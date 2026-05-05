PF Withdrawal Rules: பிஎப் பணம் எடுக்கும் விதிமுறையில் முக்கிய மாற்றம்! முழு விவரம்

EPFO : பிஎப் பணம் எடுக்கும் விதிமுறையில் முக்கிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது இபிஎப்ஓ. அது குறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 5, 2026, 10:00 AM IST
EPFO : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, தனது 7 கோடிக்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. இனி வருங்கால வைப்பு நிதி தொகையை ஏடிஎம் கார்டுகள் மூலம் நேரடியாகப் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான தொழில்நுட்ப மற்றும் உள்கட்டமைப்புப் பணிகள் அனைத்தும் முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. தற்போதுள்ள நடைமுறைப்படி, பிஎப் தொகையைத் திரும்பப் பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து, அது ஒப்புதல் பெற்று வங்கிக்கு வர சில நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. ஆனால், இந்த புதிய டிஜிட்டல் சீர்திருத்தம் 3.0 மூலம், அவசரத் தேவைகளுக்காக உறுப்பினர்கள் நேரடியாக ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் மூலம் பணத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

அறிமுகம் 

மத்தியில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மூன்றாவது அரசு அமைந்து இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைவதைக் கொண்டாடும் விதமாக, அடுத்த மாதம் இந்தச் சேவை முறைப்படி தொடங்கி வைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, மே 30 ஆம் தேதியுடன் தற்போதைய அரசு 12 ஆண்டுகால ஆட்சியை நிறைவு செய்கிறது. இந்த முக்கிய தினத்தில் பிரதமரால் இந்த வசதி தொடங்கி வைக்கப்படும் என்று தொழிலாளர் அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஏடிஎம் மூலம் எவ்வளவு பணத்தை ஒரே நேரத்தில் எடுக்க முடியும் என்பது குறித்த வரம்பு மற்றும் விதிமுறைகள் இந்தத் தொடக்க விழாவின் போது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.

யுபிஐ (UPI) இணைப்பு மற்றும் எளிமையான அணுகல்

இந்தச் சேவையின் மற்றொரு சிறப்பம்சமாக, பிஎஃப் கணக்குகள் ஏடிஎம் கார்டுகளுடன் மட்டுமின்றி, யுபிஐ (UPI) தளத்துடனும் இணைக்கப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் உறுப்பினர்கள் தங்கள் வங்கித் கணக்கிற்கு பிஎஃப் நிதியை உடனடியாக மாற்றிக் கொள்ளவும், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளவும் வழிவகை செய்யப்படும். மிக முக்கியமாக, அவசரத் தேவைகளுக்காக பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும்போது, இனி முதலாளிகளின் (Employer Approval) ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இது தொழிலாளர்களுக்குத் தங்களின் சொந்தப் பணத்தைப் பயன்படுத்துவதில் முழுமையான சுதந்திரத்தையும், வெளிப்படைத்தன்மையையும் வழங்கும்.

வட்டி விகிதம் மற்றும் நிதி அமைச்சக ஒப்புதல்

மறுபுறம், 2025-26 நிதியாண்டிற்கான பிஎப் வட்டி விகிதம் குறித்த தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன. இதற்கான வட்டி விகிதத்தை 8.25 சதவீதமாக EPFO வாரியம் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது. இதற்குத் தொழிலாளர் அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ள போதிலும், இறுதி ஒப்புதலுக்காக நிதி அமைச்சகத்தின் கடிதம் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளது. நிதி அமைச்சகத்திடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வ அனுமதி கிடைத்தவுடன், ஏழு கோடி உறுப்பினர்களின் கணக்குகளில் வட்டித் தொகை மிக விரைவாகத் டெபாசிட் செய்யப்படும் என்று அதிகாரிகள் உறுதி அளித்துள்ளனர்.

EPFO மேற்கொண்டு வரும் இந்த டிஜிட்டல் மாற்றங்கள், சாதாரணத் தொழிலாளர்களின் நிதித் தேவைகளை எளிதாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. ஏடிஎம் மற்றும் யுபிஐ போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்களை பிஎப் கணக்குகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், பிஎப் என்பது ஓய்வுக்கால சேமிப்பு மட்டுமல்லாமல், அவசர காலங்களில் கைக்கொடுக்கும் உடனடி நிதியாகவும் மாறும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இது போன்ற சீர்திருத்தங்கள் EPFO அமைப்பின் மீது உறுப்பினர்களுக்கு உள்ள நம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்தும்.

