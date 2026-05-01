பழைய PF பணத்தைத் தேடுகிறீர்களா? இதோ வந்துவிட்டது EPFO புதிய போர்டல்

EPFO: பழைய பிஎப் பணத்தை எடுக்க இபிஎப்ஓ புதிய போர்டல் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 1, 2026, 04:54 PM IST
  • இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்
  • பழைய அக்கவுண்டில் பணம் உள்ளதா?
  • புதிய வெப்சைட்டில் பார்க்கலாம்

EPFO: நீங்கள் பல வருடங்களுக்கு முன்பு வேலை பார்த்த நிறுவனத்தில் இருந்த உங்களது பிஎப் பணம் என்னவானது என்று தெரியாமல் கவலையில் இருக்கிறீர்களா? அல்லது UAN எண் அறிமுகமாவதற்கு முன்பு பணிபுரிந்த நிறுவனங்களின் பிஎஃப் கணக்கு விவரங்களை மறந்துவிட்டீர்களா? உங்கள் கவலையைப் போக்க மத்திய அரசு ஒரு அருமையான தீர்வைக்கொண்டு வந்துள்ளது. தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), E-PRAAPTI எனும் புதிய இணையதளத்தை விரைவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இதன் மூலம் பல ஆண்டுகளாக முடங்கிக்கிடக்கும் உங்களது பணத்தை மிக எளிதாக மீட்டெடுக்க முடியும்.

E-PRAAPTI என்றால் என்ன?

E-PRAAPTI என்பது EPFO Platform for Reclaiming and Accessing Active/Inactive Accounts என்பதன் சுருக்கமாகும். இது செயலற்ற நிலையில் உள்ள பழைய பிஎஃப் கணக்குகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றை தற்போதைய செயல்பாட்டில் உள்ள கணக்குடன் இணைக்க உதவும் ஒரு டிஜிட்டல் தளமாகும். சமீபத்தில் புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, இந்த புதிய திட்டத்தை அறிவித்தார். கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்குச் சொந்தமான உரிமை கோரப்படாத நிதியை (Unclaimed Funds) உரியவர்களிடம் சேர்ப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.

பிஎப் பணம் ஏன் முடங்கிக் கிடக்கிறது?

2014 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பு, அதாவது UAN முறை அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு, ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு மாறும்போது, ஒவ்வொரு முறையும் புதிய பிஎப் கணக்கு எண் வழங்கப்பட்டது. அந்த சமயத்தில் பழைய கணக்கில் உள்ள பணத்தை புதிய கணக்கிற்கு மாற்றுவது மிகவும் கடினமான நடைமுறையாக இருந்தது. பல ஊழியர்கள் பழைய கணக்கு விவரங்களை மறந்துவிட்டதாலும், ஆவணங்கள் தொலைந்து போனதாலும் அந்தப் பணம் அங்கேயே தங்கிவிட்டது. தற்போது இந்தியாவில் உள்ள லட்சக்கணக்கான பிஎப் கணக்குகளில் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் உரிமை கோரப்படாமல் தேங்கிக் கிடக்கிறது. ஒரு கணக்கில் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பங்களிப்பு இல்லையெனில், அது Inactive Account என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இவற்றைத் தேடிக் கண்டுபிடிப்பது தற்போது வரை ஒரு சவாலான காரியமாகவே இருந்து வருகிறது.

E-PRAAPTI போர்டல் எவ்வாறு செயல்படும்?

இந்த புதிய தளம் அறிமுகமான பிறகு, ஊழியர்கள் பிஎப் அலுவலகத்திற்கு அலைய வேண்டிய அவசியமோ அல்லது பழைய நிறுவனத்தின் கையொப்பத்திற்காகக் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமோ இருக்காது. இது முழுக்க முழுக்க ஆதார் அடிப்படையில் செயல்பட உள்ளது.

1. ஆதார் அங்கீகாரம்: பயனர்கள் தங்களின் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி போர்டலில் உள்நுழைய வேண்டும்.

2. ஆட்டோமேடிக் தேடல்: உங்கள் ஆதார் விவரங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட பழைய மற்றும் மறந்துபோன பிஎப் கணக்குகளை இந்த சிஸ்டம் தானாகவே தேடிக் கண்டுபிடிக்கும்.

3. சரிபார்ப்பு: கண்டறியப்பட்ட கணக்குகள் உங்களுடையதுதான் என்பதை உறுதிப்படுத்திய பிறகு, விவரங்களை அப்டேட் செய்யலாம்.

4. UAN இணைப்பு: அந்த பழைய கணக்குகளை உங்கள் தற்போதைய UAN எண்ணுடன் எளிதாக இணைக்க முடியும்.

5. பணம் பெறுதல்: கணக்குகள் இணைக்கப்பட்டதும், அந்தப் பணத்தை நீங்கள் முழுமையாகத் திரும்பப் பெறலாம் அல்லது தற்போதைய கணக்கிற்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நன்மைகள்

1. எந்தவொரு ஆவணங்களையும் நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை. அனைத்தும் ஆன்லைன் மூலமாகவே நடைபெறும்.
2. பிஎப் அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய வேலை இனி இல்லை. உங்கள் வீட்டிலிருந்தே பணத்தை மீட்கலாம்.
3. உங்கள் பெயரில் எத்தனை கணக்குகள் உள்ளன என்பதைத் துல்லியமாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
4. ஆதார் இணைப்பு இருப்பதால், அடையாளச் சிக்கல்கள் இன்றி மிக வேகமாகப் பணம் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும்.

EPFO மாற்றங்கள்

கடந்த 2025-26 நிதியாண்டில் EPFO நிறுவனம் சாதனை அளவில் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றியுள்ளது. தற்போது பெரும்பாலான பிஎப் விண்ணப்பங்கள் தானியங்கி முறையில் சில நாட்களிலேயே முடிக்கப்படுகின்றன. இதன் தொடர்ச்சியாகவே இந்த E-PRAAPTI போர்டல் கொண்டுவரப்படுகிறது. இது சாதாரண தொழிலாளர்களுக்கு டிஜிட்டல் முறையில் அதிகாரம் அளிக்கும் ஒரு முயற்சியாகும்.

இது எப்போது பயன்பாட்டிற்கு வரும்?

மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியாவின் அறிவிப்பின்படி, இந்த போர்டல் அடுத்த சில மாதங்களில் நிலைகளாக அறிமுகப்படுத்தப்படும். முதற்கட்டமாக, பழைய கணக்கு விவரங்கள் ஓரளவிற்குத் தெரிந்தவர்களுக்கும், அடுத்த கட்டமாகத் தகவலே தெரியாமல் பணத்தை இழந்தவர்களுக்கும் இந்தச் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும்.

உங்களது உழைப்பின் ஊதியம் எங்கோ ஒரு கணக்கில் உறங்கிக்கொண்டிருக்கலாம். அது சிறிய தொகையாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய தொகையாக இருந்தாலும் சரி, அது உங்கள் உரிமை. E-PRAAPTI போர்டல் பயன்பாட்டிற்கு வந்ததும், மறக்காமல் உங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்த்து, முடங்கிக்கிடக்கும் உங்களது பணத்தை மீட்டெடுத்து செல்லுங்கள்.

