/EPFO new rule: PF பங்களிப்பில் புதிய மாற்றம்! உங்களுக்கு என்ன லாபம்?

மத்திய அரசு சுமார் 8 கோடிக்கும் அதிகமான ஊழியர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, நீண்ட காலமாக நடைமுறையில் இருந்த 1952 ஆம் ஆண்டின் EPF திட்டத்திற்குப் பதிலாகப் புதிய ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டம், 2026 என்பதை அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய விதிகள் கடந்த ஜூன் 29 முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வந்துள்ளன. இந்த புதிய சட்டத்தினால் சம்பளத் தாரர்களுக்கு என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன என்பதை இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.
புதிய திட்டத்தின்படி, உங்களுடைய அடிப்படை PF பங்களிப்பு விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆனால், கட்டாயப் பங்களிப்புக்கான வரம்பு தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய சட்டப்படியான மாத ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ. 15,000 ஆகும். இந்த ரூ. 15,000 தொகையில் 12% என்பது மாதத்திற்கு ரூ.1,800 ஆகும். இனிமேல் மாதத்திற்கு ரூ. 1,800 மட்டுமே ஊழியர்களின் கட்டாயப் பங்களிப்பாக இருக்கும். இதற்கு இணையாக நிறுவனமும் தன் பங்களிப்பை வழங்கும்.
முன்பு பல ஊழியர்கள் தங்களின் முழுச் சம்பளத்திற்கு ஏற்ப அதிகப் பணத்தைப் பிஎப் கணக்கில் பிடித்தம் செய்ய அனுமதித்திருந்தனர். ஆனால் புதிய விதியின்படி ரூ. 1,800-க்கு மேல் ஊழியர்கள் செலுத்தும் கூடுதல் தொகை அனைத்தும் Voluntary Contribution கருதப்படும். ஊழியர்கள் தங்களின் ஓய்வூதியக் காலத்திற்காகக் கூடுதல் தொகையைச் செலுத்த விரும்பினால் தாராளமாகச் செலுத்தலாம். ஆனால், இந்த கூடுதல் தொகைக்கு நிறுவனங்கள் தங்களின் பங்களிப்பை இணையாகச் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை.
பகுதி தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான சிக்கலான விதிமுறைகள் மாற்றப்பட்டு, இப்போது மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளாக எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளன.
அத்தியாவசியத் தேவைகள்: நோய்வாய்ப்படுதல், கல்வி மற்றும் திருமணம்.
வீட்டுத் தேவைகள்: வீடு வாங்குவது அல்லது கட்டுவது போன்ற வீட்டு வசதி சார்ந்த தேவைகள்.
சிறப்புச் சூழ்நிலைகள்: குறிப்பிட்ட சில முக்கியச் சூழ்நிலைகள்
EPFO அமைப்பை நவீனப்படுத்தவும், ஊழியர்களின் வேலைகளை விரைவாக முடிக்கவும் டிஜிட்டல் சேவைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னணு முறையில் ஆவணங்களைத் தாக்கல் செய்தல். ஆன்லைன் மூலமாகவே கிளைம்களை விரைவாக முடித்தல். இ-பாஸ்புக் மற்றும் UAN எண்களின் முழுமையான ஒருங்கிணைப்பு.
இந்த புதிய இபிஎப் திட்டம் 2026 ஊழியர்களின் அடிப்படைப் பங்களிப்பு விகிதத்தையோ அல்லது அவர்களின் ஓய்வூதியப் பலன்களையோ குறைக்கவில்லை. மாறாக, எது கட்டாயப் பணம், எது சுயவிருப்பப் பணம் என்பதில் தெளிவை ஏற்படுத்தி, பி.எஃப் முறையை டிஜிட்டல் வாயிலாக மேலும் எளிமையாக்கியுள்ளது.