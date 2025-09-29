English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO New Rule: ஓய்வூதியத்திற்கு முன்பே முழு பிஎப் நிதியையும் எடுக்க விரைவில் அனுமதி

EPFO New Rule 2025: இபிஎப்ஓ (EPFO) விதிமுறைகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம் வரப்போகிறது. ஓய்வூதியத்திற்கு முன்பே முழு நிதியையும் பிஎப் கணக்கில் இருந்து எடுக்கலாம். விவரம் இங்கே

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 29, 2025, 10:21 PM IST
EPFO New Rule 2025: ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பில் (EPFO) டெபாசிட் செய்பவர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டுவரத் திட்டமிட்டு வருகிறது. இந்த மாற்றம், ஊழியர்களுக்குக் கூடுதல் நெகிழ்வுத்தன்மையையும், தங்கள் சேமிப்பைத் தேவைப்படும்போது பயன்படுத்தும் சுதந்திரத்தையும் அளிக்கும். இந்தப் புதிய விதிகளின்படி, ஓய்வூதியத்திற்கு முன்பே, இபிஎஃப்ஓ உறுப்பினர்கள் தங்கள் ஒட்டுமொத்த பிஎஃப் நிதியையும் (Full Corpus) எந்த நேரத்திலும் எடுத்துக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எப்போது இந்த மாற்றம் அமலுக்கு வரும்?

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நலனுக்காக விதிகளைத் தளர்த்த பரிசீலித்து வருகிறது. இந்த விதி மாற்றம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், இது ஓர் ஆண்டிற்குள் அமலுக்கு வரலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பயனர்களுக்கான விதிகளைத் தொடர்ந்து எளிமைப்படுத்தும் முயற்சியில் இபிஎஃப்ஓ ஈடுபட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

தற்போதுள்ள பிஎஃப் எடுக்கும் விதிகள்

இந்த புதிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வரும் வரை, இபிஎஃப்ஓ உறுப்பினர்கள் கண்டிப்பாக தற்போதுள்ள விதிகளின்படியே நிதியை எடுக்க முடியும். முழு பிஎஃப் தொகையையும் எடுக்க தற்போதுள்ள முக்கிய நிபந்தனைகள்:

வயது: ஊழியருக்கு 58 வயது பூர்த்தியாகியிருக்க வேண்டும் (ஓய்வூதிய வயது).

வேலையின்மை: ஊழியர் இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக வேலையில்லாமல் இருக்க வேண்டும்.

மேலும், திருமணம், கல்வி அல்லது வீடு கட்டுவது போன்ற குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்காக மட்டுமே சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டுப் பகுதியளவு நிதி (Partial Withdrawal) எடுக்க தற்போது அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பரிசீலிக்கப்பட்டு வரும் மாற்றத்தால் யாருக்கு நன்மை?

புதிய விதிகள் அமலுக்கு வரும்போது, கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களுக்குப் பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கும். குறிப்பாக இது கீழே சொல்லப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும்:

முன்கூட்டியே ஓய்வு பெறுபவர்கள்: 58 வயதை அடையும் முன் பணி ஓய்வு பெற விரும்புவோர், தங்கள் பிஎஃப் பணத்திற்காகக் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.

வேலையை விட்டு நீங்குபவர்கள்: சில காரணங்களால் வேலையை விட்டு விலக வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளவர்கள், தங்கள் நிதியை அவசரத் தேவைக்குப் பயன்படுத்த முடியும்.

நெகிழ்வுத்தன்மை: இபிஎஃப் சேமிப்பை ஒரு தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்திக்கொள்ள ஊழியர்களுக்கு அதிக அதிகாரம் கிடைக்கும்.

மத்திய அரசின் நோக்கம் என்ன?

ஊழியர்களுக்கு அவசரத் தேவைகளுக்காகத் தங்கள் சேமிப்பை எளிதாக அணுகும் வசதியை வழங்க வேண்டும் என்பதே அரசாங்கத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும். இந்தச் சேமிப்பு ஊழியர்களின் பணம் என்பதால், அதை எப்போது, எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பதில் அவர்களுக்கு அதிகச் சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும் என்று அரசு கருதுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

கேள்வி 1: ஓய்வூதியத்திற்கு முன்பே முழு பிஎஃப் தொகையையும் எடுக்கலாமா?

பதில்: தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, முடியாது. 58 வயதுக்குப் பிறகோ அல்லது இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் வேலையில்லாமல் இருக்கும்போதோ மட்டுமே முழு நிதியையும் எடுக்க முடியும். இருப்பினும், வரவிருக்கும் புதிய விதிகளின்படி, எந்த நேரத்திலும் முழு நிதியையும் எடுக்க இபிஎஃப்ஓ அனுமதிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.

கேள்வி 2: இந்த விதி மாற்றம் எப்போது முதல் அமலுக்கு வரும்?

பதில்: இந்த விதி மாற்றம் நடைமுறைக்கு வரும் தேதி இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. இது மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது. எனினும், ஓர் ஆண்டுக்குள் இந்த மாற்றங்கள் அமலுக்கு வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கேள்வி 3: தற்போது, திருமணம் அல்லது கல்விச் செலவுகளுக்காக எவ்வளவு தொகையை எடுக்கலாம்?

பதில்: திருமணச் செலவு அல்லது கல்விச் செலவுகளுக்காகப் பிஎஃப் நிதியை எடுக்க, நீங்கள் குறைந்தபட்சம் ஏழு ஆண்டுகள் சேவை செய்திருக்க வேண்டும். ஊழியரின் பங்களிப்பு மற்றும் அதில் கிடைத்த வட்டியிலிருந்து 50% வரை மட்டுமே எடுக்க முடியும்.

கேள்வி 4: வீடு கட்டுவதற்காக பிஎஃப் நிதியை எடுக்க முடியுமா? அதற்கான நிபந்தனை என்ன?

பதில்: ஆம், வீடு கட்ட அல்லது மனை வாங்க நிதியை எடுக்க முடியும். இதற்கு நீங்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் சேவை செய்திருக்க வேண்டும். உங்கள் மொத்த இருப்பில் 90% வரை எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், சொத்து உங்கள் பெயரிலோ அல்லது உங்கள் துணையின் பெயரிலோ இருக்க வேண்டும்.

EPFO, EPFO new rule, PF Withdrawal, PF retirement, PF Latest Update

