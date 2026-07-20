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EPFO KYC Update: பிஎஃப் கணக்கில் கேஒய்சி தகவல்களை ஆன்லைனில் புதுப்பிப்பது எப்படி?

EPFO KYC Update: பிஎப் கணக்கில் உங்களின் சுய விவரங்களை புதுப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஆன்லைனில் எளிமையாக செய்துவிட முடியும்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 20, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:03 PM IST
EPFO KYC Update: பிஎஃப் கணக்கில் கேஒய்சி தகவல்களை ஆன்லைனில் புதுப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: PF Account News latestSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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