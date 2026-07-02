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EPFO New EPS 2026: EPS 95-க்கு பதில் இனி புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்! ஊழியர்களுக்கு எவை மாறும்? எவை மாறாது?

EPFO Latest News: தற்போது செய்யப்பட்டுள்ள இந்த புதிய மாற்றம் நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள், பிஎஃப் (PF) அறக்கட்டளைகளின் இயக்கம் மற்றும் அவசர காலங்களில் வழங்கப்படும் அரசு நிவாரண நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 02, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:55 AM IST
EPFO New EPS 2026: EPS 95-க்கு பதில் இனி புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்! ஊழியர்களுக்கு எவை மாறும்? எவை மாறாது?
Image Credit: EPFO New EPS 2026 (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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