EPFO Merger: வேலை மாற்றும்போது இபிஎஃப் கணக்குகளை ஒன்றாக இணைப்பது எப்படி?

EPFO Account Merger: இபிஎஃப் கணக்குகளை இணைக்க வேண்டுமா? இதை எப்படி செய்வது? முழுமையான செயல்முறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 14, 2026, 04:59 PM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல்.
  • இபிஎஃப் கணக்குகளை ஆன்லைனில் இணைப்பதற்கான எளிய வழி என்ன?
  • இபிஎஃப் கணக்குகளை இணைப்பதற்கான முக்கியம் என்ன?

EPFO Account Merger: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். வேலைகளை மாற்றும்போது இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் செய்ய வேண்டிய சில முக்கிய பணிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

இன்றைய காலகட்டத்தில் பல ஊழியர்கள் அடிக்கடி தங்கள் வேலையை மாற்றுகிறார்கள். வேலை மாறும் போது பெரும்பாலும் பலர் தங்களிடம் பல PF கணக்குகள் இருப்பது போல் உணர்கிறீர்கள். முந்தைய நிறுவனத்திலிருந்து விலகும்போது, ​​பலர் தங்கள் PF இருப்பை மாற்றிக்கொள்ள மறந்துவிடுகிறார்கள். இது பிற்காலத்தில் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்க முயற்சிக்கும்போது பெரும் சிரமங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆகையால் வேலைகளை மாற்றும்போது செய்ய வேண்டியவை பற்றிய புரிதல் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

எளிதான EPF செயல்முறைகள்

பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO ​​தற்போது இபிஎஃப் தொகையை மாற்றும் செயல்முறையை மிகவும் எளிமையாக்கியுள்ளது. ஒரு உறுப்பினர் – ஒரு EPF கணக்கு (One Member – One EPF Account) என்ற வசதியின் மூலம், உங்கள் பழைய PF கணக்குகள் அனைத்தையும், உங்கள் தற்போதைய கணக்குடன் உங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே எளிதாக இணைத்துக்கொள்ளலாம்.

EPF Merger: இபிஎஃப் கணக்குகளை ஆன்லைனில் இணைப்பதற்கான எளிய வழி

வேலையை விட்டு மாறும்போது, பழைய மற்றும் புதிய கணக்குகளை எப்படி ஒன்றாக சேர்ப்பது என்பதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:

- முதலில் போர்ட்டலில் லாக் இன் செய்ய வேண்டும்: EPFO ​​உறுப்பினர் சேவை போர்ட்டலுக்குச் சென்று, உங்கள் UAN மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்யவும்.

- டிரான்ஸ்ஃபர் கோரிக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: லாக் இன் செய்த பிறகு, பக்கத்தின் மேற்புறத்தில் உள்ள மெனுவில் இருக்கும் 'Online Services' டேபில் கிளிக் செய்து, 'One Member – One EPF Account (Transfer Request)' என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- விவரங்களை செக் செய்யவும்: உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் உங்கள் தற்போதைய EPF கணக்கின் விவரங்கள், அதாவது நிதி மாற்றப்படவுள்ள புதிய கணக்கின் விவரங்கள் திரையில் காட்டப்படும்.

- முந்தைய விவரங்களை உள்ளிடவும்: இப்போது, ​​ Step 1 பகுதியில், உங்கள் பழைய உறுப்பினர் அடையாள எண் அல்லது முந்தைய UAN எண்ணை உள்ளிட்டு, Get Details என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் பழைய கணக்கின் விவரங்கள் கீழே தோன்றும்.

- OTP வெரிஃபிகேஷன்: அதன் பிறகு Get OTP என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். அதைத் தொடர்ந்து உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஒரு OTP வரும். அந்த OTP-ஐ உள்ளிட்டு, Submit சமர்ப்பி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- நிறுவனத்தின் ஒப்புதல்: இப்போது உங்கள் கோரிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுவிடும். இதைத் தொடர்ந்து, உங்கள் தற்போதைய நிறுவனத்தினர் (Employer) போர்ட்டலில் இந்தக் கோரிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்.

- இணைக்கும் செயல்முறை: உங்கள் நிறுவனம் ஒப்புதல் அளித்தவுடன், EPFO ​​உங்கள் கோரிக்கையைச் செயலாக்கும். சில நாட்களில், உங்கள் பழைய கணக்கின் இருப்புத் தொகை உங்கள் புதிய கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுவிடும்.

EPF Accounts: இபிஎஃப் கணக்குகளை இணைப்பதற்கான முக்கியம் என்ன?

இபிஎஃப்ஓ மூலம் நடத்தப்படும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டமான (Employee Pension Scheme) இபிஎஸ் மூலம் ஓய்வூதியம் பெற ஊழியர்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவை காலம் அவசியமாகும். ஒருவர் அடிக்கடி வேலைகளை மாற்றும்போது, இபிஎஃப் கணக்குகள் இணைக்கப்பட்டால் மட்டுமே இந்தக் கால அளவுக்கான நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

ஒரு பழைய கணக்கு செயலற்ற கணக்காக, அதாவது டார்மண்ட் கணக்காக (Dormant Account) மாறிவிட்டால், பிற்காலத்தில் அதிலிருந்து பணத்தைப் பெறவோ அல்லது அதற்கான க்ளெய்ம்களை சமர்ப்பிக்கவோ முயற்சிக்கும்போது ஊழியர்கள் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். ஊழியர் பணி ஓய்வு பெறும்போதோ அல்லது அவருக்கு பணத்திற்கான தேவை ஏற்படும்போதோ, ஒரே ஒருங்கிணைந்த கணக்கை வைத்திருப்பது, பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறையை மிகவும் எளிதாக்குகிறது.

மேலும் படிக்க | EPFO மாஸ் அறிவிப்பு: செயல்படாத PF கணக்கில் உள்ள பணம் நேராக உங்கள் வங்கிக்கணக்கிற்கு வரும்

மேலும் படிக்க | EPFO, SSY, SCSS, PPF, FD: பல திட்டங்கள் இருந்தாலும், வட்டி விகிதத்தில் பாஸ் இதுதான்...காரணம் இதோ!!

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

