இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்! படிவம் 15G, 15H இனி கிடையாது - Form 121 தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

EPFO : வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனமான EPFO, தனது சந்தாதாரர்களுக்கு மிக முக்கியமான மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2025-ன் கீழ், வரி விலக்கு பெறுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த பழைய படிவங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. இதுவரை நாம் பயன்படுத்தி வந்த Form 15G மற்றும் Form 15H ஆகியவற்றுக்குப் பதிலாக, இனி Form 121 என்ற புதிய ஒற்றைப் படிவத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று EPFO தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழுமையான தகவல்கள் மற்றும் விதிகளை இந்தப் பதிவில் விரிவாகக் காண்போம்.
ஏன் இந்த மாற்றம்?
இந்தியாவில் 1961 ஆம் ஆண்டு வருமான வரிச் சட்டத்திற்குப் பதிலாக, புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2025 அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதன்காரணமாக, வருமான வரிப் பிடித்தம் (TDS) இல்லாமல் பணத்தைப் பெறுவதற்கு வழங்கப்பட்டு வந்த சுய-பிரகடனப் படிவங்கள் (Self-declaration forms) முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பழைய முறையில் 60 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு ஒரு படிவமும், மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு படிவமும் இருந்தது. ஆனால், இனி அனைவருக்கும் பொதுவான ஒரு 'ஒருங்கிணைந்த படிவம்' (Consolidated Form) நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Form 121 என்றால் என்ன?
Form 121 என்பது ஒரு வரி செலுத்துவோர், தனது அந்த நிதியாண்டுக்கான மொத்த வருமானம் வரி விதிக்கப்பட வேண்டிய வரம்பிற்குள் வரவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு சுய-பிரகடனப் படிவமாகும். இதனை EPFO, வங்கிகள் அல்லது நிதி நிறுவனங்களில் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம், உங்கள் பிஎஃப் (PF) பணம் அல்லது வட்டி வருவாயில் இருந்து வரி பிடிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்கலாம்.
யாரெல்லாம் Form 121ஐ சமர்ப்பிக்கலாம்?
புதிய விதிகளின்படி, பின்வருபவர்கள் இந்த படிவத்தைப் பயன்படுத்த தகுதியுடையவர்கள்:
இந்தியாவில் வசிக்கும் தனிநபர்கள்: 60 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் மற்றும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் என இரு தரப்பினரும் இனி இந்தப் படிவத்தையே பயன்படுத்த வேண்டும்.
இந்து கூட்டு குடும்பங்கள்: இவர்களும் வரி விலக்கு கோரி இந்தப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
வரிப் பொறுப்பு இல்லாதவர்கள்: அந்த நிதியாண்டில் உங்களின் மொத்த வரிப் பொறுப்பு (Tax Liability) 'பூஜ்ஜியம்' (Nil) என்று இருந்தால் மட்டுமே இந்தப் படிவம் செல்லுபடியாகும்.
யாரெல்லாம் சமர்ப்பிக்க முடியாது?
நிறுவனங்கள் : கம்பெனிகள் அல்லது நிறுவனங்கள் Form 121-ஐப் பயன்படுத்த முடியாது.
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள்: இந்தியாவில் வசிக்காத தனிநபர்கள் (NRI) இந்தப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கத் தகுதியற்றவர்கள்.
பழைய படிவங்களை (15G/15H) ஏற்கனவே கொடுத்துவிட்டீர்களா?
ஏப்ரல் 1, 2026க்குப் பிறகு நீங்கள் தவறுதலாக பழைய Form 15G அல்லது 15H-ஐச் சமர்ப்பித்திருந்தால், உங்கள் கிளைம்கள் நிராகரிக்கப்படாது. இருப்பினும், EPFO அதிகாரிகள் உங்களைத் தொடர்பு கொண்டு புதிய Form 121ஐ மீண்டும் சமர்ப்பிக்குமாறு கோருவார்கள். எனவே, காலதாமதத்தைத் தவிர்க்க இப்போதே புதிய படிவத்தைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.
புதிய Smart Form 121-ன் சிறப்பம்சங்கள்
இந்த புதிய படிவம் பயனர்களின் வசதிக்காகப் பல நவீனத் தொழில்நுட்பங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது:
தானாகப் பூர்த்தியாகும் விவரங்கள்: உங்கள் புரோஃபைலில் உள்ள விவரங்கள் தானாகவே படிவத்தில் நிரப்பப்படும்.
உடனடி சரிபார்ப்பு: படிவத்தை நிரப்பும்போது தவறுகள் இருந்தால் உடனுக்குடன் சுட்டிக்காட்டும்.
எளிதான தேர்வுகள்: முகவரி மற்றும் விவரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க 'டிராப்-டவுன்' மெனுக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஸ்மார்ட் வெரிஃபிகேஷன்: செக் பாக்ஸ் முறையிலான எளிமையான சரிபார்ப்பு முறை இதில் உள்ளது.
Unique Identification Number என்றால் என்ன?
நீங்கள் Form 121ஐச் சமர்ப்பித்தவுடன், அதனைப் பெற்றுக்கொள்ளும் அதிகார அமைப்பு, உதாரணமாக EPFO மண்டல அலுவலகம், அந்தப் படிவத்திற்கு ஒரு தனித்துவமான அடையாள எண்ணை வழங்கும். இதில் வரி ஆண்டு மற்றும் உங்கள் விவரங்கள் அடங்கியிருக்கும். இது எதிர்கால வரி ஆய்வுகளுக்குப் பயன்படும். EPF பணத்தை எடுக்கும்போது அல்லது வட்டி வருமானம் பெறும்போது அனாவசியமாக வரிப் பிடிக்கப்படுவதைத் தவிர்க்க, சரியான நேரத்தில் Form 121-ஐச் சமர்ப்பிப்பது அவசியம். நீங்கள் 60 வயதுக்குக் கீழ் இருந்தாலும் சரி, மேல் இருந்தாலும் சரி, இனி உங்கள் ஒரே தீர்வு Form 121 மட்டுமே.
