EPFO : அதிக ஓய்வூதியம் - இபிஎப்ஓ வெளியிட்ட முக்கிய விளக்கம்

EPFO Latest Update: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) 1995-ன் கீழ் அதிகரித்த ஓய்வூதியங்களைப் பெறுவதற்கு அதிக பங்களிப்புகளைக் கோரும் கிட்டத்தட்ட 99 சதவீத விண்ணப்பங்களை பரிசீலித்துள்ளதாக திங்கட்கிழமை நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே, மக்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், நவம்பர் 4, 2022 அன்று உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பில் வழங்கப்பட்ட வழிமுறைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் செயல்படுத்த EPFO நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகக் கூறினார்.
இபிஎப்ஓ லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
ஜூலை 11, 2023 காலக்கெடுவிற்குள் மொத்தம் 17.49 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் வெற்றிகரமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டன, அவற்றில் சுமார் 15.24 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் முதலாளிகளால் ஜனவரி 31, 2025-க்குள் EPFO-க்கு அனுப்பப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.நவம்பர் 24, 2025 நிலவரப்படி, EPFO-வால் பெறப்பட்ட கிட்டத்தட்ட அனைத்து விண்ணப்பங்களும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுவிட்டன என்று கரண்ட்லஜே சபையில் தெரிவித்தார். 4,27,308 கோரிக்கை கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும், 34,060 வழக்குகள் பின்னர் தகுதியற்றவை எனக் கண்டறியப்பட்டதாகவும், முக்கியமாக கோரிக்கைத் தொகையை அனுப்பாததால் ஏற்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.
அதிக ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்கள்
விண்ணப்பதாரர்களில், சுமார் 2,33,303 பேர் கோரிக்கைத் தொகையை டெபாசிட் செய்துள்ளனர் அல்லது ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர். அவர்களில், 96,274 பேர் இன்னும் பணியில் உள்ளனர், 1,37,029 பேர் ஏற்கனவே ஓய்வு பெற்றுள்ளனர். ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு, சுமார் 1,24,457 விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு ஆணைகள் (PPO-கள்) வழங்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் 12,572 PPO-கள் இறுதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன என வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே கூறினார். EPS -ன் பத்தி 12ன் கீழ் விகிதாசார கணக்கீடு ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அதிக சம்பளம் பெறுபவர்களை சமமாக நடத்துகிறது என்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு
EPS 1995 என்பது ஒரு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய நிதி கார்பஸ் என்பது முதலாளிகளின் ஊதியத்தில் 8.33 சதவீத பங்களிப்புகளையும், மத்திய அரசால் ஊதியத்தில் 1.16 சதவீத பங்களிப்புகளையும், மாதத்திற்கு ரூ.15,000 வரையையும் உள்ளடக்கியது. திட்டத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து சலுகைகளும் இந்த திரட்டல்களிலிருந்து செலுத்தப்படுகின்றன, அவை ஆண்டுதோறும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.
மார்ச் 31, 2019 மதிப்பீடு ஒரு கணக்கீட்டு பற்றாக்குறையைக் காட்டியது. ஓய்வூதியதாரர்களை ஆதரிப்பதற்காக, அரசாங்கம் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 வழங்குகிறது, இது ஊதியத்தில் 1.16 சதவீத வருடாந்திர பட்ஜெட் பங்களிப்போடு கூடுதலாக உள்ளது. இது தொடர்பாக மத்திய அரசின் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்திய இணையமைச்சர் கரண்ட்லஜே, “மத்திய அரசு EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் தொழிலாளர்களுக்கு அதிகபட்ச சலுகைகளை உறுதி செய்வதில் உறுதியாக உள்ளது” என்றார்.
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (டிஎல்சி) வழங்கும் இயக்கம் 4.0 சாதனை படைத்துள்ளதாகவும், 1.54 கோடி டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை 2025 நவம்பர் 1 முதல் 30 வரை டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் இயக்கம் 4.0-ஐ வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளது. குறிப்பாக மிக மூத்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பப்பதை எளிதாக்குவதற்காக தொடங்கப்பட்ட இந்த முயற்சி, புதுமையான தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பரவலான ஒத்துழைப்பைப் பயன்படுத்தி குறிப்பிடத்தக்க சாதனையைப் படைத்துள்ளது.
இது 1.54 கோடி டிஜிட்டல் ஆயுள்சான்றிதழ்களை உருவாக்கியது. 91 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்றிதழ்கள், சுமார் 60% , முக அங்கீகார தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டன. டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்றிதழ் 3.0 இயக்கத்தை விட இது 230 மடங்கு அதிகமாகும். இந்தப் புரட்சிகரமான தொழில்நுட்பம் மங்கலான கைரேகைகளைக் கொண்ட வயதான ஓய்வூதியதாரர்கள், போக்குவரத்து சவால்களை எதிர்கொள்ளும் மாற்றுத்திறனாளிகள், கிராமப்புற மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருந்தது.
தமிழ்நாடு: 12.64 லட்சம் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்களை உருவாக்கியது.
மகாராஷ்டிரா: பொது விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள் மூலம் 21.87 லட்சம் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்களை எட்டியது.
உத்தரபிரதேசம்: 12.79 லட்சம் டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்றிதழ்களை உருவாக்கியது.
மேற்கு வங்கம்: 10.91 லட்சம் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்தது.
ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறையின் மூத்த அதிகாரிகள் 17 மாநிலங்களில் கள ஆய்வுகளை மேற்கொண்டனர். 5 மெகா முகாம்களில், அதாவது, தில்லியில் 3, அகமதாபாதில் 1, சென்னையில் 1 கலந்து கொண்டு இத்திட்டம் சீராக செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்தனர்.
