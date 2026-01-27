English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO: பிஎப் புது ரூல்ஸ்! இந்த விதி தெரிஞ்சு அப்ளை பண்ணா டக்குனு கிடைக்கும்

EPFO: பிஎப் புது ரூல்ஸ்! இந்த விதி தெரிஞ்சு அப்ளை பண்ணா டக்குனு கிடைக்கும்

EPFO: பிஎப் உறுப்பினர்கள் இபிஎப்ஓ கொண்டு வந்திருக்கும் புதிய விதிகளை தெரிந்து கொண்டு, விண்ணப்பித்தால் பணம் சீக்கிரம் கிடைக்கும்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 27, 2026, 07:31 PM IST
  • இபிஎப்ஓ 2026 விதிமுறைகள்
  • பணம் சீக்கிரம் எடுப்பது எப்படி?
  • விண்ணப்பிக்க ஸ்மார்ட் ஐடியா

Trending Photos

டி20ஐ: இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டான 4 இந்தியர்கள்...
camera icon7
Team India
டி20ஐ: இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே டக்அவுட்டான 4 இந்தியர்கள்...
தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
தை 13 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
தை 13 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை! குஷியில் பள்ளி மாணவர்கள்.. அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
School Holidays
நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை! குஷியில் பள்ளி மாணவர்கள்.. அதிரடி அறிவிப்பு
EPFO: பிஎப் புது ரூல்ஸ்! இந்த விதி தெரிஞ்சு அப்ளை பண்ணா டக்குனு கிடைக்கும்

EPFO: ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) தனது பிஎப் விதிகளை எளிதாக்கும் வகையில் புதுப்பித்துள்ளது. பணத்தை எடுக்க உள்ளவர்கள் அவசியம் இந்த விதிமுறை மாற்றங்களை தெரிந்து வைதிதருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், பிஎப் பணத்தை எடுக்க நேரிடும்போது, குறிப்பாக முக்கிய சூழ்நிலைகளில் குழப்பங்களோ அல்லது தாமதங்களோ இல்லாமல் தங்கள் பணத்தை பெற இந்த விழிப்புணர்வு உதவியாக இருக்கும். முன்பு பிஎப் திரும்பப் பெறுவதற்கான காரணங்கள் 13 வெவ்வேறு காரணங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. இது பணம் பெறும் செயல்முறையை சிக்கலாக்கியது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பிஎப் புது ரூல்ஸ்

இப்போது இவை அத்தியாவசியத் தேவைகள், வீட்டுத் தேவைகள் மற்றும் சிறப்புச் சூழ்நிலைகள் என மூன்று பரந்த குழுக்களாக ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் உறுப்பினர்கள் எப்போது, ​​எப்படி தங்கள் பணத்தை எடுக்கலாம் என்பதைத் தெளிவாக அறிந்துகொள்ள முடியும். பிஎப் திரும்பப் பெறுதல் இப்போது மூன்று முக்கிய தேவைகளின் கீழ் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி, சில குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளில், உறுப்பினர்கள் தகுதியுள்ள தங்கள் பிஎப் இருப்பில் 100 சதவீதம் வரை திரும்பப் பெறலாம். 

இதில் ஊழியர் மற்றும் முதலாளியின் பங்களிப்புகள் அடங்கும். ஓய்வு பெறுதல், 58 வயதை எட்டுதல் மற்றும் விருப்ப ஓய்வு பெறுதல் ஆகியவை இதில் அடங்கும். ஒரு உறுப்பினர் நிரந்தர ஊனமுற்றவராக மாறினால், வேலை செய்ய இயலாதவராக இருந்தால், அல்லது நிரந்தரமாக வெளிநாட்டில் குடியேறத் திட்டமிட்டால், முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது.

வேலையின்மையின் போது பிஎப் திரும்பப் பெறுவது எப்படி?

வேலையின்மைக் காலங்களில் பிஎப் திரும்பப் பெற விதிகள் அனுமதிக்கின்றன. ஒரு உறுப்பினர் தனது வேலையை இழந்தால், அவர் தனது பிஎப் இருப்பில் 75 சதவீதம் வரை உடனடியாகத் திரும்பப் பெறலாம். அந்த நபர் தொடர்ந்து வேலையில்லாமல் இருந்தால், மீதமுள்ள 25 சதவீதத்தை 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு திரும்பப் பெறலாம். இது உறுப்பினர்கள் தங்கள் சேமிப்பில் சிலவற்றை அப்படியே வைத்துக்கொண்டு, செலவுகளைச் சமாளிக்க உதவுகிறது. பகுதித் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவது இப்போது எளிதாகவும் உள்ளது

உறுப்பினர்கள் இப்போது 12 மாத சேவைக்குப் பிறகு, நோய், கல்வி, திருமணம் மற்றும் வீட்டுத் தேவைகள் போன்றவற்றுக்காக தங்கள் பிஎப் இருப்பில் 75 சதவீதம் வரை திரும்பப் பெறலாம். கல்விக்காகச் செய்யப்படும் திரும்பப் பெறுதல்களைச் சேவைக் காலத்தில் 10 முறை வரை செய்யலாம். திருமணம் தொடர்பான திரும்பப் பெறுதல்கள் ஐந்து முறை வரை அனுமதிக்கப்படுகின்றன, இது முந்தைய வரம்புகளை விட அதிகமாகும்.

மருத்துவம் மற்றும் வீட்டுத் தேவைகளுக்கான திரும்பப் பெறும் விதிகள் 

மருத்துவ சிகிச்சைக்காக பிஎப் திரும்பப் பெறுதல், தனக்காக, மனைவி, குழந்தைகள் அல்லது பெற்றோருக்காக அனுமதிக்கப்படுகிறது. இது புற்றுநோய் அல்லது காசநோய் போன்ற கடுமையான நோய்களை உள்ளடக்கியது மற்றும் ஒரு நிதியாண்டில் மூன்று முறை வரை இதைச் செய்யலாம். உறுப்பினர்கள் வீடு வாங்குதல், கட்டுமானம், புதுப்பித்தல் அல்லது வீட்டுக் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்காகவும் பிஎப் பணத்தை எடுக்கலாம். அந்தச் சொத்து உறுப்பினரின் பெயரிலோ, மனைவியின் பெயரிலோ அல்லது கூட்டாகவோ இருக்கலாம், மேலும் இத்தகைய திரும்பப் பெறுதல்கள் சேவைக் காலத்தில் ஐந்து முறை வரை அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

ஓய்வூதியத்தின் போது, ​​58 வயதுக்குப் பிறகு, விருப்ப ஓய்வின் போது, ​​நிரந்தர இயலாமை, வேலையின்மை அல்லது வெளிநாட்டில் நிரந்தரமாகக் குடியேறும் போது முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது. மேலும், வேலையின்மையின் போது பிஎப் தொகையில் 75 சதவீதத்தை திரும்பப் பெறலாம் என்றும், மீதமுள்ள தொகை 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் என்றும் இது விளக்குகிறது. பகுதி நேரத் திரும்பப் பெறுதல்களுக்கு, பொதுத் தேவைகளுக்கான 75 சதவீத வரம்பு மற்றும் ஒவ்வொரு முறையும் எத்தனை முறை திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது.

குறைந்தபட்ச இருப்பு விதி

புதிய விதிமுறையின் கீழ், உறுப்பினர்கள் தங்கள் மொத்த பிஎப் பங்களிப்புகளில் குறைந்தபட்சம் 25 சதவீதத்தை தங்கள் கணக்கில் வைத்திருக்க வேண்டும். இது மீதமுள்ள தொகைக்கு தற்போதைய EPFO ​​வட்டி விகிதமான ஆண்டுக்கு 8.25 சதவீதத்தில் தொடர்ந்து வட்டி கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது.

மேலும் படிக்க | EPFO : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! PPO எண்ணை ஆன்லைனில் கண்டறிவது எப்படி?

மேலும்  படிக்க | பிஎப் கணக்கு முக்கிய தகவல்! தப்பான மெம்பர் ஐடியை நீக்க அலைய வேண்டாம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

EPFOPF New RulesEPF latest updatePF Withdrawal RulesEPFO Guidelines

Trending News