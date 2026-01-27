EPFO: பிஎப் புது ரூல்ஸ்! இந்த விதி தெரிஞ்சு அப்ளை பண்ணா டக்குனு கிடைக்கும்

EPFO: ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) தனது பிஎப் விதிகளை எளிதாக்கும் வகையில் புதுப்பித்துள்ளது. பணத்தை எடுக்க உள்ளவர்கள் அவசியம் இந்த விதிமுறை மாற்றங்களை தெரிந்து வைதிதருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், பிஎப் பணத்தை எடுக்க நேரிடும்போது, குறிப்பாக முக்கிய சூழ்நிலைகளில் குழப்பங்களோ அல்லது தாமதங்களோ இல்லாமல் தங்கள் பணத்தை பெற இந்த விழிப்புணர்வு உதவியாக இருக்கும். முன்பு பிஎப் திரும்பப் பெறுவதற்கான காரணங்கள் 13 வெவ்வேறு காரணங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. இது பணம் பெறும் செயல்முறையை சிக்கலாக்கியது.
பிஎப் புது ரூல்ஸ்
இப்போது இவை அத்தியாவசியத் தேவைகள், வீட்டுத் தேவைகள் மற்றும் சிறப்புச் சூழ்நிலைகள் என மூன்று பரந்த குழுக்களாக ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் உறுப்பினர்கள் எப்போது, எப்படி தங்கள் பணத்தை எடுக்கலாம் என்பதைத் தெளிவாக அறிந்துகொள்ள முடியும். பிஎப் திரும்பப் பெறுதல் இப்போது மூன்று முக்கிய தேவைகளின் கீழ் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி, சில குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளில், உறுப்பினர்கள் தகுதியுள்ள தங்கள் பிஎப் இருப்பில் 100 சதவீதம் வரை திரும்பப் பெறலாம்.
இதில் ஊழியர் மற்றும் முதலாளியின் பங்களிப்புகள் அடங்கும். ஓய்வு பெறுதல், 58 வயதை எட்டுதல் மற்றும் விருப்ப ஓய்வு பெறுதல் ஆகியவை இதில் அடங்கும். ஒரு உறுப்பினர் நிரந்தர ஊனமுற்றவராக மாறினால், வேலை செய்ய இயலாதவராக இருந்தால், அல்லது நிரந்தரமாக வெளிநாட்டில் குடியேறத் திட்டமிட்டால், முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது.
வேலையின்மையின் போது பிஎப் திரும்பப் பெறுவது எப்படி?
வேலையின்மைக் காலங்களில் பிஎப் திரும்பப் பெற விதிகள் அனுமதிக்கின்றன. ஒரு உறுப்பினர் தனது வேலையை இழந்தால், அவர் தனது பிஎப் இருப்பில் 75 சதவீதம் வரை உடனடியாகத் திரும்பப் பெறலாம். அந்த நபர் தொடர்ந்து வேலையில்லாமல் இருந்தால், மீதமுள்ள 25 சதவீதத்தை 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு திரும்பப் பெறலாம். இது உறுப்பினர்கள் தங்கள் சேமிப்பில் சிலவற்றை அப்படியே வைத்துக்கொண்டு, செலவுகளைச் சமாளிக்க உதவுகிறது. பகுதித் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவது இப்போது எளிதாகவும் உள்ளது
உறுப்பினர்கள் இப்போது 12 மாத சேவைக்குப் பிறகு, நோய், கல்வி, திருமணம் மற்றும் வீட்டுத் தேவைகள் போன்றவற்றுக்காக தங்கள் பிஎப் இருப்பில் 75 சதவீதம் வரை திரும்பப் பெறலாம். கல்விக்காகச் செய்யப்படும் திரும்பப் பெறுதல்களைச் சேவைக் காலத்தில் 10 முறை வரை செய்யலாம். திருமணம் தொடர்பான திரும்பப் பெறுதல்கள் ஐந்து முறை வரை அனுமதிக்கப்படுகின்றன, இது முந்தைய வரம்புகளை விட அதிகமாகும்.
மருத்துவம் மற்றும் வீட்டுத் தேவைகளுக்கான திரும்பப் பெறும் விதிகள்
மருத்துவ சிகிச்சைக்காக பிஎப் திரும்பப் பெறுதல், தனக்காக, மனைவி, குழந்தைகள் அல்லது பெற்றோருக்காக அனுமதிக்கப்படுகிறது. இது புற்றுநோய் அல்லது காசநோய் போன்ற கடுமையான நோய்களை உள்ளடக்கியது மற்றும் ஒரு நிதியாண்டில் மூன்று முறை வரை இதைச் செய்யலாம். உறுப்பினர்கள் வீடு வாங்குதல், கட்டுமானம், புதுப்பித்தல் அல்லது வீட்டுக் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்காகவும் பிஎப் பணத்தை எடுக்கலாம். அந்தச் சொத்து உறுப்பினரின் பெயரிலோ, மனைவியின் பெயரிலோ அல்லது கூட்டாகவோ இருக்கலாம், மேலும் இத்தகைய திரும்பப் பெறுதல்கள் சேவைக் காலத்தில் ஐந்து முறை வரை அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
ஓய்வூதியத்தின் போது, 58 வயதுக்குப் பிறகு, விருப்ப ஓய்வின் போது, நிரந்தர இயலாமை, வேலையின்மை அல்லது வெளிநாட்டில் நிரந்தரமாகக் குடியேறும் போது முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது. மேலும், வேலையின்மையின் போது பிஎப் தொகையில் 75 சதவீதத்தை திரும்பப் பெறலாம் என்றும், மீதமுள்ள தொகை 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் என்றும் இது விளக்குகிறது. பகுதி நேரத் திரும்பப் பெறுதல்களுக்கு, பொதுத் தேவைகளுக்கான 75 சதவீத வரம்பு மற்றும் ஒவ்வொரு முறையும் எத்தனை முறை திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது.
குறைந்தபட்ச இருப்பு விதி
புதிய விதிமுறையின் கீழ், உறுப்பினர்கள் தங்கள் மொத்த பிஎப் பங்களிப்புகளில் குறைந்தபட்சம் 25 சதவீதத்தை தங்கள் கணக்கில் வைத்திருக்க வேண்டும். இது மீதமுள்ள தொகைக்கு தற்போதைய EPFO வட்டி விகிதமான ஆண்டுக்கு 8.25 சதவீதத்தில் தொடர்ந்து வட்டி கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது.
