EPFO: விருப்ப ஓய்வு மற்றும் ஓய்வூதிய பலன்கள் குறித்த முக்கிய அப்டேட்

EPFO: இபிஎஃப்ஓ (EPFO) ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு மற்றும் விருப்ப ஓய்வு (VRS) விதிகள் குறித்த ஒரு முக்கிய அப்டேட்டைக் கொடுத்துள்ளது. அதன்படி, விருப்ப ஓய்வு பெற்ற அரசு அலுவலர் ஒருவருக்கு, தேவையான நடைமுறைகளை முடித்துவிட்டு, அவருடைய ஓய்வூதியப் பலன்களை விரைவாக வழங்க ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO)உத்தரவிட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), ஒரு மத்திய அரசு நிறுவனம். இதில் பணியாற்றும் பணியாளர்கள் மத்திய ஓய்வூதிய விதிகள், 1972-ஐ (CCS (Pension) Rules, 1972) பெரும்பாலும் பின்பற்றுகின்றனர். இந்த விதிகளே ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம், விருப்ப ஓய்வு மற்றும் சேவையிலிருந்து வெளியேறுதல் ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கின்றன. இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்..
1. சாதாரண ஓய்வு
EPFO ஊழியர்களுக்கு, மத்திய அரசு விதிகளின்படி, சாதாரண ஓய்வுக்கான வயது நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான மத்திய அரசுப் பணியாளர்களைப் போலவே, EPFO-விலும் ஊழியர்கள் 60 வயது பூர்த்தியானதும் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுகின்றனர். ஓய்வுக்குப் பின், அவர்கள் CCS Pension Rules, 1972 மற்றும் Central Government Employees Group Insurance Scheme திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை (Gratuity), விடுப்புக்கான பணமாக்குதல் (Leave Encashment) போன்ற அனைத்துப் பலன்களையும் பெறத் தகுதி பெறுகின்றனர்.
2. விருப்ப ஓய்வு (Voluntary Retirement Scheme - VRS)
ஒரு ஊழியர் 60 வயதை எட்டுவதற்கு முன்பே பணியிலிருந்து வெளியேற விரும்பினால், அவர் விருப்ப ஓய்வு திட்டத்தைப் பயன்படுத்தலாம். இதற்கான அடிப்படை விதிமுறைகள் என்னவென்றால், EPFO ஊழியர்களுக்கான VRS, பொதுவாக CCS Pension) Rules, 1972-ன் விதி 48 அல்லது 48A-ன் கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, விருப்ப ஓய்வு கோரும் ஊழியர், குறைந்தது 20 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த சேவையை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். சில குறிப்பிட்ட விதிகளின் கீழ் 15 ஆண்டுகள் சேவையும் அனுமதிக்கப்படலாம்.
விருப்ப ஓய்வு கோரி சமர்ப்பிக்கும் விண்ணப்பத்திற்கு, குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு, அதாவது 90 நாட்கள் முன்னறிவிப்புக் காலம் (Notice Period) இருக்க வேண்டும். VRS விண்ணப்பம், இந்த ஆவணத்தில் உள்ளது போல, Competent Authority ஆல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். இதன் ஒப்புதல் இல்லாமல் பணியை விட்டு விலக முடியாது.
VRS செயல்முறை மற்றும் பலன்கள்
ஊழியர் சமர்ப்பித்த விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டதாக Competent Authority உத்தரவு உறுதி செய்யும். அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில், ஊழியர் உடனடியாக அல்லது குறிப்பிட்ட தேதியில் பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார். இதில் இருக்கும் நிபந்தனை என்னவென்றால், விடுவிக்கப்படும் தேதியில் ஊழியர் மீது எந்தவொரு ஒழுங்கு நடவடிக்கையும் (Disciplinary Proceedings) அல்லது நிலுவைத் தொகையும் (Outstanding Dues) இல்லை என்பதை உறுதி செய்வது கட்டாயம். ஏதேனும் நிலுவையில் இருந்தால், அது தீர்க்கப்பட்ட பின்னரே பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவார்.
விருப்ப ஓய்வு பெற்ற ஊழியர், தன்னுடைய தகுதிவாய்ந்த சேவை ஆண்டுகளின் அடிப்படையில், முழுமையான ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை (Gratuity) மற்றும் பிற ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறத் தகுதியுடையவர் ஆவார். ஓய்வூதியம் மற்றும் அனைத்துப் பலன்களையும் கணக்கிட்டு, உரிய நிர்வாக நடைமுறைகள் (prescribed formalities) அனைத்தையும் முடித்த பிறகு, அவற்றைக் கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கையை Administration and Systems Division அல்லது சம்பந்தப்பட்ட கணக்குத் துறை எடுக்க வேண்டும்.
பணியாளர் விடுவிக்கப்பட்ட மற்றும் ஓய்வூதிய விவரங்கள் குறித்த முறையான தகவல்கள் HR-Soft போன்ற மனிதவள மேலாண்மை அமைப்புகளில் உடனடியாகப் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். இந்த விதிமுறைகளின் அடிப்படையிலேயே, விருப்ப ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு எந்த நடைமுறை சிக்கலும் இல்லாத நிலையில் விரைவாக ஓய்வூதிய பலன்களை விடுவிக்க வேண்டும் என இபிஎப்ஓ கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
