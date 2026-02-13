English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  EPFO : பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்போர் கவனத்திற்கு! EPFO வெளியிட்ட 10 புதிய அறிவுறுத்தல்கள் - முழு விவரம்!

EPFO : பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்போர் கவனத்திற்கு! EPFO வெளியிட்ட 10 புதிய அறிவுறுத்தல்கள் - முழு விவரம்!

EPFO : பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவரா நீங்கள்? EPFO வெளியிட்டுள்ள 10 புதிய விதிமுறைகள் இதோ. UAN ஆக்டிவேஷன் முதல் E-Nomination வரை நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை குறித்து விரிவாகத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 13, 2026, 04:26 PM IST
  • புதிதாக வேலைக்கு சேர்ந்திருப்பவரா?
  • உடனே பிஎப் கணக்கு ஓபன் செய்யவும்
  • இபிஎப்ஓ கொடுத்த 10 அறிவுறுத்தல்

EPFO : பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்போர் கவனத்திற்கு! EPFO வெளியிட்ட 10 புதிய அறிவுறுத்தல்கள் - முழு விவரம்!

EPFO : இபிஎப்ஓ புதிதாக வேலைக்கு சேருபவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), ஊழியர்கள் தங்கள் பிஎப் கணக்கைப் பாதுகாப்பாகவும், எளிமையாகவும் கையாளுவதற்கு ஊழியர்களுக்கு கொடுத்துள்ள 10 முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

நிறுவனத்தின் தகுதியைச் சரிபார்த்தல்: நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் பணியில் சேரும்போது, அந்த நிறுவனம் பிஎஃப் (PF) சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை முதலில் உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.

படிவம் 11 (Form 11) சமர்ப்பித்தல்: பணியில் சேர்ந்தவுடன் படிவம் 11-ஐ முறையாக நிரப்ப வேண்டும். இதில் உங்கள் பெயர், வங்கி விவரங்கள் மற்றும் ஆதார் எண் ஆகியவை ஆவணங்களில் உள்ளது போலவே துல்லியமாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும்.

UAN ஆக்டிவேஷன்: உங்கள் பிஎஃப் கணக்கிற்கான UAN (Universal Account Number) எண்ணை உடனடியாக ஆக்டிவேட் செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் பிஎஃப்-ன் ஆன்லைன் சேவைகளைப் பெற முடியும்.

KYC விவரங்களை இணைத்தல்: உங்கள் UAN கணக்கில் ஆதார், பான் (PAN), வங்கி கணக்கு மற்றும் மொபைல் எண் ஆகியவற்றை இணைத்து, உங்கள் நிறுவனம் மூலம் அதைச் சரிபார்க்க (Seeding) வேண்டும்.

சரியான விவரங்கள்: UAN கணக்கில் உள்ள உங்கள் பெயர், தந்தை பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் பாலினம் ஆகியவை உங்கள் அடையாள ஆவணங்களுடன் (ஆதார் போன்றவை) சரியாகப் பொருந்துகிறதா எனச் சரிபார்க்கவும். பிழைகள் ஏதேனும் இருந்தால் நீங்கள் பிஎப் பணம் எடுக்க விண்ணப்பிக்கும்போது சிக்கல்களை சந்திப்பீர்கள்.

பிஎப் சந்தாவைத் தொடர்ந்து கண்காணித்தல்: ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் சம்பளத்தில் பிடிக்கப்படும் பிஎஃப் தொகை மற்றும் நிறுவனம் செலுத்தும் பங்கு ஆகியவை உங்கள் கணக்கில் சரியாகச் சேருகிறதா என்பதைப் பாஸ்புக் மூலம் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். யுஏஎன் மற்றும் பாஸ்வேர்டு மூலம் லாகின் செய்து உங்கள் பாஸ்புக்கை மாதம் ஒருமுறையாவது பார்க்கவும். 

வேலை மாறும்போது கணக்கை மாற்றுதல்: நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு வேலைக்கு மாறும்போது, உங்கள் பழைய பிஎஃப் மற்றும் பென்ஷன் கணக்கை புதிய கணக்கிற்கு மாற்ற (Transfer) வேண்டும். இது மிகவும் ஈஸி. பழைய ஓனர் அனுமதி இல்லாமலேயே நீங்கள் இந்த  கணக்கை மாற்றிக்  கொள்ள முடியும். இதற்கான தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை இபிஎப்ஓ யூடியூப்பில் உள்ளது.

வாரிசு நியமனம் (E-Nomination): உங்கள் பிஎஃப் கணக்கிற்கு E-Nomination நியமனம் செய்வது மிக அவசியம். இது உங்கள் குடும்பத்திற்கான சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும். தந்தை, தாய் அல்லது மனைவி என யாரோ ஒருவரை வாரிசாக நியமனம் செய்து கொள்ளலாம்.

ரகசியத்தைக் காத்தல்: உங்கள் லாகின் பாஸ்வேர்ட் மற்றும் மொபைலுக்கு வரும் OTP எண்களை யாரிடமும் பகிரக் கூடாது. அதேபோல் பிஎஃப் பணத்திற்காகப் போலி இணையதளங்களை நம்பி ஏமாறக் கூடாது.

முன்பணம் எடுப்பதில் கட்டுப்பாடு: பிஎப் தொகையை ஒரு சேமிப்பு கணக்காகக் கருதாமல், உங்கள் ஓய்வுக்கால நிதியாகக் கருத வேண்டும். எனவே, மிக அவசியமான மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட காரணங்களுக்கு மட்டுமே பிஎஃப் முன்பணம் (Advance) எடுக்க வேண்டும். தவறான காரணங்களுக்கு பிஎப் முன்பணம் எடுப்பதை தவிர்க்குமாறு ஏற்கனவே இபிஎப்ஓ கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.  பிஎப் மூலம் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் மூலம் ஓய்வூதிய காலத்தை ஊழியர்கள் நிம்மதியாக செலவழிக்கலாம்.

