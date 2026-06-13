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EPF உறுப்பினர்களின் கணக்கில் வட்டித் தொகை எப்போது டெபாசிட் ஆகும்? முக்கிய அப்டேட் இதோ

EPFO Interest Rate: அரசு வட்டி விகிதத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்த பிறகு, உறுப்பினர்களின் கணக்குகளுக்குத் தொகையை மாற்றுவதற்கு முன்னதாக, லட்சக்கணக்கான சந்தாதாரர்களின் கணக்குகளைச் சரிபார்த்து பதிவுகளைப் புதுப்பிக்கும் ஒரு பெரிய பணியை EPFO ​​மேற்கொள்கிறது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:03 PM IST
EPF உறுப்பினர்களின் கணக்கில் வட்டித் தொகை எப்போது டெபாசிட் ஆகும்? முக்கிய அப்டேட் இதோ
Image Credit: EPFO Latest News (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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