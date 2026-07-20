/EPFO KYC Update: பிஎஃப் கணக்கில் கேஒய்சி தகவல்களை ஆன்லைனில் புதுப்பிப்பது எப்படி?

EPFO KYC Update: இந்தியாவில் மாதச் சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்களின் எதிர்காலப் பாதுகாப்பிற்கும் ஓய்வுகால சேமிப்பிற்கும் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் நீண்டகால முதலீட்டு அமைப்பாகச் செயல்படுகிறது. ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி இணைந்து மாதம் ரூ.15,000 வரை இருந்தால், அவர் இபிஎஃப் கணக்கைத் தொடங்கத் தகுதி பெறுகிறார். ஒருவேளை அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி ரூ.15,000-க்கும் அதிகமாக இருந்தால், விருப்ப வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தின் கீழ் கூடுதல் தொகையைச் சேமிக்கும் வாய்ப்பும் வழங்கப்படுகிறது.
நடப்பு நிதியாண்டிற்காக பிஎப் மற்றும் விபிஎப் பங்களிப்புகளுக்கு இபிஎப்ஓ பரிந்துரைத்த 8.25% வட்டி விகிதத்திற்கு நிதி அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த வட்டித் தொகையானது ஜூலை 15-க்குள் சந்தாதாரர்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதன் மூலம், இபிஎஃப் சந்தாதாரர்கள் தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாகத் தங்களது வைப்பு நிதிச் சேமிப்பிற்கு 8.25% வட்டியைப் பெறுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்க, கணக்கை வேறு நிறுவனத்திற்கு மாற்ற மற்றும் கிளைம்களைத் தீர்க்க ஆதார் இணைப்பும், கேஒய்சி புதுப்பித்தலும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த வங்கி கணக்கு விவரங்கள், பான் கார்டு மற்றும் ஆதார் ஆகியவை அவசியமாகும். வழக்கமாக நிறுவனங்களால் செய்யப்படும் ஆதார் இணைப்பை, சந்தாதாரர்கள் உமாங் செயலி மூலமாகவும் தாங்களே மேற்கொள்ளலாம்.
இபிஎஃப்ஓ-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள வாயிலாகக் கேஒய்சி தகவல்களை எளிய முறையில் புதுப்பிக்கலாம்:
அதிகாரப்பூர்வ இபிஎஃப்ஓ இணையதளத்தில் Log in, இடதுபுறம் உள்ள Profile Information பகுதிக்குச் செல்ல வேண்டும்.
அதில் PAN அல்லது Bank Account விவரங்கள் Not Available எனக் காட்டினால், அவற்றை உடனடியாகப் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
இதற்கு, முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள Manage தேர்வு செய்து அதில் KYC என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
வங்கி விவரங்களை இணைக்க: Bank விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்து, வங்கி கணக்கு எண் மற்றும் ஐஎப்எஸ்சி குறியீட்டைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். பின்னர் Verify IFSC என்பதைக் கிளிக் செய்து கிளை விவரங்களை உறுதிப்படுத்திய பிறகு, விதியை ஏற்றுக்கொண்டு Save செய்து, ஆதாரிற்கு வரும் ஒருமுறை கடவுச்சொல் மூலம் சரிபார்க்க வேண்டும்.
பான் கார்டு இணைக்க: PAN விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, 10 இலக்க பான் எண் மற்றும் கார்டில் உள்ளவாறு பெயரைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஒப்புதல் அளித்து Save கொடுத்த பின், ஆதார் OTP மூலம் சரிபார்க்க வேண்டும்.
ஒப்புதல் நடைமுறை: நீங்கள் சமர்ப்பித்த வங்கி விவரங்கள் முதலில் சம்பந்தப்பட்ட வங்கி கிளையால் சரிபார்க்கப்படும். அதன் பிறகு, Pending with Employer for Digital Signing என்ற நிலை தோன்றும். உங்கள் நிறுவனம் டிஜிட்டல் கையொப்பம் மூலம் ஒப்புதல் அளித்தவுடன் கேஒய்சி செயல்முறை நிறைவடையும். இதற்கு 7 முதல் 10 வேலைநாட்கள் ஆகலாம். தாமதமானால் நிறுவனத்தின் ஹெச்ஆர் துறையை தொடர்புகொள்ளலாம்.
கேஒய்சி செயல்முறை வெற்றிகரமாக முடிவடைந்த பிறகே, பிஎப் கணக்கிற்கு வாரிசுதாரரை ஆன்லைனில் நியமிக்க முடியும்.
* இணையதளத்தில் Manage தேர்வு செய்து, அதில் E Nomination பகுதிக்குச் செல்ல வேண்டும்.
* உங்கள் சுயவிவரத்தில் புகைப்படம் 100 kbக்கும் குறைவான அளவில் மற்றும் முகவரியைப் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
* அடுத்து, Add Family Details என்பதைக் கிளிக் செய்து, வாரிசுதாரரின் விவரங்கள் மற்றும் புகைப்படத்தைப் பதிவேற்ற வேண்டும்.
* பின்னர் E sign விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
* வாரிசுதாரரின் விவரங்களை உறுதிப்படுத்திய பின், ஆதார் எண் அல்லது விர்ச்சுவல் ஐடி அளித்து, ஆதாரிற்கு வரும் OTP மூலம் டிஜிட்டல் கையொப்பமிட வேண்டும்.