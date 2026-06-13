/EPF உறுப்பினர்களின் கணக்கில் வட்டித் தொகை எப்போது டெபாசிட் ஆகும்? முக்கிய அப்டேட் இதோ

EPFO Interest Rate: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இபிஎஃப் வட்டி எப்போது உறுப்பினர்களின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும் என்பது குறித்த ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம். 2025-26 நிதியாண்டிற்கான ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) தொகைக்கான வட்டி விகிதத்தை, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO மாற்றாமல் முன்னர் இருந்த 8.25 சதவிகிதத்திலேயே வைத்துள்ளது. தற்போது சந்தாதாரர்கள் தங்கள் கணக்குகளில் அந்த வருடாந்திர வட்டி வரவு வைக்கப்படுவதற்காக காத்திருக்கின்றனர்.
மார்ச் 2026-இல், EPFO-வின் மத்திய அறங்காவலர் வாரியம் (Central Board of Trustees - CBT), 2025-26 நிதியாண்டிற்கான EPF வைப்புகளுக்கு 8.25% வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தைப் பரிந்துரைத்தது. மார்ச் 2 அன்று தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பின்படி, அந்த நிதியாண்டிற்கான உறுப்பினர்களின் EPF சேமிப்புத் தொகையில் இந்த வட்டியைச் சேர்க்குமாறு CBT பரிந்துரைத்தது.
இருப்பினும், இந்திய அரசிடமிருந்து முறையான ஒப்புதல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு கிடைத்த பின்னரே வட்டித் தொகை வரவு வைக்கப்படுகிறது. இச்செயல்முறை பல நிலைகளைக் கொண்டிருப்பதால், வட்டி வரவு வைக்கப்படும் தேதி குறித்து இதுவரை எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
அரசு வட்டி விகிதத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்த பிறகு, உறுப்பினர்களின் கணக்குகளுக்குத் தொகையை மாற்றுவதற்கு முன்னதாக, லட்சக்கணக்கான சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளைச் சரிபார்த்து பதிவுகளைப் புதுப்பிக்கும் ஒரு பெரிய பணியை EPFO மேற்கொள்கிறது. இதன் விளைவாக, வட்டி விகிதம் அறிவிக்கப்படுவதற்கும், அத்தொகை உண்மையில் வரவு வைக்கப்படுவதற்கும் இடையே பொதுவாகச் சில மாதங்கள் இடைவெளி ஏற்படுகிறது.
இல்லை. கணக்குப் புத்தகத்தைப் புதுப்பிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும், சந்தாதாரர்களுக்குச் சேர வேண்டிய முழு வட்டியும் கிடைக்கும். EPF திட்டம், 1952-இன் பிரிவு 60-இன் கீழ், மாதாந்திர நிலுவைத் தொகையின் அடிப்படையில் வட்டி கணக்கிடப்பட்டு, ஆண்டுதோறும் கூட்டு வட்டியாகச் சேர்க்கப்படுகிறது. எனவே, கணக்குப் புத்தகத்தில் வட்டித் தொகையைப் பதிவு செய்வதில் ஏற்படும் நிர்வாக ரீதியான தாமதம், உறுப்பினர்களுக்குச் செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகையைக் குறைக்காது.
உறுப்பினர்கள் தங்கள் EPF இருப்பு மற்றும் வட்டி வரவு நிலையை பின்வரும் வழிகள் மூலம் சரிபார்க்கலாம்:
சந்தாதாரர்கள் தங்கள் பாஸ்புக்கில் (passbook) பின்வரும் சமீபத்திய பதிவைக் கவனிக்க வேண்டும்:
"Int. Updated up to 31/03/2026" (31/03/2026 வரை வட்டி புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது)
இது 2025-26 நிதியாண்டிற்கான வட்டி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதைக் குறிக்கிறது.
தானியங்கி தீர்வு (auto-settlement) கோரிக்கைகளுக்கான வரம்பு ஏற்கனவே ₹1 லட்சத்திலிருந்து ₹5 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய முறை காகிதப் பணிகளைக் குறைப்பதோடு, பலவிதமான பணம் எடுக்கும் நடைமுறைகளில் வேலையளிப்பவரின் (employer) தலையீடு தேவைப்படுவதையும் தவிர்க்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போதைக்கு, 8.25% EPF வட்டி வரவுக்காகக் காத்திருக்கும் சந்தாதாரர்கள் அரசின் அறிவிப்புக்காகக் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். இத்தொகை வரும் மாதங்களில் கணக்குகளில் தெரியத் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது.