்திர பங்களிப்புடன் செலுத்துவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
4. ECR-ஐ திருத்துவதற்கான வசதி
சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, தாக்கல் செய்யப்பட்ட ECR-ஐ திருத்தம் (Revision of ECR) செய்வதற்கான வசதியையும் இந்த புதிய அமைப்பு வழங்குகிறது. இதன் மூலம் தவறுதலாக உள்ளிடப்பட்ட தரவுகளைச் சரிசெய்ய முடியும்.
5. வருமான வகைகளில் மாற்றம்
புதிய ECR தாக்கல் செய்வதில் மூன்று வகைகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன:
வழக்கமான ரிட்டர்ன் (Regular Return): ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்திற்கான அனைத்து ஊழியர்களின் தகவல்களையும் சமர்ப்பிக்கப் பயன்படுகிறது.
துணை ரிட்டர்ன் (Supplementary Return): வழக்கமான ரிட்டர்னில் விடுபட்ட அல்லது புதிதாகச் சேர்ந்த ஊழியர்களைச் சேர்க்கப் பயன்படுகிறது.
திருத்தப்பட்ட ரிட்டர்ன் (Revised Return): முன்னர் சமர்ப்பித்த ரிட்டர்னில் உள்ள ஊதியம் அல்லது பங்களிப்பு விவரங்களைத் திருத்தப் பயன்படுகிறது.
அதேநேரத்தில், ஏற்கனவே உள்ள ECR கோப்பின் வடிவத்தில் (Format) எந்த மாற்றமும் இல்லை என EPFO தெரிவித்துள்ளது. இந்தச் சீர்திருத்தங்கள், PF சார்ந்த செயல்முறைகளை வெளிப்படையானதாகவும், எளிதில் அணுகக்கூடியதாகவும், மேலும் பிழைகள் இல்லாததாகவும் மாற்றுவதை EPFO-வின் இலக்காகக் கொண்டுள்ளன.
கேள்வி-பதில்
கேள்வி 1: ECR என்றால் என்ன?
பதில்: ECR என்பது மின்னணு சலான்-கம்-ரிட்டர்ன் (Electronic Challan-cum-Return) ஆகும். இது முதலாளிகள் தங்கள் ஊழியர்களின் சம்பளம், PF, EPS மற்றும் EDLI பங்களிப்புகள் குறித்த விவரங்களை EPFO-க்கு மாதந்தோறும் ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கும் ஒரு கட்டாய ஆவணமாகும்.
கேள்வி 2: புதிய ECR வசதி எப்போது முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது?
பதில்: செப்டம்பர் மாத சம்பளத்திற்கான ரிட்டர்ன் தாக்கல் முதல் இந்தப் புதிய வசதி நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.
கேள்வி 3: புதிய ECR-இன் முக்கிய நோக்கம் என்ன?
பதில்: ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்யும் முறையை எளிமையாக்குவது, ரிட்டர்ன் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் பணம் செலுத்துதலைப் பிரிப்பது, மற்றும் தவறான ECR-கள் சமர்ப்பிப்பதைத் தடுக்க கணினி மூலம் சரிபார்ப்பதை உறுதி செய்வது இதன் முக்கிய நோக்கங்களாகும்.
கேள்வி 4: EPF நிலுவைத் தொகையை தாமதமாக செலுத்தினால் என்ன ஆகும்?
பதில்: பிரிவு 7Q-இன் படி, நிலுவைத் தேதியில் இருந்து பணம் செலுத்தும் தேதி வரை முதலாளிகள் வட்டி செலுத்த வேண்டும். மேலும், பிரிவு 14B-இன் கீழ் அபராதம் விதிக்க EPFO-க்கு அதிகாரம் உள்ளது. புதிய ECR இந்த இரண்டையும் தானாகவே கணக்கிடும் வசதியைக் கொண்டுள்ளது.
