பிஎப் எடுப்பவர்களுக்கு நற்செய்தி! வந்துவிட்டது புதிய Form 121 - முழு விவரம்

EPFO : பிஎப் எடுப்பவர்கள் Form 121 என்றால் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 3, 2026, 06:07 PM IST
EPFO : வருங்கால வைப்பு நிதி வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி. நீண்ட காலமாக அமலில் இருந்த படிவம் 15G மற்றும் 15H ஆகியவற்றை மத்திய அரசு அதிரடியாக நீக்கியுள்ளது. வருமான வரிச் சட்டம் 2025ன் கீழ், ஏப்ரல் 1 முதல் இந்த இரண்டு படிவங்களுக்கும் பதிலாக Form 121 எனும் ஒரே ஒரு படிவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றம் பிஎப் சந்தாதாரர்களுக்கு எத்தகைய பலன்களைத் தரும்? TDS பிடிப்பைத் தவிர்க்க இனி நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? விரிவாகப் பார்ப்போம்.

டிடிஎஸ் குழப்பத்துக்கு தீர்வு

இதுவரை, பிஎப் பணத்தை எடுக்கும்போது TDS Exemption பெற வேண்டுமானால், உங்கள் வயதைக் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும். 60 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் 15G படிவத்தையும், 60 வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் 15H படிவத்தையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்தது. பல நேரங்களில், எந்த படிவத்தை நிரப்புவது என்பதில் மக்களுக்குப் பெரும் குழப்பம் நிலவி வந்தது. தவறான படிவத்தை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் TDS பிடிக்கப்பட்டு, பின்னர் அதை Refund பெற அலைக்கழிக்கப்படும் சூழல் இருந்தது. இனி அந்த கவலை வேண்டாம். நீங்கள் இளைஞராக இருந்தாலும் சரி, மூத்த குடிமகனாக இருந்தாலும் சரி, இனி படிவம் 121 ஒன்றே போதுமானது.

படிவம் 121 என்றால் என்ன?

படிவம் 121 என்பது ஒரு Self-Declaration Form ஆகும். நடப்பு நிதியாண்டில் எனது மொத்த வருமானம் வரி செலுத்தும் வரம்பிற்குள் வரவில்லை, எனவே எனக்கு TDS பிடிக்க வேண்டாம் என்று நீங்கள் அரசிடம் அளிக்கும் உறுதிமொழி இது.

இந்த படிவம் எதற்கெல்லாம் பயன்படும்?

பிஎப் பணத்தை எடுக்கும்போது வரி பிடிப்பைத் தவிர்க்கவும், வங்கி வைப்புத்தொகை மீதான வட்டிக்கு வரி பிடிப்பைத் தவிர்க்கவும் உதவும். மேலும், பங்குகள் மற்றும் மியூச்சுவல் பண்டுகள் மூலம் கிடைக்கும் டிவிடெண்ட் வருமானத்திற்கு இந்த படிவம் உதவும்.

யாரெல்லாம் படிவம் 121ஐப் பயன்படுத்தலாம்?

இந்த பார்ம் 121ஐ இந்தியாவில் வசிக்கும் தனிநபர்கள் அனைவரும் இதைப் பயன்படுத்தலாம். வயது வித்தியாசம் இன்றி அனைவரும் ஒரே படிவத்தைப் பயன்படுத்தலாம். ந்து கூட்டுக் குடும்பங்கள், அக்கட்டளைகள் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு இந்த பார்மை பயன்படுத்த முடியும். உங்களது அந்த ஆண்டிற்கான மொத்த வரிப் பொறுப்பு பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும். அதாவது, உங்கள் வருமானம் வரி விலக்கு வரம்பிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

பிஎப் சந்தாதாரர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை

2026-27 நிதியாண்டு முதல், நீங்கள் பிஎப் பணத்தை எடுக்கும்போது சில புதிய நடைமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டியிருக்கும். TDS பிடிப்பைத் தவிர்க்க, ஒவ்வொரு நிதியாண்டின் தொடக்கத்திலும் அல்லது பணத்தை எடுக்கும் முன்பும் இந்த படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். நீங்கள் படிவம் 121ஐச் சமர்ப்பித்தவுடன், அதற்கென ஒரு தனித்துவமான அடையாள எண் உருவாக்கப்படும். இது உங்கள் கோரிக்கையைக் கண்காணிப்பதை எளிதாக்கும். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான வருமான வரித் தாக்கல் செய்த விவரங்களை இந்தப் படிவத்தில் குறிப்பிட வேண்டியிருக்கலாம். இது நீங்கள் தகுதியானவர் தானா என்பதை உறுதிப்படுத்த உதவும்.

எதற்காக இந்த மாற்றம்?

மத்திய வருமான வரித் துறை மற்றும் EPFO இணைந்து இந்த மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்ததன் முக்கிய நோக்கம் இணக்கத்தை எளிதாக்குவது ஆகும். டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டு வரும் சூழலில், ஒரே ஒரு படிவம் மூலம் ஒட்டுமொத்த வரி விலக்கு கோரிக்கைகளையும் கையாள்வது பிழைகளைக் குறைக்கும். மேலும், வரி செலுத்துவோர் எளிதாக இணையதளம் வாயிலாகவே இந்தப் பணிகளைச் செய்து முடிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள இந்த படிவம் 121 சாதாரண சாமானிய மக்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாகும். இனி வயது குறித்துக் கவலைப்படாமல், சரியான நேரத்தில் இந்தப் படிவத்தைச் சமர்ப்பித்து உங்களது கடின உழைப்பில் ஈட்டிய பிஎப் பணத்தை முழுமையாகப் பெறுங்கள். நீங்கள் பிஎப் பணம் எடுக்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், உடனே EPFO இணையதளத்திற்குச் சென்று புதிய படிவம் 121 குறித்த விபரங்களைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

