PF உறுப்பினர்களுக்கு புதிய விதிகள், பரவும் தவறான கூற்று: நன்மைகளே அதிகம்... விரிவாக விளக்கிய EPFO

EPFO Latest News: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் வசதிகளை அதிகரிக்க சமீபத்தில் பல வித மேம்படுத்தல்களை செய்துள்ளது. பணம் எடுக்கும் விதம், அளவு, வேலையை இழந்தபின் பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான கால அவகாசம், கணக்கு விவரங்களில் மாற்றம் செய்யும் முறை என கடந்த சில மாதங்களில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்திய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து தவறான மற்றும் உண்மைக்கு மாறான கூற்றுக்களை முன்வைக்கும் ஒரு சமூக ஊடக பதிவு சமீபத்தில் பரவி வருகிறது. இந்தப் பதிவு பணம் எடுக்கும் விதிகள், தகுதி அளவுகோல்கள் மற்றும் வருங்கால வைப்பு நிதி நிலுவைகளை அணுகுவது போன்ற முக்கிய அம்சங்களை தவறாக சித்தரிக்கிறது. இது உறுப்பினர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் விளக்கம்
“இந்தப் பதிவு பணம் எடுக்கும் விதிகள், தகுதி நிபந்தனைகள் மற்றும் உறுப்பினர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி நிலுவைகளை அணுகுவது தொடர்பான உண்மைகளைத் திரித்து, சந்தாதாரர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பரப்பப்படும் கூற்றுக்கள் உண்மைக்கு மாறானவை என்றும் மிகவும் தவறாக வழிநடத்தும் நோக்குடையவை என்றும் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது.” என்று தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் நன்மைகளுக்கான மாற்றங்கள்
இந்த சீர்திருத்தங்கள் அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் விரிவான ஆலோசனைகளுக்குப் பிறகு செயல்படுத்தப்பட்டன. இது EPFO சந்தாதாரர்களுக்கு அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை, வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நீண்டகால சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக செயல்படுத்தப்பட்டது என்று அமைச்சகம் மேலும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் நம்பகமான தகவலுக்கு தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் அல்லது EPFO வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ தகவல்தொடர்புகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகளை மட்டுமே உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பார்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
EPFO சீர்திருத்தங்களின் நன்மைகளை வலியுறுத்தி தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் கூறிய 5 விஷயங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்:
1) எளிமைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பணம் எடுக்கும் கட்டமைப்பு
முன்னர், EPFO விலிருந்து பகுதியளவு பணம் எடுக்கும் செயல்முறை 13 வெவ்வேறு வகையான விதிகளால் நிர்வகிக்கப்பட்டது, ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த தகுதி நிபந்தனைகளுடன், குழப்பம் மற்றும் அடிக்கடி கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு வழிவகுத்தது.
மேலும், பிஎஃப் தொகையை திரும்பப் பெறும் தகுதி காலங்கள் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன. இவை இப்போது ஒற்றை, ஒருங்கிணைந்த பணம் எடுக்கும் கட்டமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய விதிகளின் கீழ், பகுதியளவு தொகையை எடுக்கும் அனைத்து விதமான முறைகளும் 12 மாத சேவைக்குப் பிறகு அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இது அமைப்பைப் புரிந்துகொள்வதை எளிதாக்குகிறது மற்றும் செயல்முறைகளை உறுப்பினர்களுக்கு மேலும் அணுகக்கூடியதாக ஆக்குகிறது.
2) திரும்பப் பெறக்கூடிய தொகை அதிகரித்தது
முன்னதாக, EPF உறுப்பினர்கள் தங்கள் ஊழியர் பங்களிப்பு மற்றும் திரட்டப்பட்ட வட்டியை மட்டுமே திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்பட்டனர், பொதுவாக திரும்பப் பெறும் வகையைப் பொறுத்து 50% முதல் 100% வரை இது இருந்தது.
புதிய விதிகளின்படி, திரும்பப் பெறக்கூடிய தொகையில் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது, பணியாளர் பங்களிப்பு, நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு மற்றும் வட்டி உட்பட மொத்த தகுதியான நிலுவைத் தொகையில் 75% வரை உறுப்பினர்கள் திரும்பப் பெறலாம், இது அவசர அல்லது முக்கியமான வாழ்க்கைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யக் கிடைக்கும் நிதியை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
3) போதுமான ஓய்வூதிய நிதியை உறுதி செய்தல்
கடந்த காலங்களில் ஊழியர்கள் அடிக்கடி ப்ரீ வித்டிராயல் செய்ததால், பல தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வூதியத்தில் போதுமான நிதி இல்லாமல் போய்விட்டது. EPFO உறுப்பினர்களில் கிட்டத்தட்ட 50% பேரது கணக்குகளில் ₹20,000 க்கும் குறைவாகவும், 75% பேர் இறுதி தீர்வு நேரத்தில் ₹50,000 க்கும் குறைவாகவும் இருந்ததாக தரவு காட்டுகிறது.
இந்த குறைந்த நிலுவைகள் உறுப்பினர்கள் 8.25% இல் நீண்டகால கூட்டுத்தொகையின் நன்மைகளை அனுபவிப்பதைத் தடுத்தன. இதைத் தடுக்கவும், பணி ஓய்வின் போது நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், CBT இப்போது பங்களிப்பில் 25% கணக்கில் தக்கவைக்கப்பட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டுள்ளது. இது ஒரு மரியாதைக்குரிய ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்குவதை உறுதிசெய்கிறது மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வலையாக செயல்படுகிறது.
4) வேலையின்மை
வேலை இழப்பை எதிர்கொள்ளும் உறுப்பினர்களை ஆதரிப்பதற்காக, புதிய விதிகள் மொத்த PF இருப்பில் 75% (பணியாளர் மற்றும் முதலாளி பங்களிப்புகள் மற்றும் வட்டி உட்பட) உடனடியாக திரும்பப் பெற அனுமதிக்கின்றன. மீதமுள்ள 25% ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு திரும்பப் பெறலாம்.
கூடுதலாக, 55 வயதிற்குப் பிறகு ஓய்வு, நிரந்தர இயலாமை, பணிநீக்கம், தன்னார்வ ஓய்வூதியம் அல்லது இந்தியாவிலிருந்து நிரந்தர இடம்பெயர்வு போன்ற குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் முழுமையாக திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது.
5) ஓய்வூதிய உரிமையில் எந்த தாக்கமும் இல்லை
சீர்திருத்தங்கள் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் ஓய்வூதியத் தகுதியைப் பாதிக்காது. உறுப்பினர்கள் 10 வருட சேவையை முடிப்பதற்கு முன்பு எந்த நேரத்திலும் தங்கள் EPS தொகையை திரும்பப் பெறுவதற்கான தேர்வை செய்யலாம்.
இருப்பினும், அவ்வாறு செய்வது அவர்களை வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியப் பலன்களுக்குத் தகுதியற்றவர்களாக ஆக்குகிறது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், சுமார் 75% ஓய்வூதிய உறுப்பினர்கள் நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் தங்கள் ஓய்வூதிய பங்களிப்பைத் திரும்பப் பெறுகிறார்கள், இதனால் நீண்டகால சமூகப் பாதுகாப்பை இழக்கிறார்கள். மேலும், ஓய்வூதிய நிதி திரும்பப் பெறப்படாவிட்டால், உறுப்பினர் இறந்தால் பங்களிப்புகள் நிறுத்தப்பட்டதிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள் வரை உறுப்பினரின் குடும்பம் சலுகைகளுக்குத் தகுதியுடையதாக இருக்கும்.
இதைப் பாதுகாக்க, புதிய விதிகள் இப்போது 36 மாத வேலையின்மைக்குப் பிறகு (2 மாதங்களுக்குப் பதிலாக) மட்டுமே EPS ஓய்வூதியத் தொகையைத் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கின்றன. இதன் மூலம் தொடர்ச்சியான மெம்பர்ஷிப் மற்றும் நீண்டகால பாதுகாப்பு ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது.
கிட்டத்தட்ட ₹28 லட்சம் கோடி நிதியுடன், EPFO 30 கோடிக்கும் மேலான உறுப்பினர்களுக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்து வருகிறது. பாதுகாப்பான, வரி-திறனுள்ள வருமானம் மற்றும் வலுவான டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. இந்த சீர்திருத்தங்கள் நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்துதல், வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துதல் மற்றும் திறமையான, உறுப்பினர் மையப்படுத்தப்பட்ட சேவைகளை வழங்குவதற்கான அதன் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும்.
தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் அனைத்து உறுப்பினர்களையும் பங்குதாரர்களையும் அமைச்சகம் மற்றும் EPFO வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்தொடர்புகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகளை மட்டுமே நம்பியிருக்குமாறு வலியுறுத்தியுள்ளது.
