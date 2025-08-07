English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO : இனி இது கட்டாயம், பிஎப் யுஏஎன் ஆக்டிவேஷனில் வந்த மாற்றம்

EPFO : இபிஎப்ஓ அமைப்பு ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்புநிதி கணக்கில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 7, 2025, 02:34 PM IST
  • இபிஎப்ஓ சேவையில் வந்த மாற்றம்
  • பிஎப் உள்ளவர்கள் தெரிந்து கொள்ளவும்
  • முக அங்கீகாரம் இனி கட்டாயம் என அறிவிப்பு

EPFO : ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), டிஜிட்டல் சேவைகளை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒரு முக்கியமான மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 1, 2025 முதல், ஊழியர்கள் தங்கள் யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பர் (UAN) எண்ணை உருவாக்குவதற்கும், செயல்படுத்துவதற்கும் ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகார தொழில்நுட்பம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய வசதி, ஊழியர்களுக்கு எளிதாகவும், விரைவாகவும் சேவைகளை வழங்க உதவுகிறது.

இந்த மாற்றமானது, ஜூலை 30, 2025 அன்று வெளியான அதிகாரப்பூர்வ சுற்றறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டது. சர்வதேச தொழிலாளர்கள், நேபாளம் மற்றும் பூடான் ஆகிய நாடுகளின் குடிமக்கள் தவிர, மற்றவர்களுக்கு இந்த புதிய முறை அமலுக்கு வந்துள்ளது.

என்னென்ன புதிய சேவைகள்?

இபிஎஃப்ஓ-வின் இந்த புதிய விதிமுறை UMANG செயலியில் மூன்று முக்கிய சேவைகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது:

புதிய யுஏஎன் ஒதுக்கீடு மற்றும் செயல்படுத்துதல்: யுஏஎன் இல்லாதவர்கள் இதை பயன்படுத்தலாம்.

* ஏற்கனவே உள்ள யுஏஎன்-ஐ செயல்படுத்துதல்: யுஏஎன் உள்ளவர்கள், ஆனால் அதை இன்னும் செயல்படுத்தாதவர்கள் இதை பயன்படுத்தலாம்.

* செயல்படுத்தப்பட்ட யுஏஎன்-களுக்கான முக அங்கீகாரம்: ஆதார் விவரங்களை சரிபார்த்து, இபிஎஃப்ஓ பதிவுகளை புதுப்பிக்க இது உதவுகிறது.

யுஏஎன்-ஐ உருவாக்குவது அல்லது செயல்படுத்துவது எப்படி?

புதிய யுஏஎன் உருவாக்க:

* UMANG செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து திறக்கவும்.

* "UAN Allotment and Activation" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

* உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.

* முக அங்கீகாரத்திற்கு தேவையான "Aadhaar Face RD App" செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

* முக அங்கீகாரத்தை வெற்றிகரமாக முடித்த பிறகு, உங்களது புதிய யுஏஎன் எண் எஸ்எம்எஸ் மூலம் அனுப்பப்படும்.

ஏற்கனவே உள்ள யுஏஎன்-ஐ செயல்படுத்த:

* UMANG செயலியில் "UAN Activation" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

* உங்கள் யுஏஎன், ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.

* முக அங்கீகாரத்தை முடித்த பிறகு, தற்காலிக கடவுச்சொல் எஸ்எம்எஸ் மூலம் அனுப்பப்படும். உங்கள் யுஏஎன் செயல்படுத்தப்படும்.

இந்த புதிய முறையின் நன்மைகள்:

* வேகமான செயல்முறை: இந்த புதிய முறை மூலம், ஊழியர்கள் முதலாளியை அணுகாமலேயே நேரடியாக யுஏஎன்-ஐ உருவாக்கலாம் மற்றும் செயல்படுத்தலாம்.

* அதிக பாதுகாப்பு: ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது.

* உடனடி அணுகல்: யுஏஎன் உருவாக்கப்பட்டவுடன், பாஸ்புக் பார்ப்பது, KYC புதுப்பித்தல் மற்றும் கிளைம் சமர்ப்பிப்பு போன்ற இபிஎஃப்ஓ சேவைகளை உடனடியாகப் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த டிஜிட்டல் மாற்றம், இபிஎஃப்ஓ சேவைகளை மிகவும் எளிமையானதாகவும், திறமையானதாகவும் மாற்றும் ஒரு முக்கியமான படியாகும். ஏதேனும் தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால், UMANG App உதவி மையம் அல்லது இபிஎஃப்ஓ வாடிக்கையாளர் சேவையை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

EPFOUAN Aadhaarface authenticationPF Latest Newscentral government

