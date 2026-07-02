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EPFO new rule: PF பங்களிப்பில் புதிய மாற்றம்! உங்களுக்கு என்ன லாபம்?

EPFO New Rule 2026 : இபிஎப்ஓ கொண்டு வந்துள்ள புதிய விதிமுறைப்படி, பிஎப் பங்களிப்பு குறித்து ஊழியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 02, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:00 PM IST
EPFO new rule: PF பங்களிப்பில் புதிய மாற்றம்! உங்களுக்கு என்ன லாபம்?
Image Credit: EPFO New Rule 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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