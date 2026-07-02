/EPFO New EPS 2026: EPS 95-க்கு பதில் இனி புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்! ஊழியர்களுக்கு எவை மாறும்? எவை மாறாது?

EPFO New EPS 2026: ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் மத்திய அரசு மிகப்பெரிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவந்துள்ளது.
முக்கிய அம்சங்கள்:
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் வரும் கோடிக்கணக்கான சம்பளம் பெறும் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி கிடைத்துள்ளது. 'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020'-இன் கீழ், 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டம், 2026'-ஐ அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய திட்டம், பல தசாப்தங்களாக நடைமுறையில் இருந்த 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டம், 1952'-க்கு மாற்றாக அமையும்.
'ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS), 2026', கடந்த மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலான காலத்தில் ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் மிகப்பெரிய சட்டரீதியான மாற்றமாக மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய திட்டம், முக்கியமாக இரண்டு திட்டங்களில் மாற்றங்களை செய்யும்:
இது 'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம் (Code on Social Security), 2020'-இன் கீழ் நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
தற்போது செய்யப்பட்டுள்ள இந்த புதிய மாற்றம் நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள், பிஎஃப் (PF) அறக்கட்டளைகளின் இயக்கம் மற்றும் அவசர காலங்களில் வழங்கப்படும் அரசு நிவாரண நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இருப்பினும், இபிஎஃப்ஓ (EPFO) உறுப்பினர்களுக்கு இதனால் பாதிப்புகள் இருக்காது. ஏனெனில், அவர்களின் கணக்குகள் அல்லது திரட்டப்பட்ட சேமிப்புத் தொகையில் எந்தவிதமான பாதகமான பாதிப்பும் ஏற்படாது.
இபிஎஃப்ஓ-வின் சட்டக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது, டிஜிட்டல் செயல்முறைகளை முழுமையாகச் செயல்படுத்துவது மற்றும் தனியார் இபிஎஃப் அறக்கட்டளைகளுக்கு முன்னெப்போதையும் விடக் கடுமையான நிர்வாக விதிமுறைகளை அமல்படுத்துவது ஆகியவை இந்த புதிய கட்டமைப்பின் முக்கிய நோக்கங்களாகும்.
தற்போதைய புதிய விதிகளின் கீழ் எவை மாறியுள்ளன, எவை மாறாமல் உள்ளன? முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
இதுவரை, EPF திட்டமானது 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் இதர விதிகள் சட்டம், 1952'-ன் கீழ் செயல்பட்டு வந்தது. தற்போது இது அதிகாரப்பூர்வமாக 'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020'-ன் ஒரு பகுதியாக மாறியுள்ளது. இந்த மாற்றம் ஏற்கனவே உள்ள உறுப்பினர்களின் கணக்குகள், இருப்புத் தொகைகள் அல்லது சலுகைகள் எதையும் பாதிக்காது. அவை அனைத்தும் எந்த வித தடையுமின்றி தொடர்ந்து செயல்படும்.
இது அரசுக்கு சாதகமான ஒரு மாற்றமாக பார்க்கப்படுகின்றது. பெருந்தொற்று, தேசிய பேரிடர் அல்லது அவசர நிலை ஏற்படும்போது, EPF பங்களிப்புகளைத் தற்காலிகமாகக் குறைப்பதற்கோ அல்லது மூன்று மாதங்கள் வரை ஒத்திவைப்பதற்கோ மத்திய அரசுக்கு இப்போது அதிகாரம் உள்ளது. இத்தகைய ஏற்பாடு நெருக்கடியான காலங்களில் நிறுவனங்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் நிவாரணம் அளிப்பதற்காக கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இது இத்திட்டத்தின் நிரந்தரக் கட்டமைப்பை மாற்றியமைக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சொந்தமாக EPF அறக்கட்டளைகளை நிர்வகிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு விதிகள் கணிசமாகத் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. புதிய விதிமுறைகளின் கீழ், அறங்காவலர்களின் தகுதிகள், வழக்கமான கூட்டங்கள், மின்னணு கணக்கு பராமரிப்பு, வருடாந்திர தணிக்கை, டீமேட் (demat) வடிவிலான முதலீடுகள் மற்றும் ஆன்லைன் மூலம் தகவல்களை வெளியிடுதல் ஆகியவை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் அலட்சியம் காட்டினால் கடுமையான அபராதம் விதிக்கப்படக்கூடும்.
புதிய திட்டம், ஆன்லைன் மூலம் வருமான விவரங்களைச் சமர்ப்பித்தல் (return filing), மின்னணு முறையில் பதிவுகளைப் பராமரித்தல், டிஜிட்டல் முறையிலான உறுப்பினர் கணக்குகள், ஆன்லைனில் க்ளெய்ம்களை சமர்ப்பித்தல், மின்னணு வருடாந்திர அறிக்கைகள் மற்றும் டிஜிட்டல் சரிபார்ப்பு ஆகியவற்றைச் சட்டப்பூர்வமாகக் கட்டாயமாக்கியுள்ளதுடன், அவற்றை வலுப்படுத்தவும் செய்கிறது.
EPF திட்டத்தில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், சில அம்சங்கள் மாற்றமின்றி அப்படியே தொடர்கின்றன. அவை பின்வருமாறு:
ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளத்திலிருந்து PF-க்காகப் பிடிக்கப்படும் 12% தொகையும், அதற்கு இணையாக நிறுவனம் வழங்கும் 12% பங்களிப்பும் முன்பைப் போலவே தொடரும். அறிவிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு 10% என்ற குறைக்கப்பட்ட பங்களிப்பு விகிதத்தை அனுமதிக்கும் விதியும் தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும்.
கட்டாயமான 12% பங்களிப்பைத் தாண்டி PF-ல் கூடுதல் தொகையைச் செலுத்த விரும்பும் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், முன்பைப் போலவே 'விருப்பத் தொழிலாளர் சேமநல நிதி' (VPF) முறையைத் தேர்ந்தெடுத்து அதை செய்யலாம். இந்த கூடுதல் பங்களிப்பிற்கு நிறுவனம் இணையான தொகையைச் செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அனைத்து உறுப்பினர்களின் 'யுனிவர்சல் கணக்கு எண்ணும்' (UAN) மாறாமல் இருக்கும். அதுவே அவர்களின் நிரந்தர அடையாள எண்ணாகத் தொடர்ந்து செயல்படும். மேலும், EPF மீதான வட்டி விகிதம், வாரிசுதாரர் நியமன விதிகள், PF கணக்கு மாற்றம் செய்யும் முறை, வரி விதிமுறைகள் அல்லது முதிர்வு மற்றும் முன்பணம் பெறுதல் தொடர்பான விதிகளிலும் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. இவை முன்பை போலவே அதே நிலையில் தொடரும்.